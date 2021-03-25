Turizm Meclisi kurularak kentin turizm rotası belirlenmeli

Kahramanmaraş 5 yılı aşkın süredir turizmle yatıp, turizmle kalkıyor. Bu süreçte, belediyeler tarafından hizmete açılan Dondurma Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Yedi Güzel Adam Müzesi, Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Değerler Müzesi hizmete sunulurken, tarihi çarşıların, konakların restorasyonları büyük ölçüde tamamlanarak turizmin hizmetine açıldı. Bunun yanı sıra Başkonuş Yaylası, termal turizmde Zeytin Ilıcası ve Döngele Mahallesi’nde yapılan Orkis Otel ve diğer termal tesislerin hizmete açılması ile turizmde çeşitliliği de yakalamış olduk.

En büyük ve en fazla turist çeken turizm yatırımı ise 2018 yılında, dönemin büyükşehir belediye başkanı Fatih Mehmet Erkoç tarafından hayata geçirilen, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi oldu. Merkez bölgeden ve çevre illerden özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Büyükşehir Belediyesi geçen yıl yaptığı çalışmalarla kayak merkezine giden yolda ciddi genişletme çalışmaları yaparak, ulaşımı daha da kolay hale getirdi. Bunun yanında yetersiz olan otopark alanını genişleterek, araçları ile gelen misafirlerin daha rahat konaklamaları için ciddi çalışmalar yaptı. Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi’nin sadece kış turizmi için değil, yılın 12 ayı turizme hizmet etmesi için de çeşitli çalışmalara imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yap-işlet devret modeliyle oluşturduğu proje hayata geçmeye başladı. Yaklaşık 21 bin metrekare alan üzerine kurulu tesisler için, iş insanı Yunus Kaya ve Kemal Ekşi yaklaşık 20 milyon TL’lik yatırımla, 35 ailenin konaklayabileceği bungalov evlerin yapımını hızla tamamlamaya çalışıyor. Tesislerin içinde kızak pisti, 1 adet VIP restoran, market, fast-food gibi mekanlar da bulunuyor. Bunun yanı sıra işletmeciler, yaz aylarında da bölgede yapılacak turizm etkinlikleri için de kolları sıvamış durumda. Şu anda çalışmalarına devam ettikleri; ATV turları, dağ bisikletçileri, trekking ve Yatılı At Kampı gibi etkinliklerle, yılın 12 ayı turist ağırlanabilecek bir mekan için çalışıyorlar. Tüm bu etkinliklerin hayata geçmesiyle, Yedikuyular’da turizm hiç ara vermeyecek gibi görünüyor.

Tüm bu yapılanlara rağmen turizmde hala bir yol haritamızın olmaması, süreçte yavaş ilerlememizi sağlıyor. Kamunun ve özel sektörün turizm konusunda bireysel hareket etmeleri, işlerin ağır ilerlemesini sağlıyor. Önümüzdeki 10 yılda turizmde neler yapabileceğimize bir an önce karar vermemiz, hak ettiğimiz turizm gelirlerini artırmamız gerekiyor. Bunun için de bir araya gelmemiz gerekiyor. Vali başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Ticaret Odası’nın oluşturacağı, düzenli olarak toplanacak bir Turizm Meclisi, kurularak, ortak hareket kabiliyetinin artırılması ve yatırımların hızlandırılması gerekiyor. Kurulacak meclis kentin turizmdeki rotasını belirlemede etkin rol oynamalı. Bunun için kentteki tüm sivil toplum örgütlerine görevler düşüyor. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa, turizmden de hak ettiğimiz payı alabileceğimizi düşünüyorum.