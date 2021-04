Turizm sezonu açılmadan kapanıyor mu?

Turizm sektörünü geçen yıldan daha zor bir yıl bekliyor gibi...

✔ Rusya vaka sayısını gerekçe göstererek Türkiye'ye olan uçuşları 1 Haziran'a kadar durdurdu.

✔ Almanya bu yıl seyahatleri tümden yasaklamayı planlıyor.

✔ İngiltere seyahat kısıtlamasının süresini uzattı.

Yok yok, bindiğimiz dalı kesmekte, ayağımıza kurşun sıkmakta gerçekten çok maharetliyiz...

Tüm dünya adeta kıvranıyor. Tüm ülkeler ekonomik kıskaçta. Bakmayın geçen yılın olumsuz baz etkisinden dolayı bazı göstergelerin görece iyi gibi görünmesine. 2021 yılı da normal dönemlere göre çok ama çok zor geçecek.

Ama biz ne yapıyoruz; böyle bir dönemde koskoca bir sektörü daha da zor duruma düşürecek adımlar atmakta bir sakınca görmüyoruz. Bunu niye yapıyoruz, doğrusu bizim kavrayabildiğimiz bir izah yok.

Bu sektör turizm sektörü. Geçen yıl zaten çok kötü geçti. Bu yıla biraz umutla bakılıyordu. Aşı bulunmuştu, pandemi etkisini sürdürecekti sürdürmeye ama geçen yıldan daha iyi bir sezon geçirileceği umudu giderek artıyordu.

Ama dedik ya bindiğimiz dalı kesmekte üstümüze yok diye; işte tam da onu yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.

“2021 yılı bitti!”

Turizmde bu yılki durumumuzu sevgili dostum Fehmi Köfteoğlu’na sordum. Turizm Gazetesi editörü olan Fehmi, turizm sektörünü çok yakından izleyen ve en iyi bilen isimlerin başında geliyor.

Fehmi çok net konuştu ve “2021 yılı bitti” diye başladı sektörün durumunu anlatmaya.

Köfteoğlu’nun anlattıklarıyla başka bilgileri harmanlayarak bir turizm fotoğrafı çekmeye çalıştım...

Üç ülke de kapılarını kapatıyor

Türkiye’ye en çok turist gönderen üç ülke Rusya, Almanya ve İngiltere.

Önce Almanya ve İngiltere'nin durumuna bakalım.

Almanya, her ne kadar turist gönderen ikinci ülke durumundaysa da kişi başına en çok harcamayı yapanlar arasında Alman vatandaşları ilk sıralarda bulunuyor. Dolayısıyla Türk turizmi açısından Almanya büyük öneme sahip. Ne var ki, bu yıl Alman turisti tümüyle unutmak durumunda kalabiliriz. Evet tümüyle! Çünkü Almanya yıl sonuna kadar tüm seyahatleri durdurma yönünde bir plan üstünde çalışıyor. Bu plan uygulamaya konulursa durum tam bir felaket olur.

İngiltere ise seyahat kısıtlamasını 17 Mayıs'ta sona erdireceğini açıklamıştı ama onlar da bu süreyi zaman belirtmeden uzattılar. İngiltere'de seyahat kısıtlaması ne zaman sona erecek, henüz bilinmiyor. Bu kısıtlama sezonu kapsarsa İngiliz turistleri de unutmak gerekecek.

Ukrayna uğruna feda edilen Rusya

Türkiye’ye en çok turist gönderen Rusya’ya gelince...

Rusya Türkiye’ye olan uçuşları 1 Haziran’a kadar durdurdu.

Görünür gerekçe, Türkiye'deki vaka sayısının çok artmış olması.

Ama biliniyor ki asıl gerekçe başka. Türkiye'nin çatışmanın eşiğine gelen Rusya ve Ukrayna arasında nedeni pek anlaşılmayacak şekilde taraf olması ve Ukrayna'nın yanında yer alması.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin geçen hafta sonu gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinden sonra yapılan açıklamalar, belli ki Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimi daha da artırdı.

Rusya her ne kadar uçuşları 1 Haziran’a kadar durdurduğunu açıklamışsa da bu kararını her an gözden geçirilebilir. Yasak daha önce kaldırılabilir. Çünkü Rusya tarafında da bu yasağa karşı çıkan geniş bir kitle var. Türkiye’den başka gidecek ülke adeta bulamama durumundaki Rus vatandaşları ve bu organizasyonları gerçekleştiren girişimciler, tur operatörleri.

Umalım da bu baskı sonuç versin. Tersi olur ve bu yıl Rusya’dan da turist gelmezse herhalde Türk turizmi telafisi yıllar sürecek bir darbe yer.

20 MİLYAR DOLAR GELİR HAYAL!

Yeni ekonomi programına göre bu yıl için turizmden elde edilmesi öngörülen gelir 19.8 milyar dolar. Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir gelirden söz ediyoruz. Geçen yılki gelir 10.2 milyar dolarda kalmıştı. Yani turizm gelirini neredeyse ikiye katlamayı öngörüyorduk.

Hem zaten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da geçen yıl 15 milyona gerileyen turist sayısında hedefin bu yıl 31 milyon olduğunu söylemişti.

Ama bu hesaplar çok fena şaşacakmış gibi görünüyor.

Öyle bir gidişat söz konusu ki turist sayısı ve gelirini geçen yılın bir kat üstüne çıkarmak şöyle dursun, geçen yılki düzeyi yakalayamama durumu bile söz konusu olabilecek. Herkes zora girecek Şu anki tablo değişmez ve sorun çözülmezse bizi neyin beklediği açık.

Hem Türkiye’nin döviz ihtiyacı daha da artacak, hem turistik tesisler çok daha zora girecek.

Sorun yalnızca turistik tesis işletmecilerinin sıkıntı yaşamasıyla sınırlı olsa iyi.

Buralarda çalışanlar, bu tesislere mal ve hizmet satanlar, turistik işletmelerden alacağı olan ama bu alacaklarının takibi ertelenmiş olan bankalar... Yeni bir erteleme olmazsa işletmeler tümden sıkıntıya girecek, yeni bir erteleme olursa bu sefer de bankacılık sistemi zorlanabilecek.

Neresinden baksanız çok sıkıntılı bir süreç...