Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının üzerinden iki ay geçti. Dünyayı, bölgeyi, Türkiye’yi ve her kesim ile her sektörü etkileyen olay turizmde hesapları altüst etti. Ancak ilginç biçimde Türkiye’de Cumhurbaşkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sonra Maliye ve Hazine Bakanı da Türkiye’nin 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefini gerçekleştireceğini söylüyor. Benzer şekilde sektörün değişik kesimlerinden meslek kuruluşları da bu yönde açıklamalar yapıyor.

Türkiye için Rusya-Ukrayna savaşı yokken açıklanan 2022 yılı turizm hedeflerinin tutturulacağını söyleyenler bunu hangi veri bilgiye dayandırıyor bilinmiyor. Sektör adına açıklama yapanlar da birbirleriyle yarışırcasına biri şu kadar diyorsa ben de onun altında kalmayayım diyerek daha yüksek rakam söylüyor.

Nisan sonu itibariye ortaya çıkan tablo ve olası gelişmeler Türkiye’nin turizmde bu yıl ciddi bir kayba uğrayacağı yönündeyken kamu yönetimi ve sektör adına yapılan açıklamalarda adeta “turizm toto” oynanıyor.

Olgu, bilgi veriye dayanmadan argo deyimle öylesine “kafadan sallanan”, ya da yumuşatılmış deyimle “gönülden geçen” rakamlar bir yana bırakılıp da ortaya çıkan tabloya bakıldığında günümüzde dünya turizm hareketinin merkezi olan Akdeniz bölgesinin tümünde turizmin bu yıl sıkıntılı geçeceği bir gerçektir. İspanya Turizm Bakanlığı eski yöneticilerinden, şimdi Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FEPET) Uluslararası İlişkiler Direktörü olan Ignacio Vasallo 2022 yılının, özellikle yaz sezonunun nasıl geçebileceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede bu yılın olası kazanan ve kaybeden ülkesinin kim olacağını bu arada İspanya ile Türkiye arasındaki yarışın bu yıl Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle hangi noktada nasıl seyredebileceğine değinerek şunları söylüyor:

“Türkiye’nin avantajı konaklama fiyatlarının İspanya’ya göre daha düşük olmasıdır. Bu konuda İspanya Türkiye ile rekabet edemez, bu noktada Türkiye İspanya’ya karşı avantajlı. Buna karşılık hava ulaşımında yaşanan sorunlar ve AB üyesi ülkelerin yurttaşlarını tatillerini birlik içinde geçirmeye yönlendirmesi Türkiye’nin aleyhine, İspanya’nın lehinedir.

Bu yıl Akdeniz’de rekabet konaklama fiyatları, güvenlik, bilgi ve deneyim gibi parasal olmayan avantajlar üzerinden yaşanacak. Birincisi, fiyat aleyhimize, parasal olmayan konularda durum lehimizedir.”

Doğrusu-yanlışı, eksiği-fazlasıyla Ignacio Vasallo’nun değerlendirmeleri olguya dayalıdır.

Türkiye’de söylenenler ise “gönülden geçen”, kafadan sallanan” rakamlardır.

Kamu yöneticileri ve sektör mensuplarının söyledikleri “turizm toto”dan öteye geçmiyor.