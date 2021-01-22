Turizm yalnız turizm değildir

Fehmi Köfteoğlu

Turizm, dendiğinde eskiden ilk akla gelen ayağında şortu, boynunda fotoğraf makinesi ile gezen kişiler geliyordu. Bu değişti.

Turizm o kadar büyüdü ki günümüzde artık seyahat endüstrisi olarak tanımlanıyor. Turizm Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) girdi-çıktı (İnput-Output) çalışmasındaki verilere göre 54 sektör ile ilişkilidir. Onu günümüzdeki doğru tanımıyla 'Seyahat Endüstrisi'ne dönüştüren de budur. Turizm için UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili “Dünyanın her yerinde, tüm kalkınma seviyelerindeki ülkelerde milyonlarca iş ve işletme, güçlü ve gelişen bir turizm sektörüne bağımlıdır" diyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de “Turizm, dünyamızda iyilik için bir güçtür. Bizi yeni yerler ve kültürler keşfetmekten yeni insanlar ve deneyimlerle tanışmaya kadar geniş bir yelpazede lokomotif işlevi görüyor” diyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu turizmin başka bir noktasını diplomatik ilişkilerdeki rolüne değinerek “Turizm Türk diplomasisinin en önemli başlıklarından biri haline geldi” diyor.

Bu genel tanım ve değerlendirmeler yanında turizmin Türkiye’de 54 sektöre 11 milyar dolarlık pazar açtığı gerçeği de turizmin yalnız turizm olmadığının somut göstergesidir. İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını ortamı, bugünden yarına olmasa da eninde sonunda geçecek. Koronavirüs salgını ortamında bile dünyada ve Türkiye’de yeni otel yatırımları devam ediyor.

2020 11 aylık dönemde 32’si 5 yıldızlı, 127 yeni otel için teşvik belgesi alındı.

Buna ek olarak mevcut otellerin yenilenme yatırımları da var.

Her komple yeni yatırım ve yenileme mobilyadan tekstile, bilgisayardan asansöre, kimyadan gıdaya büyük küçük ve orta boy her düzeydeki çok sayıda firmaya pazar açıyor. Sektör ile ilişkili bütün kesimler; üretim, satış, dağıtım ve pazarlama planlamalarında 11 milyar dolarlık bu gerçeği dikkate almalı.