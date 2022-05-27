Turizm yalnız turizm değildir

Saygı ve rahmetle andığımız DÜNYA Gazetesi’nin kurucusu Nezih Demirkent’in isim babası olduğu “Seyahat Endüstrisi” sayfasında turizmin boynunda fotoğraf makinesi sırtında çantası olan kişilerden ibaret ve yalnız eğlenme dinlenme ile sınırlı olmadığını anlatıyoruz.

Dünya Ekonomi Forumu (WEF)’in hazırlattığı, Davos Zirvesi’nde dağıtılan Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi (Tourism Development Index 2021)’deki veri bilgi ve analizler konuya bakışımızı doğruluyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için Euromonitor International’a hazırlatılan raporu ayrıntılarıyla sayfada bulacaksınız.

Rapor, çeşitli kurum ve kuruluşların seyahat endüstrisine ilişkin yaptığı çalışmalardan farklı. Farkı ise seyahat endüstrisi sayfasının amacı olan, dar anlamıyla turizmi, geniş ve doğru tanımıyla ise seyahat endüstrisini turist sayısı ve turizm geliri ile sınırlamadan konuyu çok yönlü ve geniş açıdan ele almasıdır.

Bu kapsamda 117 ülkeden çok sayıda veri baz alınarak, seyahat endüstrisinin ülkelerin sosyal yönden gelişimi ve ekonomik açıdan kalkınıp gelişmesindeki rolüne dikkat çekiliyor.

Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi (Tourism Development Index 2021)’de 45. sırada olan Türkiye 2019’da 49. sıradaydı. Türkiye dört sıra yükselirken bu alandaki en büyük rakibi, listenin 3. sırasındaki İspanya iki sıra aşağı düşmüş.

Endeks aynı zamanda ülkelerin seyahat endüstrisi ile ilişkili alanlardan, sürdürülebilirlik, altyapı, hukuki durum vb. 5 ana ve 12 alt başlıkta 112 konuda ülkelerin bu alandaki rekabet edebilirliklerini ölçüyor.

Raporu hazırlayan Euromonitor Uluslararası Kalkınma Küresel Direktörü Stefan Medina “Önümüzdeki yıllarda seyahat endüstrisi paydaşlarının sektörü daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı hale getirecek stratejiler geliştirmesi çok önemli olacak” diyor ve ekliyor:

“Bu, sektör ve sektör dışı iş, işveren ve çalışanlar, turizm ve sağlık bakanlıklarından yerel yönetimlere, çevre ve koruma grupları ve uluslararası kuruluşlara kadar çeşitli devlet kurumlarının aktif katılımını ve koordinasyonunu gerektiriyor.”

Raporda ayrıntılı biçimde veriler baz alınarak yapılan değerlendirmede belirtildiği gibi dar anlamda turizm geniş anlamda ve doğru tanımla raporda Travel &Tourism (T&T) olarak ifade edilen seyahat endüstrisine, başta kamu yönetimleri, sektörün kendisi ve örneğin Türkiye’de girdi-çıktı ilişkisinde olduğu 54 sektör turizmdeki durumu ve yapılması gerekenleri bu temelde geniş açıdan değerlendirmeli.

Zira, turizm yalnız turizm değildir.