Turizmcilere kötü haber geldi, Rusya’nın uçuş yasağı uzuyor

Türkiye, son günlerde pandemi ile mücadele ederken bir yandan da turizm sezonunu kaybetmemek için yoğun çaba içerisinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turistlere yönelik “Enjoy. I’m vaccinated” (Tadını çıkarın, aşılıyım) tartışmaları devam ederken, gözler Rusya’nın alacağı uçuş yasağına yönelik gelişmelerdeydi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın beklenen Moskova ziyareti dün gerçekleşti ve Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile görüşme tamamlandı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Golikova, “Mevcut durumu ve hava trafiğinin yeniden başlatılma ihtimalini değerlendirmek üzere Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Türkiye’ye bir heyet gönderecek ve Türkiye’deki muhataplarıyla durumu ele alacak” dedi. Bakan Ersoy ise, “Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı. Bizim hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili talebimizi olumlu karşılıyorlar. Sadece yerinde gözlemleyip nihai karar için biraz süre istediler” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu açıklamalar, Nisan ayında alınan ve 1 Haziran’a kadar durdurulan uçuşların bir süre daha uzatılacağı anlamına geliyor. Peki uçuşlar ne kadar uzatılacak?

KÖTÜ SENARYO: SONBAHAR

İşte bunun cevabı tam olarak bilinmiyor. Rus kaynaklar, bu sürenin tahmin edilen Haziran sonundan daha da uzun bir vadeye yayılacağını ifade ediyor. Rusya’nın en önemli turizm haber kaynaklarından turprom.ru, Moskova Yönetimi’nin bazı kanallar aracılığıyla Türkiye’ye 1 Haziran’da iznin çıkmayacağını geçen hafta yazdı. Rus haber sitesi uçuş yasağı için tahmini sürenin Ağustos ayı sonuna kadar uzatılabileceğini, hatta sonbahar başına kadar da devam edeceğini ifade ediyor. Takip ettiğim diğer Rus haber kaynakları ise en iyi ihtimalle Haziran sonunda uçuş yasağının kademeli olarak kalkabileceğini ifade ediyor. Yani iyi senaryo Temmuz başı, kötü senaryoya göre ise Eylül ayı içerisinde Rus turistler Türkiye’ye tam anlamıyla gelmiş olacak. Yoksa geçtiğimiz yıl olduğu gibi Belarus gibi zahmetli yollardan Türkiye’ye gelmeye devam edecekler.

GEÇEN YIL BELARUS ÜZERİNDEN GELDİLER

Geçen yıl konulan yasak sürecinde de Rus turistler; iş, eğitim, tedavi gibi amaçlar için Rusya’dan çıkış izin belgesi alıyor, önce Belarus’taki hastane ya da dinlenme-tedavi tesislerinden (sanatoryum) rezervasyon yaptırıyor, ardından oradan Türkiye’ye uçarak tatile gelebiliyordu. Bu konuyla ilgili de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuyla ilgili görüşünü, “Bunu yasaklayamayız” ifadesiyle belirtmişti. Gelelim uçuş yasağının 1 Haziran’dan sonra da devam edeceğinin sinyalini veren ikinci gelişmeye…

SURİYE VE ETİYOPYA’YA VAR, TÜRKİYE’YE YOK

Geçen hafta; 12 Mayıs’ta Moskova Yönetimi ilginç bir karar almıştı. Bu kararda Rusya 14 Mayıs itibarıyla, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Vietnam, Venezuela, Yunanistan, Almanya, Singapur, Sırbistan, Suriye, Etiyopya, Katar, Kırgızistan, Güney Kore, Mısır, BAE, İsviçre, Sri Lanka, Tacikistan, Özbekistan, Finlandiya, Japonya, Maldivler, Küba ve Seyşeller uçuşlarını yeniden başlattı. Diğer karar ise 25 Mayıs ile ilgiliydi. Bu kararda da Malta, Portekiz, Meksika, İzlanda ve Suudi Arabistan ile düzenli uçuşlara yeniden başlanacağı açıklandı. Yani Türkiye; Suriye, Hindistan, Etiyopya, Venezuela, Mısır, Kırgızistan, Sri Lanka gibi pandemi sürecini kötü yöneten bu ülkelerin arasında yer alamadı.