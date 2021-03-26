“Turizmcilerin bankalara borçları yeniden yapılandırılsın”

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, pandemiyle geçen bir yılın turizme etkilerini değerlendirdi. Budak, 2019 Mart -2020 Şubat arasında Türkiye’ye 45 milyon 369 bin yabancı turist geldiğini ancak pandemiyle geçirilen bir yıllık dönemde yabancı turist sayısının 10 milyon 261 bine gerilediğini ve Türkiye’nin turist kaybının yüzde 78 ile ortalama turist kaybı yüzde 70 olan Avrupa’nın üzerinde seyrettiğini belirtti. “Önlem alınmazsa turizm sektörünü 2021’de de zor günler bekliyor” uyarısı yapan Budak, “İşten çıkarma sözde yasaklandı ancak turizm sektörünün istihdamındaki dramatik düşüş önlenemedi. TÜİK rakamlarına göre, geçen sene 1 milyon 701 bin kişi olan turizm sektöründeki çalışan sayısı, 2020 yılında 1 milyon 377 bine geriledi. Sektörün sadece bir senede yaşadığı istihdam kaybı 324 bin. Her 5 turizm çalışanından 1’i bu süreçte işinden oldu. Bu insanları ne gördüler ne de seslerini duydular” dedi.

Pandemiyle geçen bir yıllık sürede Antalya’nın yaşadığı kaybın ise yüzde 80 ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken Budak, “Pandemisiz geçen bir yılda 15 milyon yabancı turist gelen kentimize, pandemiyle geçen bir yılda 3 milyon yabancı turist gelebilmiş. Son açıklanan vaka verileri ile Antalya da çok yüksek riskli iller arasına katıldı. Bu şartlarda nisan ayında sezonu nasıl açacaksınız? Böyle giderse açılan oteller de sinek avlayacak. Turiste hizmet veren esnaf zaten bitmiş durumda. Turizmdeki kriz devam ederse, Antalya ekonomisi bunu taşıyamaz” dedi.

TURİZME KRİZ MASASI KURULSUN

İktidarın bir an önce harekete geçerek turizm için bir kriz masası kurması gerektiğini belirten Budak, 2021 yılında turizm sektörünü rahatlatmak adına alınacak önlemleri şöyle sıraladı: Turizm sektörünün bankalara 134 milyar lira borcu bulunuyor. Bu borçların ödemeleri pandemi sonunda başlayacak şekilde düşük faizle yeniden yapılandırılmalıdır. Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılması nedeniyle turizm çalışanları işsizlik ile karşı karşıyadır. Kısa çalışma ödeneği turizm sektörü için pandemi sonuna kadar uzatılmalıdır. Turizm çalışanları hızlı bir biçimde aşılanmalıdır.

Sektörün pandemi döneminde tahakkuk eden devlete olan borçları silinmelidir. Turizm sektöründe ve bölgelerinde faaliyet gösteren esnaftan stopaj vergisi alınmamalıdır.