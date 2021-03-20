Turizmde 2021 beklentileri

Zafer ÖZCİVAN

Salgın nedeniyle 2020 yılında iptal edilen rezervasyonlarla birlikte içinde bulunduğumuz 2021 yılında parlak bir sezon yaşanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2020 de turizm gelirlerimiz %65 oranında düşüş göstermiştir. Turizm şirketleri iade garantili, uzun vadeli ödeme koşulları ile yoğun bir sezonun hazırlıklarına başlamış bulunuyor. Özellikle aşı programında yaşanan aşama umutları yeşertmiş bulunuyor. Sezonun nisan sonu ve mayıs ayında açılacağını, temmuz ve ağustosta da yoğunluk yaşanacağını belirten turizm şirket yetkilileri ummalı bir hazırlık içinde bulunduklarını açıklıyorlar. Ayrıca ödeme erteleme seçeneklerinin sunulması da tatile olan ilgiyi arttırmış bulunuyor. Özellikle 30 oda ve üzerindeki tesislerde zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikası da tatilcilerin güven faktörü durumunda gözüküyor.

Turizm gelirleri ülke için altı çizilecek değerdedir. Bacasız sanayi diye de adlandırılan ve özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerin yoğun olması döviz gelirlerimizin artmasına, turizm sektöründe istihdam yaratılmasına ve turizm yatırımlarının önünün açılmasına sebep olacaktır.

Genel olarak Ege ve Akdeniz kıyıları 2021 sezonunda hareketli geçeceği için özellikle bu bölgelerde hazırlıklar hızla devam ediyor. Bodrum, Marmaris, Datça, Antalya, Side, Kemer, Kaş tercih edilen kıyıların başında geliyor.

Turizm sektör mensupları çalışanlarının bir an önce aşılanması konusunda talepte bulunuyorlar ama bu istekleri yeterli aşının ülkemize gelmesine bağlı olduğu kesindir. Bu bağlamda gelen ziyaretçiler aşılanmış olması da büyük önem taşıyor. Aşılama konusunda ülkemiz dünyada 5. Sırada bulunuyor. Otellerin hijyen kurallarına tamamen uygun olacağı da gelen haberler arasında bulunuyor.

2020 yılında gittiğim Ege kıyısındaki yazlığımda her yıl en az iki yıl kalmakta idim. Ancak gelin görün ki sahiller tıklım tıklım, maske mesafe kuralı hiç kimsenin umurunda değildi. Bilim insanlarımız ikinci dalganın tatil dönüşünde yaşanacağını ifade etmişlerdi ve aynen ikinci dalgayı Eylül-Ekim 2020 yılında maalesef yaşadık. Ben de iki haftadan sonra korkudan kalamadım ve İstanbul’a dönmüştüm. İnşallah bu sene aynısını yaşamayız.

Turizmde bir başka konu da şehir otellerinin durumu. Şehir otelleri genellikle toplantı, düğün, nişan gibi özel işlemlerin yanında konuk ettikleri misafirler vasıtasıyla hizmet veriyorlar. Ancak pandemi döneminde iptal edilen iş seyahatleri, yapılamayan toplantılar, yasaklanan düşün ve nişan merasimleri nedeniyle önemli derecede gelir kaybına uğradılar. Onlar da normalleşmeyi özlemle bekliyorlardı. Son açıklanan kademeli normalleşme kararları ile birlikte onlar da sınırlı kişi sayısı ile yapılacak olan toplantı, düğün ve nişan törenleri hazırlıklarına başlamış durumdalar. Ekonominin canlanması ile birlikte yoğun şekilde başlayan veya başlayacak olan iş seyahatleri onların da yüzünü bir nebze olsun güldürecektir.

Turizm gelirleri sadece konaklamadan ibaret değildir. Ulaşım, yeme içme, konfeksiyon vd. gibi sektörler de turizm gelirlerinde pay sahibi durumundadır. Özellikle yerli turistler gittikleri beldelerden alışveriş yapmadan dönmezler. Bu da bölge esnafına katkı sağlamaktadır.

Turizm sektörünün ve tüm sektörlerinin ekonomi yönetiminden beklediği bir başka konu da ek çalışma ödeneğinin hazirana kadar uzatılması yönündedir. Özellikle işverenler ve çalışanlar işçi çıkarma yasağı ile birlikte bu isteklerinin yerine getirilmesini beklemektedirler. Çünkü kademeli normalleşme başladığında hemen işlerin normale dönemeyeceğini ve bunun biraz zaman alacağını ifade etmektedirler ve bana göre de haklılardır.