Turizmde “borcu olan” ve/veya “emekli/ yabancı çalıştıran” da teşvik alabilmeli mi?

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İşin ucundan tutmak, kısa vadeli faydalar (bazen) sağlayabiliyor…

Ama mevcut dünya şartları (tam reka­betçi), yaptığımız işi (tarımdan sanayiye, eğitimden turizme) sahiplenmemizi, ve­rimli bir ekosistemin parçası/paydaşı ve/ veya çözüm ortağı haline getirmemizi ve marjinal faydayı yakalamamızı zorunlu kı­lıyor…

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Örneğin…

Potansiyelimiz ve kaynağımız/serma­yemiz olan “doğal/tarihi varlıklarımız” ve “beşeri varlığımızı” değerlendirip, “turizm ülkesi” olma şansımız/fırsatımız/zorunlu­luğumuz bulunuyorken…

Ki en rekabetçi olabileceğimiz ve o sa­yede açıkları kapatabileceğimiz bu “en­der” alanda, mayıs ve haziran ayı turizm gelirlerindeki gerilemeyi (Bilinen neden­lerden/yanlışlardan dolayı) nasıl kabul­lenebiliyoruz?

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Her alanda olduğu gibi, turizmde de ta­mamlamamız/sorgulamamız gereken bir­çok eksiğimiz/yanlışımız bulunuyor…

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Ve maalesef:

Ahlaktan eğitime, kurallara uyumdan kayıtdışına, güvenlikten turizm ekosiste­mine, keyfi fiyat uygulamalarından herşey dahil sisteme, denizlerin kirletilmesinden tarihi mekanlardaki bakımsızlığa, tanı­tımdan ulaştırmaya kadar onlarca konuda, yüzlerce eksik/yanlış bir çırpıda sıralana­biliyor…

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Ve bu eksikler, yanlışlar:

“Dünyanın belki de en iyi turizm potan­siyelinin” atıl kalmasını, büyüyememesini, hak ettiği değere ulaşamamasını sağlıyor…

VELHASIL

Verimli bir ekosistemin parçası/paydaşı ve/veya çözüm ortağı olanlar;

Ve/veya yaptığı işin/mesleğin gelişimi için çaba harcayarak, verimli bir ekosiste­min oluşumuna katkı sunanların tamamı ayırt edilmeden desteklenmeli…

Yanısıra yönlendirilmeli, denetlenmeli, yanlış/eksikte uyarılmalı, gereken hallerde ağır yaptırımlar (ayırt edilmeden) uygulan­malı vb…

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Örneğin…

Turizm işletme belgesine sahip özel sek­töre ait konaklama tesislerinde (1 mayıs, 31 aralık tarihleri arasında) çalışan/çalışacak işçi başına destek verilmesi kararlaştırıldı…

Ama…

Çalışan başına 3 bin 500 lira olarak verile­cek destek, şarta bağlandı…

Basit bir soru:

Borcu olanlar, emekli/yabancı çalışanla­rı ve/veya Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi (4 yıldızlı oteller de dahil, mevcut te­sislerin yarıdan fazlası bu belge ile hizmet veriyor) olanlar diye değil; ekosisteme kat­kı sunanlar/sunmayanlar diye yapılacak ay­rıştırma ile daha iyi sonuç alınmaz mı?