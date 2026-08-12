Turizmde “borcu olan” ve/veya “emekli/ yabancı çalıştıran” da teşvik alabilmeli mi?
İşin ucundan tutmak, kısa vadeli faydalar (bazen) sağlayabiliyor…
Ama mevcut dünya şartları (tam rekabetçi), yaptığımız işi (tarımdan sanayiye, eğitimden turizme) sahiplenmemizi, verimli bir ekosistemin parçası/paydaşı ve/ veya çözüm ortağı haline getirmemizi ve marjinal faydayı yakalamamızı zorunlu kılıyor…
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Örneğin…
Potansiyelimiz ve kaynağımız/sermayemiz olan “doğal/tarihi varlıklarımız” ve “beşeri varlığımızı” değerlendirip, “turizm ülkesi” olma şansımız/fırsatımız/zorunluluğumuz bulunuyorken…
Ki en rekabetçi olabileceğimiz ve o sayede açıkları kapatabileceğimiz bu “ender” alanda, mayıs ve haziran ayı turizm gelirlerindeki gerilemeyi (Bilinen nedenlerden/yanlışlardan dolayı) nasıl kabullenebiliyoruz?
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Her alanda olduğu gibi, turizmde de tamamlamamız/sorgulamamız gereken birçok eksiğimiz/yanlışımız bulunuyor…
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Ve maalesef:
Ahlaktan eğitime, kurallara uyumdan kayıtdışına, güvenlikten turizm ekosistemine, keyfi fiyat uygulamalarından herşey dahil sisteme, denizlerin kirletilmesinden tarihi mekanlardaki bakımsızlığa, tanıtımdan ulaştırmaya kadar onlarca konuda, yüzlerce eksik/yanlış bir çırpıda sıralanabiliyor…
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Ve bu eksikler, yanlışlar:
“Dünyanın belki de en iyi turizm potansiyelinin” atıl kalmasını, büyüyememesini, hak ettiği değere ulaşamamasını sağlıyor…
VELHASIL
Verimli bir ekosistemin parçası/paydaşı ve/veya çözüm ortağı olanlar;
Ve/veya yaptığı işin/mesleğin gelişimi için çaba harcayarak, verimli bir ekosistemin oluşumuna katkı sunanların tamamı ayırt edilmeden desteklenmeli…
Yanısıra yönlendirilmeli, denetlenmeli, yanlış/eksikte uyarılmalı, gereken hallerde ağır yaptırımlar (ayırt edilmeden) uygulanmalı vb…
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Örneğin…
Turizm işletme belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesislerinde (1 mayıs, 31 aralık tarihleri arasında) çalışan/çalışacak işçi başına destek verilmesi kararlaştırıldı…
Ama…
Çalışan başına 3 bin 500 lira olarak verilecek destek, şarta bağlandı…
Basit bir soru:
Borcu olanlar, emekli/yabancı çalışanları ve/veya Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi (4 yıldızlı oteller de dahil, mevcut tesislerin yarıdan fazlası bu belge ile hizmet veriyor) olanlar diye değil; ekosisteme katkı sunanlar/sunmayanlar diye yapılacak ayrıştırma ile daha iyi sonuç alınmaz mı?
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