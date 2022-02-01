Turizmde bu yıl normale dönüyoruz

Turizm gelirleri son çeyrekte salgın öncesi dönemi yakaladı. TÜİK verilerine göre Türkiye 2021'in son çeyreğinde artarak 7 milyar 631 milyon 374 bin $’lık turizm geliri elde ederek son çeyrekte nihayet salgın öncesi döneme ulaştı. Bu, ülke ekonomisi için çok iyi bir haber.

Turizm geliri 2021’de bir önceki yıla göre %103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin $ oldu. 2019’da bu rakam, 34 milyar 520 milyon 332 bin $ ile rekor kırmıştı. COVID-19 virüsü ile seyahat kısıntılarının, 2021 ortalarına dek sürmesi, yıllık bazda gelirlerimizi fena halde budamıştı.

BU YIL SALGIN ETKİLERİ ATLATILIR

2020; virüs yılı olmuştu. 2021 aşı yılı oluverdi. Daha doğrusu aşı umutları ve ekonomilerin açılma süreci yaşandı. Bu yıl beklentiler, salgın etkisinin geçmesi ve virüsle beraber yaşama pratiğimizin gelişmesiyle, çok daha olumlu bir yıl yaşayacağımız yönünde… Tabii ki farklı virüsler çıkmazsa…

BEREKET, HAREKETTEN GELECEK

2021’i hatırlayın; tek derdimiz virüs değildi üstelik. Yangınlar, seller, ülkelerdeki diğer afetler… Üst üste gelen olumsuz gelişmeler yerini, yavaş yavaş rahatlamaya bırakırken turizm üzerinden cari fazla beklentimiz de artmış bulunuyor. Hele ki kurun böylesi seviyeleri, bu umutları depreştiriyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Turizmde canlılığın ana göstergesi nedir?

Yabancı turistin gelmesidir. Yabancıların harcamalarına dayalı turizm geliri artmaya başladığında ülkeye kaynak girişi olur. Hele ki turist başına harcamayı artırabilirsek kazanç giderek fazlalaşacak.

Turizmin ekonomi için önemi nedir?

Turizm, çok az ithalat gerektiren ve kısa zamanda döviz getirisi sağlayan, gelirleri, istihdamı, verimliliği artıran bir ekonomik olaydır. Bu yüzden Türkiye’nin turizmden azami şekilde yararlanması zorunluluktur.

NOT

TURİZM EKONOMİ İÇİN İLAÇ MIDIR?

Hem de en verimli ilaç… Hizmet ihracatı olarak sayabiliriz ve bu ihracat kalemi, ithalata bağımlılığı en düşük (binde 5- o da yabancı içki, sigara gibi) olandır. Burada Türkiye, turizmin cirosu yerine turist başına harcamayı artıracak adımlar atmalı. Tıpkı ihracatta kilogram fiyatı (1,13 $) ile yetinmeyip katma değerli dış satım gayreti gibi turist başına geliri, 1000 $’lara doğru tırmandırmalıyız.

Bunun da yolu, klasik güneş-kum-deniz üçgeni dışına çıkmak, turizmi çeşitlendirmek, hizmet kalitesini artırmak ve rekabet avantajı doğuran kur imkânları ile turizmde yeni zenginlik alanları yaratmaktır.