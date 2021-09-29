Turizmde çözüm ne olmalı?

Turizm sektöründe öz kaynaklar eriyor, mevcut borçların öz kaynakların 5 katına ulaştığı belirtiliyor. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, turizmin zarar eden yapısına karşı satıştan vergiye kadar yeni bir model önerisinde bulunuyor.

Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel’den “Turizmcilerin ekonomiyle imtihanı” başlıklı bir not aldım, konaklama tesislerinin son 10 yıldaki verilerini ortaya koyup karlarının kredi ve faizlerin ancak yarısını karşıladığını savlıyordu. Kendisine çözüm önerisini sordum, onu da iletti. Önce konaklamacılarla ilgili tablo:

Geçtiğimiz sezon 2019'a göre %60 gerilemeyle 4.7 milyar dolar ciro yapan konaklama tesislerinin, son 10 yıllık ciro ortalamaları 9.7 milyar dolardı.

Konaklama sektörünün aynı yıldaki faaliyet zararları 0.2 milyar dolar, finansman giderleri 1.6 milyar dolar, faaliyet dışı giderleri 1.4 milyar dolar olarak eklendiğinde, uğradıkları zararın toplamı 3.2 milyar dolara ulaşıyor.

Konaklama sektörü faiz ve vergi öncesi karı kredi faizlerinin ancak yarısını karşılayabiliyor.

Özkaynaklar eriyor. Mevcut borçlar öz kaynakların 5 katına ulaşıyor.

Her bunalımın ardından bir çıkış yolu bulunacağını da vurgulayan Yücel’e çözümü sorduğumda şu yanıtı aldım:

Dünyadaki gelişmeleri dikkate alan bir yaklaşımla, pandemi sonrası ortaya çıkan yeni ziyaretçi profilini dikkate alan bir yapılanmaya gidilmeli.

Dijital alt yapıyı güçlendirerek online rezervasyon ve satış kanallarına yatırım yapılmalı.

Bireysel ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli hizmet verilmeli. Kötü yapılaşma ve kayıt dışı ekonomiye çözüm üretilmeli ve doğal yaşam desteklenmeli.

Yatırımlar ve öz kaynakları güçlendirmek amacıyla sermaye artırımı özendirilmeli.

Önümüzdeki üç yıl dünyada değişim olacağı varsayımıyla, iç pazarın dinamikleri harekete geçirilmeli.

Sosyal turizm etkinlikleri vergi kolaylığıyla özendirilmeli.

Kıyı bölgelerindeki eşsiz tarihi ve arkeolojik değerler ele alınarak, kültür turizmi desteklenmeli.

GÜNÜN NOTU:

Reuters haber ajansı, Suriye’nin kuzey batısındaki muhaliflere karşı hava saldırısını artırınca Türkiye’nin bölgeye kuvvet yığdığını ileri sürdü.