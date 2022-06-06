Turizmde gelişmişlik ölçüsü  

Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) İsviçre’de düzenlediği Davos Zirvesi’nde dağıtılan 90 sayfa ve çok sayıda eki olan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Raporu, ülkelerin global rekabet avantajlarını ortaya koyması açısından önem taşıyor taşıyor. Rapor, 117 ülkenin turizmdeki gelişmesini, 17 ana başlık, 112 konu çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutuyor. Rapor ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Bakan Mehmet Ersoy adına yapılan açıklamada Türkiye’nin dört sıra yükseldiği bunun da her vesile ile reklamı yapılan TGA sayesinde olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin dört sıra yükseldiği doğru. Üstelik bu Türkiye’nin turizmdeki en büyük rakibi İspanya iki sıra geriye düştüğü dönemde. Aynı raporda Türkiye’nin 117 ülke listesinde 45. sırada olduğu da gerçek.

Sıralamada 2019’a göre dört basamak yükselmişiz ancak 4.2 olan puanımız aynı. Yani bir puan artışı yok.

Türkiye, endeksi oluşturan 112 göstergenin 50’sinde durağan veya iyileşme sağlamış, 62 göstergede ise durağanlaşıp gerilemiş.

Turizmdeki gelişmişlik endeksinde Türkiye yalnız fiyat rekabetçiliğinde önde. Bu konuda 117 ülke arasında İspanya 90. sıradayken, Türkiye 18. sırada yer alıyor.

Öte yandan söz konusu raporda turizm denildiğinde bazılarının tek ölçü olarak aldığı ziyaretçi ve elde edilen gelir açısından ilk 10’da bile olmayan Japonya, İspanya’nın bile önünde, listenin ilk sırasında.

Japonya’nın ilk sırada yer alması turist sayısı ve turizm gelirine göre değil, pandemi döneminde bu alanda aldığı önlemler ve yaptığı düzenlemenin turizme katkısı sonucudur.

Benzer biçimde Türkiye’nin pandemi nedeniyle bir ara İspanya’nın da önüne geçtiği -kısa da olsa- bir dönem ayrı tutulsa da iki ülkenin aldığı ziyaretçi ve elde ettiği gelir açısından aralarındaki liste sıralamasında İspanya 3. iken Türkiye 45. olması gibi büyük bir fark yok.

Raporda ülkelerin turizmdeki gelişmesi; hukuki düzenlemeler, mevzuat, altyapı, doğal kaynaklar, kültürel varlıklar, sosyo-ekonomik şartlar ve dayanıklılık, haberleşme ve iletişim teknolojileri ile sürdürülebilirlik gibi konuların da içinde olduğu 112 madde için ayrı ayrı verilen puanların toplamdaki değerlendirmesi üzerinden oluşturulan endeks ile yapılıyor.

Sloganı “değişim” olan turizmde sürdürülebilir ve dayanıklı geleceği kurmanın hedef olarak belirlendiği raporda turizm için önemli göstergeleri kaba bir propaganda için değil, gerçeği görmek için iyi okumak gerekir.

Raporda 45. sıradaki Türkiye’nin turizmde Akdeniz’deki rakiplerinden İspanya’nın 3’üncü, İtalya’nın 10’uncu, Portekiz’in 16’ncı, Yunanistan’ın 28’inci, turizm sektörüne yeni giren Suudi Arabistan’ın 33’üncü olması, ilgili ve sorumlu makamda olanlara bir şeyler ifade etmeli.

Turizmi tek yönlü algılamak, yalnız turist sayılarını referans almak, strateji ve politikaları önemsememek Türkiye’yi bu listede gerilerde kalmaya mahkum bırakır.