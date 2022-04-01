Turizmde Rusya gerçeği ve Türk tur operatörleri     

Başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yaz rezervasyonlarının iyi gittiğine ilişkin haberler geliyor. Ama buna rağmen sektör tedirgin. Zira başta Almanya olmak üzere diğer pazarların hepsinde işler çok iyi gitse de Rusya ve Ukrayna toplamından doğacak boşluğu doldurmaz. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu kayıp yalnızca ziyaretçi sayısı ile sınırlı değil.

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’de turizmde oluşan dengeyi ciddi biçimde etkiliyor. Türkiye, Mısır ve Tayland başta olmak üzere turist alan 20 ülkede Rusya, turizmde birinci kaynak pazar ya da pazarda önemli ağırlığa sahiptir.

Ayrıca Avrupa pazarı doyum noktasına gelmişken Rusya kullanılabilecek potansiyeli itibariyle yükselen pazardır. Bunlar yorumdan değil, turizmde Rusya gerçeğidir. Buradan hareketle diyoruz ki, başta kamu yönetimi olmak üzere seyahat endüstrisinin bütün kesimleri ve ilişkili sektörler bu gerçeği görmeli. Turizmde Rusya gerçeğini görmek, durumu anlamak, daha da önemlisi bu durumda ne yapılması gerektiğini görmek için gerekli ve önemlidir. Türkiye’nin turizmde büyümesi ve Avrupa’da etkisini artırmasında Rusya’nın önemli payı var.

Rusya’nın turizmde Türkiye için bu kadar önemli hale gelmesini sağlayan bu pazarı büyük oranda ellerinde bulunduran Türk kökenli tur operatörleridir. Bunlardan Coral, Pegas ve Anex Rusya’da yalnız Türkiye’ye değil diğer ülkelere de en çok turist gönderen firmalardır. Bu üç tur operatörünün bünyelerinde 120 uçaklık bir filo var. Bu üç tur operatörü Türkiye’nin yanı sıra Vietnam, Tunus ve Mısır’da onlarca otel işletiyor. Her biri en az 7-8 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Bu özellikleri ile üç tur operatörü, ülkelere gönderdikleri turist sayısının yarısını oluşturan Türkiye’nin yanı sıra turizmde Rusya’nın önemli payı olduğu diğer ülkeler için de önemlidir.

Bu firmalar büyüdükçe sektörü büyüttü, sektör büyüdükçe ülke ekonomisine katkısı arttı. Ülkelerin turizmine ve sektörün bütün kesimlerine katkılarıyla bu firmalar lokomotif işlevi görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor durumda kalan bu firmalara destek olmak, onları ayakta tutmak, sektörü ayakta tutmak dolayısıyla ülke ekonomisine beklenen katkıyı sağlamalarını gerçekleştirmelerinin de gereğidir.

Son söz

Bazıları diyebilir ki turizm bu üç firmadan mı ibaret, hayır değil. Seyahat endüstrisinin bütün kesimleri ve ilişkili sektörlerin hepsi önemli. Ama burada öncelik ne olmalı.

Bunun için pandemi ortamında Almanya’nın bütün firmalara değil TUI’ye 4 milyar Euro destek sağladığını anımsatacağız. TUI ki artık Alman değil, en büyük ortakları Rus ve Mısırlıdır.

Sözünü ettiğimiz üç tur operatörü ise Türk’tür.

Turizmde Rusya gerçeği, Rusya gerçeğinde Türk kökenli tur operatörlerinin rolü ve işlevi görülmeli.