Turizmde yeni bir uygulama: Online-Onlive geziler...

COVID salgınının vurduğu turizm sektöründe online ve onlive geziler yeni trend oluyor. Kültür turizminin Türkiye’de öncüsü olarak kabul edilen Fest Travel’ın yöneticisi Zekeriya Şen “Pandemiyle birlikte pek çok sektör darbe aldı, bunların başını turizm sektörü çekti. Biz de yeni bir çözüm olarak online ve onlive geziler düzenlemeye başladık. Sektör böylece pandemiye teslim olmadı” diyor. Dijital turizm olarak isimlendirilen bu turizm türü, turizm sektöründe bir ilk olarak deneniyor.

Bu olay nasıl gerçekleştiriliyor? Şöyle anlatıyor:

-Oturup, bekleyip pandemiye teslim olmadık. Teknolojinin sunduğu olanakla dünyada profesyonel anlamda ilk online çözümü ürettik. Ekran başındaki rehberimiz kendisi gibi ekran başında olan gezginleri zengin fotoğraflarla normal gezilerde gösteremeyeceği görüntülerle, değişik mekânlarda ve ülkelerde gezdirdi. Bu yolla 3 bin gezgini sanal dünyada ağırladık. Rehberimiz canlı olarak İstanbul’daki bir yeri, semti ekran başındakilere gezdiriyor. Ekran başındakiler evlerinde kahvelerini yudumlarken geziye katılıyorlar. Bunun ilk iki örneğini Kuzguncuk ve Galata’da gerçekleştirdik. Bu gezi türü yurt içinde ve dışında büyük ilgi gördü.

Fest Travel şimdi yeni bir proje olan “virtüel gezi’’ türüne hazırlanıyor. Özel tasarlanmış online salonlarda klasik fotoğraflar, haritalar, planlar dışında özel çekilmiş 360 derece videolar, drone çekimleri, 3D simülasyonla zenginleştirilmiş geziler tasarlanıyor.

Görünen o ki Fest Travel teknik ekibi ve rehberleri bunun hazırlığında önemli bir aşamaya gelmiş. Şen’in deyimlendirmesiyle ‘’Bu anlamlı projeyi hem Türkiye’ye, hem de dünyaya sunma amacını taşıyoruz. Bununla görmek değil, algılamak amaçlı turizm yeni olanaklarla devam ediyor.”

Bir turizm kuruluşunun pandemi sonrası geliştirdiği projeleri size sunmamın nedeni, her sorunlu dönemde yapılabilecek bir şeyler olduğunu göstermek içindi.

DÜNYA olarak her sektörün farklılaşmış örneklerini aktarmaya devam edeceğiz.

GÜNÜN NOTU:

Deutsche Welle, Alman lider turizm şirketi TUI yöneticisi 2021 yılı yaz sezonu rezervasyonlarında Türkiye’ye yüzde 40 artış olduğunu açıkladı.