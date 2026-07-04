Turizmde yeni lüks artık güvenli gıda
Bu yaz Türkiye için soru "Kaç turist gelecek" değil. Asıl soru şu: Gelen milyonları, toprağa, suya ve üreticiye zarar vermeden, güvenilir biçimde nasıl besleyeceğiz? Eğer bu soruya güçlü bir cevap verebilirsek yalnızca iyi bir turizm sezonu değil, yeni nesil bir gıda ve turizm modeli de inşa etmiş olacağız.
Yaz geldi. Türkiye’nin kıyıları yeniden dolmaya başladı. Nüfusun normal şartlarda taşıdığı yük, birkaç hafta içinde katlanacak. O bölgede yaşayanlar, sezonluk çalışanlar, yerli turistler, milyonlarca yabancı ziyaretçi aynı anda aynı suyu kullanacak, aynı tedarik zincirinden beslenecek, aynı mutfakların üretimine bağımlı olacak.
Biz kaç turist geldiğini değil, gelen insanları güvenilir, sürdürülebilir ve izlenebilir bir gıda ile nasıl besleyeceğimizi düşünmeliyiz.
Turizm artık sadece bir konaklama sektörü değil. Turizm; giderek büyüyen bir gıda yönetimi, su yönetimi, hikaye yönetimi, lojistik yönetimi meselesi. Ve belki de ilk kez, mutfak kapasitesi otel kapasitesinden daha stratejik bir hâle geliyor.
Bence uzun yıllar turizm rekabetini yanlış okuduk. Daha büyük oteller, her şey dahil konseptler, daha fazla açık büfe, daha çok ürün, daha uzun menü, daha ucuz paketler…
Oysa bugün dünya başka bir noktada ve başka bir yolda. Artık mesele her şey dahil değil. Artık mesele önümüze konulan her şey sürdürülebilir mi? Çünkü son zamanlarda yaşananlar bize aynı gerçeği tekrar tekrar gösterdi. Pandemi, kuraklık, savaşlar, küresel enflasyon, enerji krizi, lojistik darboğazları, deniz yollarındaki kırılganlık ve son dönemde yeniden yükselen ABD–İsrail– İran gerilimi.
Türkiye’nin büyük bir fırsatı
Bugün Hürmüz Boğazı’nda yaşanan bir gerilim, Antalya’daki kahvaltı maliyetini etkileyebiliyor. Babülmendep’te aksayan deniz trafiği, Bodrum’daki restoranın tedarik süresini uzatabiliyor. Süveyş’te oluşan risk, Ege kıyısındaki mutfağın maliyet hesabını değiştirebiliyor. Çünkü modern turizm sistemi uzun süredir görünmez bir varsayımla çalışıyordu; istediğimiz ürünü istediğimiz anda bulabileceğimiz varsayımı. Ama artık o dünya geride kalıyor. Lojistik artık yalnızca taşımacılık değil. Yeni jeopolitik güç. Ve turizm bunun en görünür sahalarından biri. Çünkü turistik bölgeler geçici mega kentlerdir. Üç ay içinde nüfusu birkaç kat artan yerlerde en zor yönetilen konu artık oda değil; gıda. Üstelik mesele yalnızca miktar değil. Güvenilirlik, izlenebilirlik, atık yönetimi, soğuk zincir, su kullanımı, karbon ayak izi ve bütün bunların ekonomik sürdürülebilirliği.
Düşünün; bugün bir otelin en değerli yatırımının havuz değil, soğuk depo olabileceği bir dönemdeyiz. Bir restoranın rekabet avantajı artık ithal ürün listesi değil, tedarik ağı olabilir. Bir destinasyonun yıldızı artık plajı değil, kriz döneminde dahi beslenebilir olması olabilir.
Bu sert gelebilir. Ama geleceğin turizm sıralamaları büyük ihtimalle böyle oluşacak. Çünkü artık turist deneyimi değişiyor. Yeni turist yalnızca iyi yemek istemiyor. Soruyor: Bu ürün nereden geldi? Kaç kilometre taşındı? Kim üretti? Ne kadar su kullanıldı? Güvenilir mi? Taklit mi? Atığı nasıl yönetiliyor? Karbon etkisi ne?
Eskiden bunlar küçük bir tüketici grubunun sorularıydı. Bugün bunlar artık ana akım hâline gelmiş durumda.
İşte tam bu noktada Türkiye’nin aslında çok büyük bir fırsatı var. Çünkü Türkiye yalnızca turizm ülkesi değil. Aynı zamanda tarım ülkesi! Ve bu iki alanı hâlâ gerektiği kadar entegre kullanmıyoruz.
Düşünün. Ülkemizde gıda adına her şey fazla fazla üretiliyor. Buna rağmen birçok turistik bölgede hala menüler, küresel tedarik mantığı ile hazırlanıyor. Oysa geleceğin modeli başka. Yakın üretim, kısa tedarik, mevsimsel mutfak, bölgesel işbirliği, veriyle yönetilen stok ve izlenebilir sistem.
Bir otelin çevresindeki 100 kilometrelik üretim havzası, gelecekte en büyük stratejik avantaj olabilir.
Belki de önümüzdeki dönemde Michelin yıldızı kadar önemli yeni bir gösterge çıkacak: Tedarik mesafesi? Ne kadar yakın? Ne kadar şeffaf? Ne kadar sürdürülebilir?
Bu noktada başka bir kritik mesele daha öne çıkıyor: Su.
Bu yaz sıcak olacak. Daha sıcak. Turistik bölgelerde tüketim artacak. Su kullanımı yükselecek. Tarımsal sulama baskısı büyüyecek. Yani aynı bölgede turizm ve tarım aynı kaynağa daha fazla ihtiyaç duyacak. İşte gerçek sınav burada başlayacak.
Bir destinasyon milyonlarca kişiyi ağırlayabilir. Ama milyonları beslemek daha zor. Ve temiz suyla beslemek daha da zor.
Yatak kapasitesinin ötesinde planlama
Peki ne yapmalı? Bu sorunun cevabı yalnızca daha fazla üretmek değil; daha akıllı, daha yakın ve daha dirençli bir gıda sistemi kurmak. Öncelikle turistik bölgeler için klasik belediye otel tedarikçi yaklaşımından çıkıp bölgesel gıda yönetimi modeline geçmek gerekiyor. Yaz aylarında nüfusu birkaç katına çıkan bölgelerde artık yalnızca yatak kapasitesi değil; su kapasitesi, soğuk zincir kapasitesi, günlük taze ürün kapasitesi ve atık yönetim kapasitesi de planlanmalı. Yerel yönetimler, turizm sektörü, üretici birlikleri, kooperatifler, ticaret borsaları, üniversiteler ve lojistik aktörleri aynı masaya oturmalı. Çünkü turizm sezonu başladığında gıda planlaması yapmak geç kalmak demektir.
İkinci olarak, turistik bölgelerin çevresindeki üretim havzaları yeniden tanımlanmalı. Çeşme yalnızca Çeşme’den, Bodrum yalnızca Bodrum’dan, Antalya yalnızca Antalya’dan beslenmeye çalışmamalı; her bölge için 100–150 kilometrelik stratejik gıda halkaları oluşturulmalı. Bu sistem, yerel üreticinin pazara erişimini güçlendirirken aynı zamanda lojistik riskleri azaltır. Özellikle gıdada kısa tedarik zinciri artık romantik bir tercih değil; ekonomik zorunluluk hâline geliyor.
Üçüncü başlık izlenebilirlik olmalı. Turist artık yalnızca lezzet satın almıyor; güven satın alıyor. Hangi ürün nerede üretildi, nasıl taşındı, hangi sıcaklıkta korundu, ne kadar su kullanıldı? Bu sorulara cevap veremeyen destinasyonlar gelecekte rekabet avantajını kaybedecek. Bu nedenle dijital izlenebilirlik sistemleri, QR kodlu menüler, üretici bilgisi paylaşımı ve tarladan tabağa veri yönetimi yaygınlaşmalı.
Dördüncü olarak suyu yeniden düşünmek gerekiyor. Yaz turizmi ile tarım aynı kaynak üzerinde büyüyor. Bu nedenle damla sulama, gri su kullanımı, su verimliliği yüksek ürün desenleri, otellerde yeniden kullanım sistemleri ve bölgesel su bütçeleri artık çevrecilik değil, ekonomik dayanıklılık konusu.
Ve son olarak gastronomiyi yeniden tanımlamalıyız. Açık büfede 120 ürün sunmak başarı olmayabilir. Asıl başarı; mevsiminde, yerel, güvenilir, düşük atıklı ve hikâyesi olan bir tabağı sürdürülebilir şekilde sunabilmek olacak. Çünkü geleceğin turizm liderleri en büyük otelleri kuranlar değil; en dayanıklı gıda sistemlerini kuranlar olacak. Ve kaç kişiyi güvenilir biçimde besleyebildiğiyle değerlendirilecek.
|Borsa
|14.417,91
|-0,26 %
|Dolar
|46,8093
|0,19 %
|Euro
|53,5710
|0,23 %
|Euro/Dolar
|1,1437
|0,04 %
|Altın (GR)
|6.287,57
|1,23 %
|Altın (ONS)
|4.175,13
|1,24 %
|Brent
|72,0045
|0,48 %