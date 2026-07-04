Turizmde yeni lüks artık güvenli gıda

Bu yaz Türkiye için soru "Kaç turist gelecek" değil. Asıl soru şu: Gelen milyonları, toprağa, suya ve üreticiye zarar vermeden, güvenilir biçimde nasıl besleyeceğiz? Eğer bu soruya güçlü bir cevap verebilirsek yalnızca iyi bir turizm sezonu değil, yeni nesil bir gıda ve turizm modeli de inşa etmiş olacağız.

Yaz geldi. Türkiye’nin kıyıla­rı yeniden dolmaya başladı. Nüfusun normal şartlarda taşıdı­ğı yük, birkaç hafta içinde katla­nacak. O bölgede yaşayanlar, se­zonluk çalışanlar, yerli turistler, milyonlarca yabancı ziyaretçi ay­nı anda aynı suyu kullanacak, ay­nı tedarik zincirinden beslene­cek, aynı mutfakların üretimine bağımlı olacak.

Biz kaç turist geldiğini değil, ge­len insanları güvenilir, sürdürüle­bilir ve izlenebilir bir gıda ile nasıl besleyeceğimizi düşünmeliyiz.

Turizm artık sadece bir konak­lama sektörü değil. Turizm; gide­rek büyüyen bir gıda yönetimi, su yönetimi, hikaye yönetimi, lojis­tik yönetimi meselesi. Ve belki de ilk kez, mutfak kapasitesi otel kapasitesinden daha stratejik bir hâle geliyor.

Bence uzun yıllar turizm re­kabetini yanlış okuduk. Daha büyük oteller, her şey dahil kon­septler, daha fazla açık büfe, da­ha çok ürün, daha uzun menü, daha ucuz paketler…

Oysa bugün dünya başka bir noktada ve başka bir yolda. Ar­tık mesele her şey dahil değil. Ar­tık mesele önümüze konulan her şey sürdürülebilir mi? Çünkü son zamanlarda yaşananlar bize ay­nı gerçeği tekrar tekrar gösterdi. Pandemi, kuraklık, savaşlar, kü­resel enflasyon, enerji krizi, lojis­tik darboğazları, deniz yolların­daki kırılganlık ve son dönemde yeniden yükselen ABD–İsrail– İran gerilimi.

Türkiye’nin büyük bir fırsatı

Bugün Hürmüz Boğazı’nda ya­şanan bir gerilim, Antalya’daki kahvaltı maliyetini etkileyebili­yor. Babülmendep’te aksayan de­niz trafiği, Bodrum’daki restora­nın tedarik süresini uzatabiliyor. Süveyş’te oluşan risk, Ege kıyısın­daki mutfağın maliyet hesabını değiştirebiliyor. Çünkü modern turizm sistemi uzun süredir gö­rünmez bir varsayımla çalışıyor­du; istediğimiz ürünü istediğimiz anda bulabileceğimiz varsayımı. Ama artık o dünya geride kalıyor. Lojistik artık yalnızca taşımacı­lık değil. Yeni jeopolitik güç. Ve turizm bunun en görünür saha­larından biri. Çünkü turistik böl­geler geçici mega kentlerdir. Üç ay içinde nüfusu birkaç kat artan yerlerde en zor yönetilen konu ar­tık oda değil; gıda. Üstelik mese­le yalnızca miktar değil. Güveni­lirlik, izlenebilirlik, atık yönetimi, soğuk zincir, su kullanımı, karbon ayak izi ve bütün bunların ekono­mik sürdürülebilirliği.

Düşünün; bugün bir otelin en değerli yatırımının havuz de­ğil, soğuk depo olabileceği bir dö­nemdeyiz. Bir restoranın rekabet avantajı artık ithal ürün listesi de­ğil, tedarik ağı olabilir. Bir desti­nasyonun yıldızı artık plajı değil, kriz döneminde dahi beslenebilir olması olabilir.

Bu sert gelebilir. Ama geleceğin turizm sıralamaları büyük ihti­malle böyle oluşacak. Çünkü artık turist deneyimi değişiyor. Yeni tu­rist yalnızca iyi yemek istemiyor. Soruyor: Bu ürün nereden geldi? Kaç kilometre taşındı? Kim üretti? Ne kadar su kullanıldı? Güvenilir mi? Taklit mi? Atığı nasıl yönetili­yor? Karbon etkisi ne?

Eskiden bunlar küçük bir tüke­tici grubunun sorularıydı. Bugün bunlar artık ana akım hâline gel­miş durumda.

İşte tam bu noktada Türkiye’nin aslında çok büyük bir fırsatı var. Çünkü Türkiye yalnızca turizm ül­kesi değil. Aynı zamanda tarım ül­kesi! Ve bu iki alanı hâlâ gerektiği kadar entegre kullanmıyoruz.

Düşünün. Ülkemizde gıda adına her şey fazla fazla üretiliyor. Buna rağmen birçok turistik bölgede ha­la menüler, küresel tedarik mantı­ğı ile hazırlanıyor. Oysa geleceğin modeli başka. Yakın üretim, kısa tedarik, mevsimsel mutfak, bölge­sel işbirliği, veriyle yönetilen stok ve izlenebilir sistem.

Bir otelin çevresindeki 100 kilo­metrelik üretim havzası, gelecekte en büyük stratejik avantaj olabilir.

Belki de önümüzdeki dönemde Michelin yıldızı kadar önemli yeni bir gösterge çıkacak: Tedarik me­safesi? Ne kadar yakın? Ne kadar şeffaf? Ne kadar sürdürülebilir?

Bu noktada başka bir kritik me­sele daha öne çıkıyor: Su.

Bu yaz sıcak olacak. Daha sıcak. Turistik bölgelerde tüketim arta­cak. Su kullanımı yükselecek. Ta­rımsal sulama baskısı büyüyecek. Yani aynı bölgede turizm ve tarım aynı kaynağa daha fazla ihtiyaç duyacak. İşte gerçek sınav burada başlayacak.

Bir destinasyon milyonlarca ki­şiyi ağırlayabilir. Ama milyonları beslemek daha zor. Ve temiz suyla beslemek daha da zor.

Yatak kapasitesinin ötesinde planlama

Peki ne yapmalı? Bu sorunun ce­vabı yalnızca daha fazla üretmek değil; daha akıllı, daha yakın ve da­ha dirençli bir gıda sistemi kur­mak. Öncelikle turistik bölgeler için klasik belediye otel tedarikçi yaklaşımından çıkıp bölgesel gıda yönetimi modeline geçmek gere­kiyor. Yaz aylarında nüfusu birkaç katına çıkan bölgelerde artık yal­nızca yatak kapasitesi değil; su ka­pasitesi, soğuk zincir kapasitesi, günlük taze ürün kapasitesi ve atık yönetim kapasitesi de planlanma­lı. Yerel yönetimler, turizm sektö­rü, üretici birlikleri, kooperatifler, ticaret borsaları, üniversiteler ve lojistik aktörleri aynı masaya otur­malı. Çünkü turizm sezonu başla­dığında gıda planlaması yapmak geç kalmak demektir.

İkinci olarak, turistik bölgele­rin çevresindeki üretim havzala­rı yeniden tanımlanmalı. Çeşme yalnızca Çeşme’den, Bodrum yal­nızca Bodrum’dan, Antalya yal­nızca Antalya’dan beslenmeye ça­lışmamalı; her bölge için 100–150 kilometrelik stratejik gıda halka­ları oluşturulmalı. Bu sistem, yerel üreticinin pazara erişimini güç­lendirirken aynı zamanda lojistik riskleri azaltır. Özellikle gıdada kı­sa tedarik zinciri artık romantik bir tercih değil; ekonomik zorun­luluk hâline geliyor.

Üçüncü başlık izlenebilirlik ol­malı. Turist artık yalnızca lezzet satın almıyor; güven satın alıyor. Hangi ürün nerede üretildi, nasıl taşındı, hangi sıcaklıkta korundu, ne kadar su kullanıldı? Bu sorula­ra cevap veremeyen destinasyon­lar gelecekte rekabet avantajını kaybedecek. Bu nedenle dijital iz­lenebilirlik sistemleri, QR kodlu menüler, üretici bilgisi paylaşımı ve tarladan tabağa veri yönetimi yaygınlaşmalı.

Dördüncü olarak suyu yeniden düşünmek gerekiyor. Yaz turizmi ile tarım aynı kaynak üzerinde bü­yüyor. Bu nedenle damla sulama, gri su kullanımı, su verimliliği yük­sek ürün desenleri, otellerde yeni­den kullanım sistemleri ve bölge­sel su bütçeleri artık çevrecilik de­ğil, ekonomik dayanıklılık konusu.

Ve son olarak gastronomiyi ye­niden tanımlamalıyız. Açık bü­fede 120 ürün sunmak başarı ol­mayabilir. Asıl başarı; mevsimin­de, yerel, güvenilir, düşük atıklı ve hikâyesi olan bir tabağı sürdürü­lebilir şekilde sunabilmek olacak. Çünkü geleceğin turizm liderle­ri en büyük otelleri kuranlar de­ğil; en dayanıklı gıda sistemlerini kuranlar olacak. Ve kaç kişiyi gü­venilir biçimde besleyebildiğiyle değerlendirilecek.