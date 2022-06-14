Turizmi artıracak etkinlikler dizisi başarıyla tamamlandı

Diyarbakır hareketli bir haftayı geride bıraktı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bünyesinde kurulan Girişimcilik Destek Merkezi’nin açılması ve Girişimcilik Zirvesi, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Gelecekte Diyarbakır’ın Tarımsal Perspektifi Çalıştayı” ve bu yıl ikincisi düzenlenen Zerzavan Kalesi’ndeki Zerzavan Gökyüzü Gözlem Etkinliği aynı hafta içinde gerçekleştirildi.

Diyarbakır Girişimcilik Zirvesi’ne DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Metaverse Union Derneği Başkanı Alphan Manas, Musixen Kurucu Ortağı Çağrı Bozay, Viveka Teknoloji Yatırım’dan Emin Okutan, Arya Women Kurucu Ortağı Münteha Adalı, Startupfon Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı, Şirket Ortağım Kurucu Ortağı Mehmet Buldurgan ile ulusal ve yerel düzeyde birçok girişimci katıldı.

Gelecekte Diyarbakır’ın Tarımsal Perspektifi Çalıştayı ise Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Denizbank işbirliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Karacadağ Kalkınma Ajansı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM),Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Toros Tarım, Dicle Yem ile Progen’in katkılarıyla gerçekleştirildi. Programa Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Çalıştayda, yaş koza üreticilerine müjde veren Bakan Kirişci, 80 lira olan yaş kozayla ilgili desteği yüzde 100 artırarak 160 liraya, aynı şekilde koza tohumuyla ilgili olarak da 120 lira olan kilogram başına desteği 240 liraya çıkardıklarını söyledi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Roma İmparatorluğu’nun Doğu’daki son garnizonu ve Mithras Tapınağı’na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde 9 Haziran’da başlayan ve 12 Haziran’da sona eren “Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği” tamamlandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikle, gökyüzü meraklıları bir kez daha buluştu. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe yarısı Diyarbakır’dan binin üzerinde gökyüzü meraklısı katıldı. Kamp alanlarının da kurulduğu etkinlikte vatandaşlar gece ay batımının ardından kaleye çıktı. Kalede akşam saatlerinde teleskoplarla gökyüzündeki Samanyolu izlendi. Geceyi gökyüzü meraklıları ve çocuklarla çadırda geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu tür etkinliklerin çocuklar ve gençlerin bilime, uzaya ve teknolojiye merak salınması için yapıldığını söyledi.

Diyarbakır adına verimli çalışmalar. Bu çalışmalar aslında Diyarbakır turizmi içinde ciddi adımlar. Çünkü tüm etkinlere Diyarbakır’ı hiç görmeyen yüzlerce kişi katıldı. Tahmin ediyorum ki hepsi de memnuniyetle ayrıldılar.