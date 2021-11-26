Turizmin “Çiftlikbank”ı

Fehmi KÖFTEOĞLU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, doğru ve yerinde bir benzetme ile ‘Orası Çiftlikbank’ gibi dedi.

Orası neresi?

Orası bakanlığın da yüzde 37 pay ile ortak olduğu Efes’teki Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER)

Peki KOMER ne zaman, nasıl, kimin eliyle “Çiftlikbank” oldu?

KOMER “Çiftlikbank” haline getirilirken bakanlık ne yaptı?

“Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, sayın bakanın sözünü ettiği Çiftlikbank’ı 2018 yılında kurdu, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayıp yurt dışına kaçtı ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya’da Sao Paulo Başkonsolosluğu’na teslim olarak Türkiye’ye geldiğinde nitelikli dolandırıcılıktan tutuklanıp cezaevine sevk edildi.

Sayın Bakan, KOMER bir Çiftlikbank ise - ki öyledir- o zaman bu Çiftlikbank’ı yaratan kişi hakkında siz hangi işlemi yaptınız. Bakanlık müfettişlerinin raporunu neden işleme koyup yargıya başvurmadınız? Çiftlikbank olarak tanımlanan KOMER projesinin aktörü Başaran Ulusoy İstanbul 8.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla hakkındaki nitelikle dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma iddiaları için ifade vermeye gelmeyince hakkında yakalama kararı çıkarılmış biri.

Çiftlikbank’ın “Tosuncuk”u Mehmet Aydın işlediği nitelikli suç iddiaları üzerine cezaevine konulurken Bakan Ersoy KOMER Çiftlikbank’ının aktörü Başaran Ulusoy’u makamında kabul edip görüşüyor, düzenlediği toplantıda onu sağ kolu gibi yanına oturtuyor.

KOMER Çiftlikbank haline getirirken bakanlık, sizden önceki bakan ve siz ne yaptınız?

O Çiftlikbank’ın açılışını dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, yanında Kültür ve Turizm Bakanı ve birkaç bakan ile birlikte yaptı.

Bu sorulara yanıt vermek yerine sizin deyiminizle ne yazık ki KOMER’i “Çiftlikbank” olarak kullanan kişi hakkında işlem yapmak yerine onu meslek örgütü TÜRSAB’a karşı kullanmak için yanınıza aldınız.

KOMER’de yapılan işler için anlattıklarınız doğru, tanım olarak “Çiftlikbank” demeniz de yerinde.

Her kurumda olduğu gibi TÜRSAB’ta da Başaran gitti Firuz geldi, Firuz gider başkası gelir. Kalıcı olan kurumdur.

Sayın bakan, oturduğunuzun makamın sorumluluğunun da gereği olan ilişkilerinizi kişisel değil kurumsal temelde ele alıp yürütmeniz gerekir. KOMER’i “Çiftlikbank” haline getirenler hakkında ne gerekiyorsa yapın, yapmalısınız.

Ama bunu 10 bini aşkın üyesi olan meslek örgütüne karşı yürüttüğünüz kampanyaya malzeme yapmayın.