Türk-Amerikan ilişkileri kurtarılabilir mi?

Geçtiğimiz hafta ABD nihayet Türkiye’nin satın aldığı S-400 füzelerine karşı CAATSA yaptırımlarını uygulamaya soktu. Çoğu uzmana göre, uygulanmaya konan yaptırımlar Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve birkaç yüksek memur ile sınırlı kaldığından kısa vadede güvenlik veya iktisat açısından önemli sonuç doğurmayacaklardır. Ancak bir mesaj verdikleri kesin. Şayet Türk-Amerikan ilişkileri kurtarılacaksa, ABD’de işbaşına gelecek yeni yönetimle S-400 sorununun bir çözüme bağlanması gerekecektir. Şu anda önümüzdeki soru ilişkilerin bir tırmanma mı yoksa bir yumuşama ortamına doğru mu ilerlediğidir.

Sizce bu ilişki kurtarılmaya değer mi?

Kurtarılmaya değer olduğu açık. Çok yönlü bir ilişkiden söz ediyoruz. Türkiye her zaman ABD’ye iktisadi gücü ve teknoloji alanındaki başarıları örnek alınacak bir ülke diye bakmıştır. İktisadi alana odaklandığınız zaman, tarafların her buluşmalarında ticaret hacmini büyütmek hedefini vurguladıklarını gözlüyoruz. Türkiye’nin ABD ile bir serbest ticaret anlaşması yapmayı ümit ettiği de biliniyor. Bunun yanında, NATO çerçevesinde her iki tarafın da yararına olan bir güvenlik düzeni söz konusudur.

İlişkinin kurtarılmaya değer olduğu düşüncesi, iki ülke arasında çok sayıda önemli anlaşmazlık olduğunu unutmamıza neden olmamalıdır. Kanaatimce, her iki taraf da ilişkilerinin bozulmasına katkıda bulunmuşlardır. Dolayısıyla şimdi ilişkinin düzelmesi ve hasmane olarak nitelendirilmekten uzaklaşması için her iki tarafın birbirinin tutum ve ihtiyaçlarını karşılıklı algılamaya gayret ederek birlikte çalışmaları lazımdır. Her ittifak içinde olduğu gibi, burada da taraflar arasında tartışmaların ve anlaşmazlıkların olması tabiidir. Sonlandırılması gereken husus tarafların birbirini hasım olarak görmesidir.

Son anlaşmazlık konusu Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri satın almış olması. Bazı uzmanlar Türkiye’nin ABD’nin kabul edemeyeceği böyle bir adım atmış olmasına şaşırdıklarını ifade ediyorlar. Türkiye S-400 füzelerini neden satın aldı?

Türkiye Patriot füzeleri satın almak istedi. Bir miktar teknoloji aktarılmasını öngören bir bölüm füzenin ortak üretilmesini istediğini de ifade etti. ABD başlangıçta bu taleplere cevap bile vermedi, sonradan özellikle teknoloji aktarımı fikrini peşinen reddetti.

Daha sonra Türkiye Eurosam füzeleri edinmek için de girişimde bulundu ama bu konuda fazla ısrarcı davrandığından emin değilim. Bu tercihlerde ilerleme olmayınca, S-400 bir imkan olarak görüldü. Galiba Türkiye’nin stratejisi S-400 satın alabileceğine işaret ederek, ABD’nin Patriot füzelerini Türkiye’nin öngördüğü koşullara uygun olarak satmaya karar vermesini sağlamaktı ama işler beklendiği gibi gitmedi. Bir noktadan sonra gelişmeler geri adım atılmasını giderek daha zor kılan aşamalara vardı. Şu anda Türkiye iki S-400 bataryası için 2.5 milyar dolar ödemiş bulunuyor fakat füzeler kullanıma sokulacak aşamaya getirilmedi. Füzeleri operasyonel duruma getirmekteki ağırdan alış, belki de bir fırsat penceresinin ya da müzakere imkanının varlığına işaret ediyor. Eğer ABD Türkiye’nin bu füzeleri devreye sokmasını istemiyorsa, Türkiye’ye F-35 sistemine geri alınmasını ve bir hava savunma sistemi edinmesini sağlayacak bir paket sunulması gerekecektir.

Buradaki güçlük, tasarlanacak herhangi bir çözümün güvenlik yanında siyasi ihtiyaçları da hesaba katması gereğidir. ABD açısından güçlük, bir müttefik olmakla birlikte, Amerikan kamuoyunda Türkiye’yi sahiplenen yandaş kitlelerin bulunmamasıdır. Dolayısıyla, CAATSA yaptırımları örneğinde de görüldüğü gibi, ABD Kongresi dış siyaset alanında başkana karşı gücünü göstermek istediğinde, Türkiye iç siyasi riskler taşımayan kolay bir hedef oluşturmaktadır. Hatta seçim bölgelerinde önemli sayıda Rum veya Ermeni seçmen bulunan eyaletlerin Kongre’deki temsilcileri Türkiye karşıtlığından siyasi fayda sağlayabiliyorlar. Son yıllarda Türkiye’nin İsrail ile ilişkileri hızla bozulunca, Türkiye karşıtları listesine İsrail lobisi de eklenmiş bulunuyor.

Söyledikleriniz, Türkiye ve ABD’yi ayıran derin sorunlar olduğunu ima ediyor. Acaba S-400’den kaynaklanan sorunun çözülmesi iki ülke arasındaki diğer sorunların çözülmesine yardımcı olur mu? Hemen değil. Yapılması gereken çok iş var. Ancak bu kadar çok sayıda karmaşık sorunla karşı karşıya bulunduğunuz zaman bir yerden başlamanız gerekiyor.

S-400 sorunu şu anda gündemde olan ve dikkatle oluşturulmuş bir plan çerçevesinde üzerinde çalışılabilecek somut bir sorun. Bundan başlayarak diğer sorunlar da ele alınabilir. Tabii, altta yatan esas sorun karşılıklı güvensizlik. Dolayısıyla aslında ihtiyaç duyulan tedricen ilerleyecek bir güven artırıcı adımlar sürecidir. Karşılıklı güveni ne kadar güçlendirebilirseniz, o kadar fazla sorunu çözmeniz de mümkün olur.