Türk astronota siyasetten isim önerisi: Cacabey ya da Ali Kuşçu

Türkiye’nin uzay politikaları alanındaki vizyon, strateji, hedef ve projelerini içeren Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklandı. Erdoğan, 10 başlığın sonuncusunda, “2023’te Ay’a gideceğiz. Son hedefimiz bir Türk’ü uzaya göndermektir” dedi ve ardından, “ Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor. Buradan dil bilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki; Türk uzay yolcularına Türkçe isim bulalım. 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir” diye konuştu. Erdoğan’ın çağrısına ilk öneri MHP Lideri Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, Türk Gökbilimci ‘Cacabey’in ismini önerdi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise “Cacabey de Ali Kuşçu da olabilir. Önemli olan bir Türk göndermektir ama tabii ki onun Türk bilim tarihinde astronomiyle ilgilenmiş bilim insanının ismini taşıması değer taşır” dedi.

İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARINDA ÜYE SAYISI 50 BİNE ULAŞTI

3. kuruluş yıl dönümünü geride bırakan İYİ Parti Gençlik Kolları, son bir yılda üye sayısını 30 binden 50 bine çıkardı. ”Ulaşamadığımız, gitmediğimiz yer bizim değildir” ilkesiyle Edirne’den Hakkari’ye, Artvin’den Muğla’ya, Türkiye’nin her yerinde olmayı hedef olarak koyduklarını belirten İYİ Parti Genç Teşkilatlanma Başkanı Orhun Bilenler, il ve ilçe teşkilatlanmalarını tamamlayıp artık mahalle düzeyinde teşkilatlanma aşamasına geçtiklerini anlattı. İl, ilçe ve mahalle teşkilatlarıyla gece gündüz sahada olduklarını belirten Bilenler, “Partimize ve genel başkanımıza ciddi bir teveccüh var. Bu durumun gençlik kollarımıza da gözle görünür tesiri oluyor. Şunu gururla belirtmek isterim ki; son 1 yılda gençlik kollarımızın üye sayısı 30 bin bandından 50 bin bandına geldi” dedi. 15 ilde gençlik kollarını ziyaret ederek, gençlerin sorunlarını dinlediklerini aktaran Bilenler, hükümetin gençlerin sorunlarına duyarsız kaldığına değinerek, “Gençliğin Sesi Mecliste” projesini hayata geçirdiklerini ifade etti. Bilenler, “ iyigenclik. link/meclis” adresini aktif hale getirerek, gençlerin sorunlarını Meclis’e taşıdıklarını kaydetti.