  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Kerim ÜLKER
  4. Türk balıkçılar dümeni Yunanistan’a kırdı

Türk balıkçılar dümeni Yunanistan’a kırdı

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

Türk balıkçılık sektörü, son dönemde yabancı gı­da yatırımcıların en faz­la ilgi gösterdiği alanlardan bi­ri. 2023 yılında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli E20 Invest­ment, Türk balık üreticisi Lucky Fish firmasının yüzde 70 hisse­sini Mediterra Capital’den satın almıştı. Bu işlemin ardından da geçtiğimiz yıl dünyanın en bü­yük deniz mahsulleri üreticile­rinden olan Japon devi KyoKuyo ile Türk şirketi Kocaman Balık­çılık, hisse alımı yaparak ortak­lığa imza atmıştı. Japon devi, Türk şirketi Kocaman Balıkçı­lık’ın yüzde 51’ini alarak yaptığı ortaklıkla hem ürün gamını ge­nişletmiş hem de Türkiye’de suşi üreterek yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyor. Türk balıkçılık sektö­ründe yabancı ortaklıklar yaşa­nırken, bir dönem Türklerin il­gi gösterdiği Yunan pazarında ise şimdilerde yeni satın alma ve or­taklık kurma konusunda görüş­meler başlamış durumda. Yuna­nistan’ın önde gelen gazetelerin­den Kathimerini’de yer alan bir haber dikkatimi çekti.

Türkiye, 20 bin ton balık satıyor

Haberde, Yunanistan’da toptan balık ticaretine girerek önemli bir pazar payına ulaşan Türk şirket­leri, Yunanistan’da yeni balık çift­likleri satın alma olasılığını araş­tırıyor. Yunan balıkçılık sektörü­ne göre Türk şirketleri tarafından Orta Yunanistan ve İyon Deni­zi’ndeki küçük Yunan firmaları­na yönelik bazı girişimlerde bu­lunuldu. Ancak, bu firmalar, cid­di mali sıkıntılar içinde oldukları için varlıklarını devretme olasılı­ğını reddetmemiş gibi görünüyor. Bilindiği üzere Türkiye’den Yu­nanistan’a yılda yaklaşık 20 bin ton çipura ve levrek ithal ediliyor ve hem iç piyasada hem de Avru­pa piyasalarında çoğunlukla “Yu­nan” adı altında işlem görüyor. Bir de Yunanistan’da ciddi üretim yapan Türk şirketleri bulunuyor. Türkiye ile Yunanistan arasında balıkçılık ağı oldukça güçlü. Ara­larında Hellenic, Nireus gibi Yu­nan firmaları Türkiye’ye yatırıma gelmişlerdi.

En önemli yatırımcı Dardanel

Türk şirketler de Yunanis­tan’da önemli satın alma, ortak­lık ve yatırıma imza attılar. Geç­mişe baktığımızda bu alandaki ilk ciddi yatırımlardan biri 2000 yı­lında başlatılan İzmirli İlnak Su Ürünleri Şirketi’nin balık üreti­mi konusunda Yunanistan’ın Se­afarm Ionian şirketi ile kurdu­ğu ortaklıktı. Yunanistan’daki en önemli üretim sürecini ise Dar­danel yaptı. 2021 yılında Türki­ye’de deniz ürünleri, dondurul­muş gıda ve konserve üretimi ala­nında faaliyet gösteren Dardanel Ton şirketinin Yunanistan’ın en büyük dondurulmuş balık ve de­niz ürünleri şirketi olan ve paza­rın yüzde 27’sini elinde tutan G. Kallimanis’i bünyesine kattı. Ge­çen yılın Aralık ayında ise Dar­danel,Yunanistan’daki yatırımla­rına bir yenisini daha ekleyerek, suşi üretimine başladı.Bu yatı­rım ile Dardanel Greece, son bir yıldır yatırımı devam eden suşi fabrikasının üretime başlama­sıyla Yunanistan’da sahibi oldu­ğu 3’üncü fabrikasını devreye al­mış oldu.

Yabancı fon ve balıkçılık şir­ketlerinin Türkiye’deki yatırım­ları artarken, bir yandan da Türk şirketlerinin Yunanistan’daki aytırımları artıyor. Özellikle zor­da olan ve ekonomik anlamda sı­kıntılı süreçler yaşayan Yunan üreticileri, Türk şirketler için dı­şa açılma ve pazarda güçlenmek için önemli bir adım.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
26 milyar liralık projede yarışacaklar 15 Nisan 2025
Türk doktor, dünyanın en saygın 50 sağlık yöneticisi arasına girdi 14 Nisan 2025
Türk teknoloji şirketlerinin yeni gözdesi Dubai oldu 11 Nisan 2025
Yıldırım’ın ortak olduğu Fransız devinden yapay zekâya yatırım 09 Nisan 2025
Otomobil 3 haftada, konut 2 ayda satılıyor 07 Nisan 2025
İspanyol devi 13 yıl sonra geri döndü 05 Nisan 2025
Desan, Çavuşesku’nun kurduğu limanı almak istiyor 04 Nisan 2025
İngiliz yazılım devi QBS, 2 yılda 3’üncü Türk şirketini aldı 02 Nisan 2025
10 milyarlık yatırım için Çinliler şirketi kurdu 31 Mart 2025
Dünya devi Hyundai’den Türk şirkete küresel ödül 29 Mart 2025