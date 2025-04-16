Türk balıkçılar dümeni Yunanistan’a kırdı
Türk balıkçılık sektörü, son dönemde yabancı gıda yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri. 2023 yılında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli E20 Investment, Türk balık üreticisi Lucky Fish firmasının yüzde 70 hissesini Mediterra Capital’den satın almıştı. Bu işlemin ardından da geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük deniz mahsulleri üreticilerinden olan Japon devi KyoKuyo ile Türk şirketi Kocaman Balıkçılık, hisse alımı yaparak ortaklığa imza atmıştı. Japon devi, Türk şirketi Kocaman Balıkçılık’ın yüzde 51’ini alarak yaptığı ortaklıkla hem ürün gamını genişletmiş hem de Türkiye’de suşi üreterek yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyor. Türk balıkçılık sektöründe yabancı ortaklıklar yaşanırken, bir dönem Türklerin ilgi gösterdiği Yunan pazarında ise şimdilerde yeni satın alma ve ortaklık kurma konusunda görüşmeler başlamış durumda. Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’de yer alan bir haber dikkatimi çekti.
Türkiye, 20 bin ton balık satıyor
Haberde, Yunanistan’da toptan balık ticaretine girerek önemli bir pazar payına ulaşan Türk şirketleri, Yunanistan’da yeni balık çiftlikleri satın alma olasılığını araştırıyor. Yunan balıkçılık sektörüne göre Türk şirketleri tarafından Orta Yunanistan ve İyon Denizi’ndeki küçük Yunan firmalarına yönelik bazı girişimlerde bulunuldu. Ancak, bu firmalar, ciddi mali sıkıntılar içinde oldukları için varlıklarını devretme olasılığını reddetmemiş gibi görünüyor. Bilindiği üzere Türkiye’den Yunanistan’a yılda yaklaşık 20 bin ton çipura ve levrek ithal ediliyor ve hem iç piyasada hem de Avrupa piyasalarında çoğunlukla “Yunan” adı altında işlem görüyor. Bir de Yunanistan’da ciddi üretim yapan Türk şirketleri bulunuyor. Türkiye ile Yunanistan arasında balıkçılık ağı oldukça güçlü. Aralarında Hellenic, Nireus gibi Yunan firmaları Türkiye’ye yatırıma gelmişlerdi.
En önemli yatırımcı Dardanel
Türk şirketler de Yunanistan’da önemli satın alma, ortaklık ve yatırıma imza attılar. Geçmişe baktığımızda bu alandaki ilk ciddi yatırımlardan biri 2000 yılında başlatılan İzmirli İlnak Su Ürünleri Şirketi’nin balık üretimi konusunda Yunanistan’ın Seafarm Ionian şirketi ile kurduğu ortaklıktı. Yunanistan’daki en önemli üretim sürecini ise Dardanel yaptı. 2021 yılında Türkiye’de deniz ürünleri, dondurulmuş gıda ve konserve üretimi alanında faaliyet gösteren Dardanel Ton şirketinin Yunanistan’ın en büyük dondurulmuş balık ve deniz ürünleri şirketi olan ve pazarın yüzde 27’sini elinde tutan G. Kallimanis’i bünyesine kattı. Geçen yılın Aralık ayında ise Dardanel,Yunanistan’daki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, suşi üretimine başladı.Bu yatırım ile Dardanel Greece, son bir yıldır yatırımı devam eden suşi fabrikasının üretime başlamasıyla Yunanistan’da sahibi olduğu 3’üncü fabrikasını devreye almış oldu.
Yabancı fon ve balıkçılık şirketlerinin Türkiye’deki yatırımları artarken, bir yandan da Türk şirketlerinin Yunanistan’daki aytırımları artıyor. Özellikle zorda olan ve ekonomik anlamda sıkıntılı süreçler yaşayan Yunan üreticileri, Türk şirketler için dışa açılma ve pazarda güçlenmek için önemli bir adım.