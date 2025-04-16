Türk balıkçılar dümeni Yunanistan’a kırdı

Türk balıkçılık sektörü, son dönemde yabancı gı­da yatırımcıların en faz­la ilgi gösterdiği alanlardan bi­ri. 2023 yılında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli E20 Invest­ment, Türk balık üreticisi Lucky Fish firmasının yüzde 70 hisse­sini Mediterra Capital’den satın almıştı. Bu işlemin ardından da geçtiğimiz yıl dünyanın en bü­yük deniz mahsulleri üreticile­rinden olan Japon devi KyoKuyo ile Türk şirketi Kocaman Balık­çılık, hisse alımı yaparak ortak­lığa imza atmıştı. Japon devi, Türk şirketi Kocaman Balıkçı­lık’ın yüzde 51’ini alarak yaptığı ortaklıkla hem ürün gamını ge­nişletmiş hem de Türkiye’de suşi üreterek yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyor. Türk balıkçılık sektö­ründe yabancı ortaklıklar yaşa­nırken, bir dönem Türklerin il­gi gösterdiği Yunan pazarında ise şimdilerde yeni satın alma ve or­taklık kurma konusunda görüş­meler başlamış durumda. Yuna­nistan’ın önde gelen gazetelerin­den Kathimerini’de yer alan bir haber dikkatimi çekti.

Türkiye, 20 bin ton balık satıyor

Haberde, Yunanistan’da toptan balık ticaretine girerek önemli bir pazar payına ulaşan Türk şirket­leri, Yunanistan’da yeni balık çift­likleri satın alma olasılığını araş­tırıyor. Yunan balıkçılık sektörü­ne göre Türk şirketleri tarafından Orta Yunanistan ve İyon Deni­zi’ndeki küçük Yunan firmaları­na yönelik bazı girişimlerde bu­lunuldu. Ancak, bu firmalar, cid­di mali sıkıntılar içinde oldukları için varlıklarını devretme olasılı­ğını reddetmemiş gibi görünüyor. Bilindiği üzere Türkiye’den Yu­nanistan’a yılda yaklaşık 20 bin ton çipura ve levrek ithal ediliyor ve hem iç piyasada hem de Avru­pa piyasalarında çoğunlukla “Yu­nan” adı altında işlem görüyor. Bir de Yunanistan’da ciddi üretim yapan Türk şirketleri bulunuyor. Türkiye ile Yunanistan arasında balıkçılık ağı oldukça güçlü. Ara­larında Hellenic, Nireus gibi Yu­nan firmaları Türkiye’ye yatırıma gelmişlerdi.

En önemli yatırımcı Dardanel

Türk şirketler de Yunanis­tan’da önemli satın alma, ortak­lık ve yatırıma imza attılar. Geç­mişe baktığımızda bu alandaki ilk ciddi yatırımlardan biri 2000 yı­lında başlatılan İzmirli İlnak Su Ürünleri Şirketi’nin balık üreti­mi konusunda Yunanistan’ın Se­afarm Ionian şirketi ile kurdu­ğu ortaklıktı. Yunanistan’daki en önemli üretim sürecini ise Dar­danel yaptı. 2021 yılında Türki­ye’de deniz ürünleri, dondurul­muş gıda ve konserve üretimi ala­nında faaliyet gösteren Dardanel Ton şirketinin Yunanistan’ın en büyük dondurulmuş balık ve de­niz ürünleri şirketi olan ve paza­rın yüzde 27’sini elinde tutan G. Kallimanis’i bünyesine kattı. Ge­çen yılın Aralık ayında ise Dar­danel,Yunanistan’daki yatırımla­rına bir yenisini daha ekleyerek, suşi üretimine başladı.Bu yatı­rım ile Dardanel Greece, son bir yıldır yatırımı devam eden suşi fabrikasının üretime başlama­sıyla Yunanistan’da sahibi oldu­ğu 3’üncü fabrikasını devreye al­mış oldu.

Yabancı fon ve balıkçılık şir­ketlerinin Türkiye’deki yatırım­ları artarken, bir yandan da Türk şirketlerinin Yunanistan’daki aytırımları artıyor. Özellikle zor­da olan ve ekonomik anlamda sı­kıntılı süreçler yaşayan Yunan üreticileri, Türk şirketler için dı­şa açılma ve pazarda güçlenmek için önemli bir adım.