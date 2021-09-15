Türk çeliğinin duayen ismine ABD’li ortak

Türkiye’de demir-çelik sektörü denilince akla ilk gelen yöneticilerden biri Kerim Dervişoğlu. Türk demir-çelik sektörünün amiral gemisi Erdemir’de uzun yıllar genel müdürlük dahil birçok görevde bulunan Dervişoğlu, sektörde neredeyse yarım asırlık bir tecrübeye sahip. 25 yıl Erdemir’de çalışan, 2006 yılında da Kibar Holding Yatırımlar Grup Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Dervişoğlu’nun özel sektördeki ilk göz ağrısı ise aile şirketi olan 3-S Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. .

3-S Mühendisliği 1993 yılında kuran Dervişoğlu, bu firmayla da demir çelik sanayinde üretimde kullanılan dilme bıçakları, merdaneler, fırçalar, hava nozulları gibi yardımcı ekipman üreten Avrupa firmalarının temsilciliğini yürüttü. 2003 yılında endüstriyel yağ alanında faaliyet gösteren Quaker Houghton adlı ABD’li bir firmanın Türkiye temsilciliğini yapan 3-S Mühendislik, 2006 endüstriyel yağ alanına yöneldi.

Düzce ve Uganda'da fabrika kurdu

Dervişoğlu’nun yönettiği 3-S, 2009’da Düzce’deki Organze Sanayi Bölgesi’nde kurduğu tesisle üretme başladı. Üretimini Afrika ile çeşitlendiren şirket, bu ülkede de maden yağ üretiminde faaliyetlerini artırdı. İsmi demir-çelik sektörü ile birlikte anılan Dervişoğlu, işte bu şirketinin bazı varlıklarını distribütörlüğünü yürüttüğü ABD’li firmaya satma kararı aldı. ABD’li Quaker Houghton bu satın almayı Türkiye birimi olan Houghton Kimya Sanayi adlı firma üzerinden yaptı.

1918'de kuruldu, 21 ülkede faaliyet gösteriyor

Çelik, alüminyum, metal işleme, otomotiv, madencilik, havacılık, boru ve boru, kutu yapımı ve diğer endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere proses sıvıları üreten ve bu alanda dünyanın en büyük firması olan Quaker Houghton’un tarihi 1918 yılına kadar varıyor. Dünya çapında 21 ülkede ve 35 lokasyonda çalışan şirketin hisseleri ABD borsalarında işlem görüyor. 2 binden fazla çalışanı olan şirketin gelirlerinin yüzde 50’si ABD dışından. Bu ülkeler arasında üretim yaptığı coğrafyada Çin, Hindistan, Japonya, Tayland, Brezilya, Arjantin, Hollanda, İngiltere, Rusya, İsveç, İtalya öne çıkıyor.