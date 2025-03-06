Türk CEO’ları Hong Kong’da ‘hava’ atıyor
Türk CEO'lar, Hong Kong’da havacılık sektörünü hem havada hem de karada yönetir hale geldi. Bir dönem Turkish Cargo’da görev alan Hakan Bulat, Hong Kong Air Cargo’nun Başkanı oldu. Daha önce TAV Havalimanı Hizmetleri şirketinin CEO’luğunu yapan Bora İşbulan ise, Plaza Premium Group’un CEO Yardımcılığı görevini yürütüyor.
Türk havacılık sektörü, küresel bir güç haline geldi. 3 kıtada havalimanı yapan ve işleten, 4 kıtada konaklama hizmetleri sunan, 5 kıtaya uçuş gerçekleştiren Türk şirketleri, bu alanda yetiştirdiği profesyonel yöneticilerle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Özellikle Asya’nın en uzak köşesinde. Uzakdoğu’nun coğrafya olarak en küçük, ekonomik anlamda ise oldukça güçlü bölgelerinden olan Hong Kong’da Türk CEO’lar, deyim yerindeyse sektörü hem havada hem de karada yönetir hale geldi. Dünyanın en büyük havalimanı hizmetleri şirketlerinden Plaza Premium Group’un yanı sıra Hong Kong Air Cargo, Türk CEO’larla yükselişe geçti.
Bir dönem Türk Hava Yolları iştiraki Turkish Cargo’da görev alan Hakan Bulat, Hong Kong Air Cargo’nun Başkanı oldu. Atama kararını şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tony Ma duyurdu. 20 yıldan uzun süredir hava kargo ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren Hakan Bulat’ın, önde gelen şirketlerdeki üst düzey liderlik rollerinden gelen zengin bir deneyim getirdiğini söyleyen Tony Ma, “Hakan Bulat’ı ekibe katmaktan heyecan duyuyoruz ve havayolunu hava kargo sektöründe sürekli başarıya ulaştırma becerisine güveniyoruz” dedi.
Çatısında dünyanın en büyük havacılık şirketi var
5 yıldan uzun süre THY iştiraki WE World Express’in İcra Kurulu Başkanı olan Bulat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Harika We World Express ekibine en iyisini diliyorum ve gelecekte bir yerde tekrar bir araya geleceğimizden eminim” ifadelerin kullandı. PAL Express’te İcra Direktörü, Turkish Cargo’da Asya Pasifik Bölge Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Bulat’a kaptan köşkünü emanet eden Hong Kong Cargo Air, yeni bir şirket olsa da dünyanın en önemli havacılık şirketlerinden HNA Group bünyesinde ve giderek büyüyor.
2017’de kurulan ve Almatı, Bangkok, Delhi, Dakka, Hanoi, Liege, Londra, Manila, Osaka, Şanghay, Singapur, Taipei gibi kentlere uçuşlar gerçekleştiren Hong Kong Air Cargo, Çin’in en büyük gruplarından sayılan, turizmden gayrimenkule kadar birçok alanda yatırımları bulunan HNA Group’un havacılık kolunda yer alıyor. Bu alanda HNA Group’un şirketleri arasında Air Chang’an, Beijing Capital Airlines, Fuzhou Airlines, Grand China Air, GX Airlines, Hainan Airlines, Lucky Air, Suparna Airlines, Tianjin Airlines, Urumqi Air ve West Air yer alıyor.
HNA Group ayrıca Fransa’nın ikinci büyük havayolu şirketi olan Aigle Azur’un, Güney Afrika havayolu şirketi Comair’in İsviçreli Swissport International’ın, Brezilyalı Azul Brazilian Airlines’ın, Air France’ın ikram ve temizlik yan kuruluşu Servair’in Virgin Australia Holdings’in, TAP Airlines’ın Almanya’dkai Frankfurt-Hahn Havalimanı’nın da ortağı. Aslında liste oldukça uzun ancak sadece belli başlı iştiraklerinden bahsetmiş olayım istedim. Yani bir anlamda Hakan Bulat, Çin’in en büyük şirketlerinden birinin de yönetim kadrosuna girmiş oldu.
150 ülke, 600 salonu yönetiyor
Hong Kong’daki bir Türk üst yöneticisi ise Bora İşbulan. Dünyanın en büyük havalimanı hizmetleri şirketlerinden olan Plaza Premium Group’un CEO Yardımcısı. 1998 yılında Song Hoi-see tarafından kurulan Hong Konglu devin iki numaralı ismi. Eski bir bankacı olan ve kariyeri boyunca sık sık uçak yolculuğu yapan Song Hoi-see’nin bağımsız bir havaalanı salonu konseptini kurma amacıyla Plaza Premium Lounge’ı kurmasıyla başlayan şirketin öyküsü şu anda dünyanın hemen hemen her ülkesini kapsıyor.
150 ülkede, 600’den fazla havalimanında faaliyet gösteren Plaza Premium Group’a 2020’de katılan Bora İşbulan, daha önce TAV Havalimanları Holding iştiraki olan ve 19 ülkeye yayılmış 65 lounge’ı bulunan TAV Havalimanı Hizmetleri şirketinin CEO’suydu. Plaza Premium Group’un CEO’su Song Hoi-see’nin yardımcısı olan ve gruptaki iki numaralı isim haline gelen İşbulan’dan önce Hong Konglu şirket, 22 ülkede yaklaşık 45 havalimanında varlık gösteriyordu. Yani bir anlamda TAV’da edindiği deneyim, Türk yöneticinin Hong Konglu devin büyümesine olan katkıyı da gösteriyor.