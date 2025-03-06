Türk CEO’ları Hong Kong’da ‘hava’ atıyor

Türk CEO'lar, Hong Kong’da havacılık sektörünü hem havada hem de karada yönetir hale geldi. Bir dönem Turkish Cargo’da görev alan Hakan Bulat, Hong Kong Air Cargo’nun Başkanı oldu. Daha önce TAV Havalimanı Hizmetleri şirketinin CEO’luğunu yapan Bora İşbulan ise, Plaza Premium Group’un CEO Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Türk havacılık sektörü, küresel bir güç haline geldi. 3 kıtada havali­manı yapan ve işleten, 4 kıta­da konaklama hizmetleri su­nan, 5 kıtaya uçuş gerçekleşti­ren Türk şirketleri, bu alanda yetiştirdiği profesyonel yöne­ticilerle de dikkatleri üzeri­ne çekiyor.

Özellikle Asya’nın en uzak köşesinde. Uzakdo­ğu’nun coğrafya olarak en kü­çük, ekonomik anlamda ise oldukça güçlü bölgelerinden olan Hong Kong’da Türk CE­O’lar, deyim yerindeyse sek­törü hem havada hem de ka­rada yönetir hale geldi. Dün­yanın en büyük havalimanı hizmetleri şirketlerinden Pla­za Premium Group’un yanı sı­ra Hong Kong Air Cargo, Türk CEO’larla yükselişe geçti.

Bir dönem Türk Hava Yolları iş­tiraki Turkish Cargo’da görev alan Hakan Bulat, Hong Kong Air Cargo’nun Başkanı oldu. Atama kararını şirketin Yöne­tim Kurulu Başkanı Tony Ma duyurdu. 20 yıldan uzun süre­dir hava kargo ve lojistik sek­töründe faaliyet gösteren Ha­kan Bulat’ın, önde gelen şir­ketlerdeki üst düzey liderlik rollerinden gelen zengin bir deneyim getirdiğini söyle­yen Tony Ma, “Hakan Bulat’ı ekibe katmaktan heyecan du­yuyoruz ve havayolunu hava kargo sektöründe sürekli ba­şarıya ulaştırma becerisine güveniyoruz” dedi.

Çatısında dünyanın en büyük havacılık şirketi var

5 yıldan uzun süre THY iş­tiraki WE World Express’in İcra Kurulu Başkanı olan Bu­lat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Harika We World Express ekibine en iyisini diliyorum ve gelecekte bir yerde tekrar bir araya ge­leceğimizden eminim” ifade­lerin kullandı. PAL Express’te İcra Direktörü, Turkish Car­go’da Asya Pasifik Bölge Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Bulat’a kaptan köşkünü emanet eden Hong Kong Cargo Air, yeni bir şirket olsa da dünyanın en önemli havacılık şirketlerinden HNA Group bünyesinde ve giderek büyüyor.

2017’de kurulan ve Almatı, Bangkok, Delhi, Dakka, Hanoi, Liege, Londra, Manila, Osaka, Şanghay, Sin­gapur, Taipei gibi kentlere uçuşlar gerçekleştiren Hong Kong Air Cargo, Çin’in en bü­yük gruplarından sayılan, tu­rizmden gayrimenkule kadar birçok alanda yatırımları bu­lunan HNA Group’un havacı­lık kolunda yer alıyor. Bu alan­da HNA Group’un şirketleri arasında Air Chang’an, Beijing Capital Airlines, Fuzhou Airli­nes, Grand China Air, GX Air­lines, Hainan Airlines, Lucky Air, Suparna Airlines, Tianjin Airlines, Urumqi Air ve West Air yer alıyor.

HNA Group ay­rıca Fransa’nın ikinci büyük havayolu şirketi olan Aigle Azur’un, Güney Afrika hava­yolu şirketi Comair’in İsviçre­li Swissport International’ın, Brezilyalı Azul Brazilian Air­lines’ın, Air France’ın ikram ve temizlik yan kuruluşu Ser­vair’in Virgin Australia Hol­dings’in, TAP Airlines’ın Al­manya’dkai Frankfurt-Hahn Havalimanı’nın da ortağı. As­lında liste oldukça uzun ancak sadece belli başlı iştiraklerin­den bahsetmiş olayım istedim. Yani bir anlamda Hakan Bulat, Çin’in en büyük şirketlerin­den birinin de yönetim kadro­suna girmiş oldu.

150 ülke, 600 salonu yönetiyor

Hong Kong’daki bir Türk üst yöneticisi ise Bora İşbu­lan. Dünyanın en büyük ha­valimanı hizmetleri şirketle­rinden olan Plaza Premium Group’un CEO Yardımcısı. 1998 yılında Song Hoi-see ta­rafından kurulan Hong Kong­lu devin iki numaralı ismi. Es­ki bir bankacı olan ve kariyeri boyunca sık sık uçak yolculu­ğu yapan Song Hoi-see’nin bağımsız bir havaalanı salo­nu konseptini kurma amacıy­la Plaza Premium Lounge’ı kurmasıyla başlayan şirketin öyküsü şu anda dünyanın he­men hemen her ülkesini kap­sıyor.

150 ülkede, 600’den faz­la havalimanında faaliyet gös­teren Plaza Premium Group’a 2020’de katılan Bora İşbulan, daha önce TAV Havalimanları Holding iştiraki olan ve 19 ül­keye yayılmış 65 lounge’ı bu­lunan TAV Havalimanı Hiz­metleri şirketinin CEO’suy­du. Plaza Premium Group’un CEO’su Song Hoi-see’nin yar­dımcısı olan ve gruptaki iki numaralı isim haline gelen İş­bulan’dan önce Hong Kong­lu şirket, 22 ülkede yaklaşık 45 havalimanında varlık gös­teriyordu. Yani bir anlam­da TAV’da edindiği deneyim, Türk yöneticinin Hong Kong­lu devin büyümesine olan kat­kıyı da gösteriyor.