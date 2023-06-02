Türk denizciler Rumlara danışacak

Filosunda binden fazla gemi barındıran Türkiye, yabancıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kurulan Limasol merkezli Columbia Shipmanagement, Türkiye’de ofis açtı. Şirket, Türk denizcilik şirketlerine hizmet verecek.

Coğrafik konumu nedeniyle küresel lojistik şirketlerinin gözdesi olan Türkiye, dünyanın önde gelen deniz taşımacılığı şirketlerinin de ilgi gösterdiği ülkelerden biri oldu.

Yusen’den Toll’a birçok denizcilik şirketinin satın alma yaptığı, şirket kurduğu, ortaklığa gittiği Türkiye’de 2018 yılında 800 olan gemi sayısı da bini aşmış durumda. Türkiye Deniz Ticaret Odası'na göre Türk ticaret filosu, 351'i ulusal sicile kayıtlı olmak üzere, her türden 1.117 gemiden oluşmakta ve 6 milyon gros tonun üzerinde ağırlığa sahip.

Bu büyüklük Türkiye’yi sadece lojistik şirketlerinin değil, denizcilik firmalarına hizmet veren küresel oyuncuların da radarına sokuyor. Japonya’dan Avustralya’ya kadar birçok ülkedeki firmanın ilgilendiği Türk denizcilik sektörü Türkiye’nin siyasi olarak tanımadığı ülkeleri de cezp ediyor.

Kurvaziyer piasasıyla da ilgileniyor

Bunlardan biri de Güney Kıbrıs merkezli Columbia Shipmanagement. Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne bağlı olan Limasol’u merkez haline getiren Columbia Shipmanagement (CSM), Türkiye ofisini açtı. CSM Türkiye ofisi resmi açılışına Columbia Group Başkanı ve CEO'su Mark O'Neil katıldı.

Columbia Group Başkanı ve CEO Mark O'Neil, açılışta yaptığı konuşmada “Türkiye pazarıyla gemilerinin yönetimi, gemi inşası, Türkiye'de mavna ve açık deniz birimleri inşası hakkında çalışacağız. Özel tekneler ve süper yat endüstrisinin nasıl yönetileceği, işletileceği ve yatırım yapılacağı konusunda tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Türkiye'de kurvaziyer piyasasıyla da ilgileniyoruz” dedi.

1978’de Limasol’da kuruldu

Columbia Shipmanagement, 1978'de Heinrich Scheller tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki liman kenti Limasol’da kuruldu. Merkezi yine burada olan şirket, denizcilik endüstrisinde gemi yönetimi ve denizcilik hizmetleri sağlayıcıları konusunda dünyanın en büyük firmalarından biri olarak biliniyor. Almanya’dan Çin’e, Yunanistan’dan Japonya’ya İtalya’dan Norveç’e kadar dünyanın farklı coğrafyalarında 20’den fazla ofisi ve temsilciliği bulunuyor.