Türk doğal taşları dünyanın her yerinde

Doğal taşlar; mermer, traverten, granit, bazalt, kireç taşı, kayağan taşı gibi yer altı kaynaklarından oluşuyor. Doğal taşlar doğallığı, dayanıklılığı ve kalıcılığı sayesinde, insanoğlunun var oluşundan bu yana yaşamın ve barınma kültürünün bir parçası oldu. Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp-Himalaya Kuşağı’nda yer alan ülkemiz, doğal taşın anavatanı sayılıyor. 650’nin üzerinde renk ve desende, 150’den fazla doğal taş türü ile mekanları mimari olarak güzelleştirmenin yanında, ekonomimize ve istihdama milyarlarca dolar katkı sağlayan doğal taşlarımızın yapıdaki ilk örneklerini insanlık tarihinin en önemli mirası olan Göbeklitepe’de görüyoruz. Bu uzun tarihi boyunca Türk doğal taşlarının tercih edildiği önemli yapılar arasında Kabe yerleşkesi içerisinde bulunan Safa ve Merve tepelerinin arası, Mescid-i Haram, Vatikan’ın en önemli kiliselerinden biri olan Saint Pierre kilisesinin girişindeki sütun ve kaplamalar, ABD'de Beyaz Saray'da basın açıklamalarının yapıldığı alan, Almanya ve Fransa Parlamentoları, Hollanda’da bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Disneyland ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok lüks otel, havalimanı, alışveriş merkezleri gibi büyük projeler yer alıyor.

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan doğal taş, doğru yere göre doğru tercih yapılarak uygulandığında, zamanla bozulma göstermez, estetiğini ve özelliğini korur; kolayca temizlenebilir. Sağlığa zararlı hiçbir madde içermeyen doğal taş, yiyecek hazırlanan mekanlarda güvenle kullanılabiliyor. Doğal taş yanıcı olmadığı gibi yangın sırasında da sağlığa zararlı herhangi bir madde açığa çıkarmaz. Binalarda dış kaplama malzemesi olarak kullanıldığında, yapının istenmeyen şekilde ısınmasını ve soğumasını engeller. Yapılan bilimsel çalışmalar, zemin kaplama ürünleri arasında karbon salımı en düşük olanın, doğal taş olduğunu tespit etti. Son yıllarda, tüm dünyada çevreye hassasiyet bilincinin gelişmesi ve doğaya dönüşün başlaması, ardından Covid-19 pandemisi ile birlikte de hijyenin, sağlığın ve doğal olanın öneminin artmasıyla ekolojik, uzun ömürlü, doğal yalıtım sağlayan, sürdürülebilir ve estetik nitelikleri sayesinde doğal taş kullanımı mimarlıkta ve inşaat sektöründe ivme kazandı. Bunu ihracat rakamlarımızdan da görebiliyoruz.

Dünya doğal taş ithalatı 2020 yılında 15,1 milyar dolardı. Bunun yaklaşık % 38’ini, yani 5,8 milyar dolarını mermer ve traverten ithalatı oluşturuyor. Türkiye’nin dünya sıralamasına baktığımızda, doğal taş grubu kümülatif ihracatında Çin ve Hindistan’dan sonra %10,3’lük pay ile 3. sırada yer aldığını görüyoruz. Mermer-traverten ihracatı ve üretiminde ise Türkiye dünyada ilk sırada. Doğal taş ihracatımızda ilk sırada %31’lik pay ile Çin yer alıyor, ardından %19’luk pay ile ABD geliyor. ABD’ye en çok işlenmiş mermer ve traverten ihraç ediyoruz. Bu ürünlerde ABD pazarındaki en önemli rakiplerimiz ise İtalya ve Çin. Her iki rakibimizin de birbirinden farklı ve sağlam konumlanmalarının mevcut olduğunu göz önünde bulundurursak, markalaşma meselesinin Türk doğal taşının en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyleyebilirim. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) “Turkish Stones” markasını tüm dünyada Türk doğal taşının kalitesini yansıtan, kaliteyi uygun fiyata sunan “ulaşılabilir lüks” bir marka olarak konumluyor ve Turkish Stones markasının iletişimini yapmak için tüm platformları kullanıyor. İMİB ayrıca, işlenmiş katma değerli ürünlerdeki en büyük pazarımız olan ABD’de doğal taşın satın alımında söz sahipleri olan mimar ve iç mimarlara ulaşmak, Turkish Stones markasının bilinirliğini güçlendirmek için 24.000’den fazla üyesi bulunan Amerikan İç Mimarlar Derneği ve 94 bin üyeli Amerikan Mimarlar Derneği iş birliğiyle webinarlar düzenledi. Webinarlarda Türk traverteni kullanılmış yapılar mercek altına alındı ve Türkiye’de üretilen zengin doğal taş çeşitleri anlatıldı. İMİB, webinar organizasyonlarının yanı sıra Amerikan Mimarlar Derneği aracılığıyla Türk doğal taşlarını tanıtan bir makale yayımlanmasını da sağladı.

Ticari diplomasi faaliyetlerimizin dijital ortamdan tekrar fiziki ortama geçmeye başlamasıyla, 7-9 Temmuz tarihlerinde ABD’nin Orlando şehrinde bu yıl 31.si düzenlenen Coverings - The Global Tile & Stone Experince Fuarı, doğal taş sektörü profesyonellerini bir araya getirdi. Sektörün en önemli fuarlarından olan Coverings fuarına milli katılım organizasyonu 19. kez İMİB tarafından gerçekleştirildi. Türk doğal taşı ihracatçısı için yapılan tüm bu faaliyetler ve Turkish Stones markasının iletişim çalışmaları ile önümüzdeki dönemde dünyanın dört bir yanında yapılmakta olan prestijli projelerde Türk doğal taşının daha da fazla kullanıldığı haberlerini paylaşacağımıza inanıyorum.