Türk doktor, dünyanın en saygın 50 sağlık yöneticisi arasına girdi

Dünyaca ünlü sağlık kuruluşlarının yöneticilerini araştıran Newsweek, ilk kez bir Türk'ü listeye aldı. Aralarında ABD’li sağlık devlerinin yöneticilerinin de yer aldığı 50 profesyonel arasına giren Dr. Fatih Mehmet Gül, Forbes’un üst üste en başarılı 50 sağlık yöneticisi arasında bulunuyor.

Türk sağlık sektörü, hem özel hem de kamu alanında yaptığı açı­lımlarla bölgenin en fazla dik­kat çeken yatırımlarına imza atıyor. Orta Asya ülkelerinde sağlık alanında projeler geliş­tiren, kamu-özel yatırımlar­da öne çıkan Türk şirketleri, Orta ve Doğu Avrupa’da zincir şeklinde büyüme gösteriyor. Türkiye, her ne kadar şirket­ler bazında büyüme gösterse de, uluslararası arenada sağlık alanında uzmanlar ne yazık ki pek fazla öne çıkmıyor. Özel­likle bu alanda genç nüfusun son birkaç yılda Almanya, İn­giltere gibi ülkelere göç etme­si, önümüzdeki dönemde sağ­lıkçı diasporasının Avrupa’da gelişmesini sağlayacak. Kör­fez Bölgesi’nde bir Türk dok­torun yıllardır süren başarısı konuşuluyor. Hem de dünyaca ünlü iş dünyası yayınlarının hazırladığı listelerde yer alan bir isim. Birleşik Arap Emir­likleri, Suudi Arabistan, Katar gibi Körfez ülkelerinde olduk­ça tanınan Dr. Fatih Mehmet Gül, küresel medyanın hazır­ladığı listelerin de vazgeçil­mez ismi.

Forbes ve Newsweek’in en iyiler listesinde

ABD’li Forbes dergisinin ‘Sağlık Alanında En Etkili 50 Lider’ listesinde 2022 ve 2023 yıllarında yer alan Dr. Gül, bu­nun yanında, Newsweek der­gisi tarafından ‘Dünyanın En İyi Hastane CEO’ları’ listesi­ne giren ilk Türk oldu. Listeye baktığımda ise küresel sağlık sisteminin tüm önemli oyun­cuları orada. ABD’den Mount Health Systems’in CEO’su Brendan Carr, Mayo Clinic’in Başkanı ve CEO’su Gianrico Farrugia, Cleveland Clinic’in CEO’su Tomislav Mihaljevic, UCLA Health Başkaı Johnese Spisso, Meksika’dan TecSa­lud Hospital Başkanı Guiller­mo Torre, Tayland’dan BKP 9 International CEO’su Bhana Chandrakamol, Tayvan’dan Taichung Veterans Hospital Başkanı Shih An-Shen gibi dünyanın en saygın hastane­lerinin, en önemli yöneticileri var. Küresel sağlık sisteminin en saygın kuruluşları arasın­da bir Türk şirketin olmaması düşündürücü. Dr. Fatih Meh­met Gül dışında bir Türk yö­neticinin olmaması daha da düşündürücü aslında.

Kayseri’de başladı, Harvard’da bitirdi

Gelelim Fatih Mehmet Gül’ün bu liste de olma neden­lerine. Bir Anadolu üniversi­tesi olan Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’n­den mezun olan Dr. Gül, ken­dini geliştirme konusunda de­yim yerindeyse yapılabilecek her şeyi yapmış bir isim. Mar­mara Üniversitesi’nde sağ­lık yöneticiliği alanında eği­timini Türkiye’de tamamla­yan Gül, dünyanın en saygın üniversiteleri arasında göste­rilen Cornell ve Harvard gibi dünyanın önde gelen üniver­sitelerinde yöneticilik ve iş geliştirme alanlarında eğiti­mini sürdürdü. Ardından yo­lunu Körfez Bölgesi’ne çevir­di. Suudi Arabistan’daki Dr. Soliman Fakeeh Hastanesi’n­de yöneticiliğe başlayan Gül, ilk üst yönetimini Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Fake­eh University Hospital’da CE­O’luk koltuğuna oturarak ba­şardı.

500 milyar dolarlık şehrin ilk hastanesi

Dubai’de 500 milyon dolar­lık yatırımla ülkede kurulan ilk eğitim hastanesini hizme­te açan Gül, 6 yıllık görevinin ardından Suudi Arabistan’a döndü. Suudi şirketin CEO’su olarak görevine devam eden Gül, Veliaht Prens Muham­med bin Salman’ın rüyası olan 500 milyar dolarlık geleceğin şehri NEOM’un ilk hastane­sini kurdu. Bu önemli yatırı­mın ardından 410 yatak ka­pasitesiyle bölgenin en büyük özel eğitim hastanesini yönet­ti. CEO’luğunu üstlendiği sağ­lık grubunun 3,5 milyar dolar­lık halka arz sürecini başarıy­la yöneterek, küresel sağlık sektöründe dikkat çeken IPO projelerinden birine liderlik etti. Ekim 2024’te rotasını Ka­tar’a çeviren Dr. Gül, Katar’da­ki en büyük özel sağlık yatırı­mı olan, 550 milyon dolarlık The View Hospital’ın CEO’su oldu. Aynı zamanda UCL Glo­bal Business School for He­alth (UCL Küresel Sağlık İş­letme Okulu) Fahri Profesörü ilan edilen Gül, Londra’da ge­leceğin sağlık liderlerine sağ­lık yönetimi dersleri veriyor. Türkiye, Coca-Cola’dan Pepsi Co’ya, PwC’den Unilever’e ka­dar birçok devin yönetiminde, gelişiminde Türk yöneticiler var. Önemli olan bu diaspora­nın üyelerini fark etmek, des­teklemek ve yönetmek.