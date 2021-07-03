Türk dönerini yabancılar markalaştırıyor

Gökhan TURHAN -gokturas@hotmail.com

Mutfağın köklü tarihine Türk katkısı inanılmaz. Her bölgenin kendine hastır lezzeti. Hatta aynı bölgede, aynı kentte bile değişik türden yemeklere rastlamak mümkün. Ancak Türkiye’nin sembolize olmuş yemekleri arasında döner ve kebabın ayrı bir yeri var. Dünyanın hemen hemen her yerinde ulaşılabilir bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor artık. Peki, bizler kebap ve dönere ne kadar sahip çıkabiliyoruz? İşte bu sorunun yanıtı ‘ne yazık ki’ ile başlıyor. Tıpkı yoğurdun başına gelenler gibi…

Düşünün; Türk işadamı Hamdi Ulukaya’ya ait dünyanın en büyük yoğurt şirketi Chobani markasının üzerinde bile “Greek Yoghurt” yazısını kullanıyoruz. Döner ve kebapta da benzer bir şekilde bir dönüşüm yaşanıyor aslında. Mısır, Lübnan gibi Arap Dünyası’nın giderek yaygın hale getirdiği Shawarma yani Şavurma olarak adlandırdığı döner ile Türklerin sahip olduğu döner büyük bir rekabette aslında.

ARAP SHAWARMASI İLE REKABET BAŞLADI

Gelin bunu bir örnekle irdeleyelim. Geçtiğimiz haftalarda Hindistan’da oldukça yaygın olan “The Hindu” adlı gazetenin yazdığı bir makaleyi paylaşmak isterim. Hindistan Kerala’daki dönercilerden bahseden bu yazıda döner ve kebap dükkanlarının sayısındaki artıştan bahsediliyor. Türk usulü olarak bilinse de “Shawarma” olarak adlandırılan Türk dönercilerine kentte yoğun ilgi olduğuna vurgu yapan gazete, İstanbul Grills & Rolls adlı restoranın sahibi Bazil Muhammed ile konuşuyor.

“İstanbul’a yaptığım bir ziyarette bu dükkanı açmaya karar verdim” diyen Muhammed, Türk usulü Türk döneri satarken yanında rekabet ettiği Turkish Otooman Rolls & Grills adlı Mustafa Şerif ’e ait restorandan da bahsediyor. Ayrıca “Umman’da görevli bir aşçı ile birlikte bu dükkanı açtık. Genelde müşteriler Arap Shawarması’nı tercih ediyorlar” diyor. Türkiye mutfağı ile övünecek bir çeşitliliğe sahip. Ancak giderek benzer lezzetlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Aslında dönere bile sahip çıkmakta zorlandığımız bölgeler de var. Size “Dünyanın en büyük döner zinciri hangi ülkedeki bir marka” diye sorsam, yanıtınız ne olurdu acaba?

EN BÜYÜK DÖNERCİ BİR ENDONEZYALI

Girişimcinin adı Hendy Setiono. Markası ise Kebab Turki Baba Rafi. Henüz 20 yaşında bir öğrenciyken dünyayı merak eden Setiono, harçlıklarıyla farklı ülkeleri gezen bir genç. Katar’ın başkenti Doha sokaklarında “Turkish kebab” diye bağıran ses onun hayatının dönüm noktası olmuş. Bir Türk’ün sahibi olduğu bu dükkanda yediği dönerin tadını hiç unutamamış. Setiono, ailesinden aldığı düzensiz harçlıkları biriktirerek, mütevazi bir öğrencilik hayatı yaşamış. “Artık babamdan para almak istemiyordum” diyen Setiono, ikinci yılında okulunu bırakmak zorunda kalmış.

Okulda fast food satışı yapan bir gencin başında durduğu karavanla iş hayatına atılmaya karar veren Setiono, “Evlenmiştim ve Rafi adlı bir erkek çocuğum vardı. Aileme bakmalıyım diye düşünüyordum. Öyle de yaptım. 20 yaşında, cebimde 400 dolarla küçük bir yer kiralayarak iki kişiyle bir dükkan açtım” diye kariyerinin başlangıcını özetliyor.

Setiono’nun sahibi olduğu markanın, şu anda Malezya, Bangladeş, Singapur, Çin, Hollanda, Hindistan gibi ülkelerde 1.300’den fazla şubesi var. Yani dünya nüfusunun neredeyse 3’te 1’ine denk gelen coğrafyada büyüyor. Belki de bir gün gelir, Türkiye’de Türklere Türk Döneri satmaya başlar; kim bilir… Yoğurdun mucidi olabiliriz ama pazarlaması Greek Yogurt şeklinde yapılıyor. Döneri ilk kez yapmış olabiliriz ama Shawarma olarak yayılıyor. Öte yandan Hendy Setiono gibi başarılı girişimci hikayeleriyle sıkça karşılaşıyoruz artık. Bizler bu tür hikayeleri yazmak yerine okumaktan keyif alıyoruz sanki.