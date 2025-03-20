Türk enerji şirketi Genel, Umman’da petrol arayacak  

Irak, Fas ve Somaliland’da petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine devam eden Genel Energy, yeni hedef ülke olarak Umman’a yöneldi. Umman Sultanlığı’nda 54’üncü Blok’ta keşif ve üretim paylaşım anlaşması imzalayan şirket, kamu kuruluşu olan Umman Yatırım Otoritesi’ne bağlı OQ Exploration & Production SAOG’nin ile ortaklık kararı aldı.

Irak’ın Kuzey kesiminde önemli sahalarda petrol arama ve çıkarma faali­yeti gösteren Genel Energy, Fas ve Somaliland ile Afri­ka pazarına adım attı. Bura­daki faaliyetlerini daha ak­tif hale getirmeyi planlayan şirket, yeni ülkeler için sür­dürdüğü çalışmalar doğrul­tusunda ise Umman Sultan­lığı’nda faaliyet göstermek için bir anlaşma imzaladı.

Çukurova Holding’in patro­nu Mehmet Emin Karameh­met ve Mehmet Sepil tara­fından 2002 yılında kurulan Genel Energy, Kuzey Irak’ta­ki Taq Taq, Sarta, Qara Dagh, Miran ve Bina Bawi bölgele­rinde petrol çıkarıyor. Genel Energy’nin başına, bir dönem dünyanın en büyük enerji şir­ketlerinden BP’nin eski CE­O’su Tony Hawyard’ın gel­mesi küresel anlamda büyük yankı uyandırmıştı. 2011 yı­lında bu adım, dünyaca ünlü bir ortağı şirkete kattı. Rotsc­hild Ailesi’nin mensubu olan Nathaniel Philip Rothschild’a ait Vallares plc, Genel’e ortak oldu.

Karamehmet ile Roths­child ortaklığı, enerji dünya­sında büyük ses getirdi. Son­rasında ise beklenmedik his­se değişimleri gündeme geldi. Türkiye’de önemli enerji yatı­rımları bulunan Bilgin Ener­ji, Mehmet Sepil’in de payı ol­mak üzere kademeli olarak şirketteki payını artırdı. Bil­gin, yüzde 24’lük payla ana hissedar olurken, Dubai mer­kezli Daax Corp’un payı yüzde 17.5’e çıktı. Rothschild’ın pa­yı yaklaşık yüzde 8’e geriledi.

Umman Devleti’ne ait şirketlere arama yapacak

Fas ve Somaliland ile Afri­ka pazarına adım atan Genel Energy, buradaki faaliyetle­rini daha aktif hale getirme­yi planlarken bir yandan da yeni ülkeler için çalışmaları­nı yürütüyor. Türk şirketi Ge­nel’in hedefinde Umman var. Genel, Umman Sultanlığı’nda faaliyet göstermek için anlaş­ma imzaladı.

Umman Sultan­lığı’nda 54’üncü Blok’ta keşif ve üretim paylaşım anlaşması imzalayan Genel, kamu kuru­luşu olan Umman Yatırım Oto­ritesi’ne bağlı OQ Exploration & Production SAOG’nin ile or­taklık kararı aldı. Anlaşmayla Ummanlı şirket yüzde 60’lık paya, Genel Energy ise yüzde 40’lık hisseye sahip olacak Ge­nel Energy’nin faaliyet göste­receği 54’üncü Blok, Karawan İmtiyazı olarak bilinen Güney Umman’daki Tuz Havzası’nda yer alıyor.

Başkent Muscat’ın yaklaşık 600 kilometre güne­yinde yer alan blok, 5 bin 632 kilometrekare alanı kaplıyor. Yeterince araştırılmamış du­rumda olan bölge için önümüz­deki üç yıl içinde, Genel ve Um­manlı ortağı mevcut kuyuları değerlendirmeyi, delmeyi ve 3 boyutlu sismik veri edinmeyi içeren ilk çalışmayı gerçekleş­tirecek. Bu çalışmalar için ilk etapta 25 milyon dolarlık büt­çe ayrılmış durumda.

Genel Energy’nin İcra Kurulu Başka­nı Paul Weir, “Umman’ı, istik­rarlı düzenleyici ortamı ve pet­rol ve gaz sektörünü heyecan verici bir geleceğe hazırlamak için son yıllarda attığı önemli adımlar göz önüne alındığın­da, coğrafi çeşitlilik için ter­cih edilen bir alan olarak be­lirledik. Bu nedenle, Genel’in stratejik çeşitliliğine başlama­sı, portföyünü genişletmesi ve sermaye yatırımı yapması için ideal bir ülke” dedi.

Enerjide ilklere imza attı

Bilgin Grup, 1994 yılından bu yana enerji sektöründe fa­aliyet gösteriyor. Toplam bin 737 MW kurulu güce sahip santralleri bulunan Bilgin, Türk enerji piyasasında da ilklerle anılıyor. Özel sektör tarafından kurulan lisanslı ilk hidroelektrik santrali olan 14 MW gücündeki Malatya’da­ki Hacılar HES’i 2003 yılında devreye alan şirket, yine özel sektör tarafından kurulan li­sanslı ilk rüzgar enerjisi sant­rali 30 MW gücündeki Ban­dırma RES’i de 2006 yılında hizmete açtı.