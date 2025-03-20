Türk enerji şirketi Genel, Umman’da petrol arayacak
Irak, Fas ve Somaliland’da petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine devam eden Genel Energy, yeni hedef ülke olarak Umman’a yöneldi. Umman Sultanlığı’nda 54’üncü Blok’ta keşif ve üretim paylaşım anlaşması imzalayan şirket, kamu kuruluşu olan Umman Yatırım Otoritesi’ne bağlı OQ Exploration & Production SAOG’nin ile ortaklık kararı aldı.
Irak’ın Kuzey kesiminde önemli sahalarda petrol arama ve çıkarma faaliyeti gösteren Genel Energy, Fas ve Somaliland ile Afrika pazarına adım attı. Buradaki faaliyetlerini daha aktif hale getirmeyi planlayan şirket, yeni ülkeler için sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda ise Umman Sultanlığı’nda faaliyet göstermek için bir anlaşma imzaladı.
Çukurova Holding’in patronu Mehmet Emin Karamehmet ve Mehmet Sepil tarafından 2002 yılında kurulan Genel Energy, Kuzey Irak’taki Taq Taq, Sarta, Qara Dagh, Miran ve Bina Bawi bölgelerinde petrol çıkarıyor. Genel Energy’nin başına, bir dönem dünyanın en büyük enerji şirketlerinden BP’nin eski CEO’su Tony Hawyard’ın gelmesi küresel anlamda büyük yankı uyandırmıştı. 2011 yılında bu adım, dünyaca ünlü bir ortağı şirkete kattı. Rotschild Ailesi’nin mensubu olan Nathaniel Philip Rothschild’a ait Vallares plc, Genel’e ortak oldu.
Karamehmet ile Rothschild ortaklığı, enerji dünyasında büyük ses getirdi. Sonrasında ise beklenmedik hisse değişimleri gündeme geldi. Türkiye’de önemli enerji yatırımları bulunan Bilgin Enerji, Mehmet Sepil’in de payı olmak üzere kademeli olarak şirketteki payını artırdı. Bilgin, yüzde 24’lük payla ana hissedar olurken, Dubai merkezli Daax Corp’un payı yüzde 17.5’e çıktı. Rothschild’ın payı yaklaşık yüzde 8’e geriledi.
Umman Devleti’ne ait şirketlere arama yapacak
Fas ve Somaliland ile Afrika pazarına adım atan Genel Energy, buradaki faaliyetlerini daha aktif hale getirmeyi planlarken bir yandan da yeni ülkeler için çalışmalarını yürütüyor. Türk şirketi Genel’in hedefinde Umman var. Genel, Umman Sultanlığı’nda faaliyet göstermek için anlaşma imzaladı.
Umman Sultanlığı’nda 54’üncü Blok’ta keşif ve üretim paylaşım anlaşması imzalayan Genel, kamu kuruluşu olan Umman Yatırım Otoritesi’ne bağlı OQ Exploration & Production SAOG’nin ile ortaklık kararı aldı. Anlaşmayla Ummanlı şirket yüzde 60’lık paya, Genel Energy ise yüzde 40’lık hisseye sahip olacak Genel Energy’nin faaliyet göstereceği 54’üncü Blok, Karawan İmtiyazı olarak bilinen Güney Umman’daki Tuz Havzası’nda yer alıyor.
Başkent Muscat’ın yaklaşık 600 kilometre güneyinde yer alan blok, 5 bin 632 kilometrekare alanı kaplıyor. Yeterince araştırılmamış durumda olan bölge için önümüzdeki üç yıl içinde, Genel ve Ummanlı ortağı mevcut kuyuları değerlendirmeyi, delmeyi ve 3 boyutlu sismik veri edinmeyi içeren ilk çalışmayı gerçekleştirecek. Bu çalışmalar için ilk etapta 25 milyon dolarlık bütçe ayrılmış durumda.
Genel Energy’nin İcra Kurulu Başkanı Paul Weir, “Umman’ı, istikrarlı düzenleyici ortamı ve petrol ve gaz sektörünü heyecan verici bir geleceğe hazırlamak için son yıllarda attığı önemli adımlar göz önüne alındığında, coğrafi çeşitlilik için tercih edilen bir alan olarak belirledik. Bu nedenle, Genel’in stratejik çeşitliliğine başlaması, portföyünü genişletmesi ve sermaye yatırımı yapması için ideal bir ülke” dedi.
Enerjide ilklere imza attı
Bilgin Grup, 1994 yılından bu yana enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. Toplam bin 737 MW kurulu güce sahip santralleri bulunan Bilgin, Türk enerji piyasasında da ilklerle anılıyor. Özel sektör tarafından kurulan lisanslı ilk hidroelektrik santrali olan 14 MW gücündeki Malatya’daki Hacılar HES’i 2003 yılında devreye alan şirket, yine özel sektör tarafından kurulan lisanslı ilk rüzgar enerjisi santrali 30 MW gücündeki Bandırma RES’i de 2006 yılında hizmete açtı.