Türk enerji şirketi ODAŞ'tan İsrailli Nanosono'ya yatırım 

Tel Aviv-Ankara arasında siyasi ilişkiler her ne kadar olumlu seyretmese de ekonomi bundan pek olumsuz etkilenmiyor. Son olarak geçtiğimiz ay 2 İsrail vatandaşının casusluk yaptığı iddiasıyla göz altına alınmasıyla gerilen ilişkiler, çiftin salıverilmesi ile biraz daha gevşedi. Ekonomide ise iki ülke arasında soğuk hava pek yaşanmıyor. Mavi Marmara olayının yaşandığı 2010 yılında 3.5 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020 yılında 6.2 milyar dolara yükseldi. Yine o yıl 1.4 milyar dolar olan Türkiye’nin İsrail’e olan ihracatı geçen yılı 4.7 milyar dolara ulaştı. Her ne kadar görünürde İsrail ve Türk şirketlerin karşılıklı yatırımları dikkat çekici boyuta ulaşmasa da son dönemde bu konuda ilginç adımlar atılıyor. Hatırlayacağınız gibi Ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım şirketi Fenix, elektrikli scooter alanında faaliyet gösteren Türk firması Palm’i 5 milyon dolara satın almıştı.

BAE’Lİ YATIRIMIN FONU DA İSRAİLLİ ŞİRKETTEN GELDİ

İşte o BAE’li firmanın en önemli fon sağlayıcısı ise İsrailli Maniv Mobility’ydi. İsrailli fon, 5 milyon dolarlık alımın 3.8 milyon dolarını tek başına karşılamıştı. Şimdilerde ise bir Türk şirketi, İsrailli bir firmaya yatırım kararı aldı. Enerji ve madencilik alanında faaliyet gösteren Türk şirketi ODAŞ Elektrik, İsrail merkezli nanoteknoloji şirketi Nanosono ile anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesinde ODAŞ, İsrailli şirkete ilk adımda birkaç milyon dolarlık bir yatırım yapacak, birlikte Türkiye'de etkili antibakteriyel kumaşlar ve tekstiller yapmak için bir fabrika kuracak. Ardından ise geliştirilen antibakteriyel kumaşlar, İsrailli firma tarafından dünyaya pazarlanacak. Nanosono CEO'su Ori Bar Chaim, anlaşmayla ilgili olarak İsrailli medya kuruluşu Globes’a yaptığı açıklamada, “Özellikle antibakteriyel çözümlere olan talebin tavan yaptığı bu dönemde tekstil pazarındaki antibakteriyel markalara yatırımları ve güvenleri için Türkiye'den ortağımız ODAŞ'a İsrail-Türkiye Ticaret Odası üyesi Nimrod Arad'a teşekkür ederim” dedi. ODAŞ CEO'su Burak Altay ise Nanosono ile birlikte tekstil alanında yeni bir iş kolu başlattıklarını ifade ederek, “Gelişmiş endüstriyel yeteneklerimiz ve yetenekli mühendislerimiz ile birlikte teknolojinin ön saflarında yer alan platform, tekstil pazarını bir üst seviyeye taşıyacak” diye konuştu. ODAŞ, bu yeni yatırımla tekstil sektörüne spesifik bir alanla girmiş olacak.

İSRAİL’DEN GELEN YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNİ ODAŞ FİNANSE ETTİ

Bir hatırlatma daha yapmakta fayda var. Bu yıl Türkiye’yi derinden etkileyen Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yangınlara müdahale eden ilk yabancı ülkelerden biri de İsrail’di. Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için İsrail’den üç uçak ve yedi mürettebatın Türkiye’ye gelme sürecinde finansmanı ODAŞ’ın patronu Burak Altay ile İsrail merkezli Arad Holdings’in patronu Nimrod Arad birlikte sağlamıştı. Yani ODAŞ bu yatırımla bir anlamda iki ülke arasında gerilen siyasi ilişkilerin ekonomiyle birlikte olumlu yöne çevrilmesine katkı sağlayacak gibi görünüyor.