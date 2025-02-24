Türk enerji ve inşaat şirketleri Ukrayna'ya yatırım yapacak
Rus Rejimi’nin 24 Şubat 2022’de başlattığı Ukrayna işgalinin üzerinden 3 yıl geçti. ABD ve Rusya’nın geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’da yaptığı görüşmelere işgale uğrayan Ukrayna heyeti davet edilmezken, Ankara önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü, bakanlıklar karşılıklı ortak anlaşmalara imza attı. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne karşı Ankara’nın tavizsiz mesajı yenilenirken, bir yandan da ekonomik anlamda desteğin süreceği açıklandı. Ankara’da tam da bunlar olurken, Türk şirketler, Ukrayna’daki bağını güçlendirmek ve Kiev’i desteklemek adına görüşmelerine devam ediyor.
77 İnşaat ve Rama Enerji ile görüşüldü
Ukrayna Yatırım Ajansı; UkraineInvest, Türkiye’nin önemli iki şirketini ağırladı. Afganistan gibi zor coğrafyalarda projelere imza atan 77 İnşaat ve Rama Enerji'nin temsilcileri Kiev’e geldi. Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği’nin (TUID) öncülüğünde Hükümet Yatırım Tanıtım ve Destek Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda özellikle Türk sermayesinin Ukrayna'nın enerji sektörüne ve altyapı projelerine yönelik ilgisi masaya yatırıldı. Türk şirketleri, son dönemde Rus Rejimi’nin saldırılarına maruz Ukrayna’daki enerji santral ve yatırımlarının yeniden inşasına, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine ve yeni üretim tesislerinin kurulmasına yatırım yapmaya ilgi gösterdi.
Özellikle ulaştırma ve enerji altyapı sektörlerinde olmak üzere dünya çapında büyük altyapı projeleri sunma konusunda deneyime sahip olan 77 İnşaat ile Rama Enerji’ye UkraineInvest, kapsamlı destek sağlamaya ve Ukrayna'da proje uygulamak isteyenler için elverişli bir iş ortamı yaratmaya kararlı olduğunu açıkladı.
Rusya artık sivil hedefler vuruyor
Öte yandan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oleksii Chernyshev ile Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yılı ve Ukrayna Devlet Başkanı’nın Türkiye ziyareti hakkında konuştuk. Dünya Gazetesi’ne açıklamada bulunan Chernyshev, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırgan politikanın yalnızca son üç yıl değil, aslında Kırım’ın işgaliyle başlayan 11 yıllık bir süreç olduğunu vurguladı.
Bütün zorluklara rağmen Ukrayna’nın direnişini sürdürdüğünü belirten Chernyshev, Ukrayna ordusunun sadece savunmada kalmadığını, zaman zaman karşı taarruzlar gerçekleştirdiğini ifade etti. Rus ordusunun ciddi kayıplar verdiğini ve bu kayıpların devam ettiğini belirten Chernyshev, Moskova’nın Ukrayna’yı ve müttefiklerini yıldırmaya çalıştığını, ancak bu çabaların başarısız olacağını söyledi.
Ateşkes sürecine değinen Chernyshev, savaşın Rusya tarafından başlatıldığını hatırlatarak, Ukrayna’nın en başından beri barışçıl bir çözüm istediğini vurguladı. Ancak Rusya’nın gerçek bir barış niyetinde olmadığını ve geçici ateşkes yoluyla yalnızca zaman kazanmaya çalıştığını belirtti. Savaşın sona ermesi için Moskova’nın da bu yönde bir irade göstermesi gerektiğini dile getiren Chernyshev, Ukrayna’nın kalıcı ve adil bir barıştan yana olduğunu ifade etti.
Bununla birlikte Chernyshev, Rusya’nın savaşta taktik değiştirdiğini vurguladı. Moskova’nın artık doğrudan cephe hattındaki askeri hedeflerden çok, sivil yerleşim yerlerini, altyapıyı ve kritik tesisleri vurduğunu belirtti. Elektrik santralleri, su altyapısı ve konutların Rus saldırılarının ana hedefi haline geldiğini söyleyen Chernyshev, bu tür saldırıların Ukrayna halkını korkutmayı ve ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını dile getirdi. Ancak Ukrayna’nın direncinin kırılmayacağını ve halkın her şeye rağmen mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
Onur’un İrpin köprüsü sembol oldu
Ukrayna, Türk şirketleri adına anlamlı bir ödül kazandı. Bilindiği üzere dünyanın en büyük müteahhitleri liginde Türkiye, son yıllarda sahip olduğu ikinciliği kimseye kaptırmıyor. İşte bu araştırmayı yapan Engineering News-Record (ENR) dünyanın dört bir yanından 1.000'den fazla projeyi değerlendirdi.
İnşaatın zorluklarını, sanatını ve etkisini yakalayan görüntülerin yarıştığı bu süreci kazananı ise işgalin sembolü olan İrpin Nehri Köprüsü. Oleksandr Kulyk’un çektiği fotoğraftaki İrpin köprüsü, Kiev bölgesinde yaşayan binlerce sivilin kucaklarında çocuklarıyla haftalar boyunca yol aldığı, Rus ordusunun başkente girmesini önlemek için Ukrayna askerleri tarafından savaşın ilk günlerinde patlatılan İrpin’i Türk inşaat şirketi Onur tekrar hayata kazandırmıştı.
Katliamlara sahne olan İrpin’i tekrar inşa eden Onur, ülkedeki en önemli yabancı şirket olarak biliniyor. Bunun sebeplerinden biri de dünya devlerinin savaş nedeniyle kaçtığı Ukrayna’daki varlığını sürdürmesi, hem Ukrayna’da hem de Türkiye’de savaştan etkilenenlere verdiği destek ülkede Türk şirketlerine olan sempatiyi de artırmış durumda.