Türk enerji ve inşaat şirketleri Ukrayna'ya yatırım yapacak

Rus Rejimi’nin 24 Şu­bat 2022’de başlattığı Ukrayna işgalinin üze­rinden 3 yıl geçti. ABD ve Rusya’nın geçtiğimiz hafta Suudi Arabis­tan’da yaptığı görüşmelere işga­le uğrayan Ukrayna heyeti davet edilmezken, Ankara önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

Uk­rayna Cumhurbaşkanı Volodo­mir Zelenskiy ve beraberinde­ki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü, ba­kanlıklar karşılıklı ortak anlaş­malara imza attı. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne karşı An­kara’nın tavizsiz mesajı yenile­nirken, bir yandan da ekonomik anlamda desteğin süreceği açık­landı. Ankara’da tam da bunlar olurken, Türk şirketler, Ukray­na’daki bağını güçlendirmek ve Kiev’i desteklemek adına görüş­melerine devam ediyor.

77 İnşaat ve Rama Enerji ile görüşüldü

Ukrayna Yatırım Ajansı; Ukra­ineInvest, Türkiye’nin önemli iki şirketini ağırladı. Afganistan gi­bi zor coğrafyalarda projelere im­za atan 77 İnşaat ve Rama Ener­ji'nin temsilcileri Kiev’e geldi. Türk-Ukrayna İş Adamları Der­neği’nin (TUID) öncülüğünde Hü­kümet Yatırım Tanıtım ve Destek Ofisi'nde gerçekleştirilen toplan­tıda özellikle Türk sermayesinin Ukrayna'nın enerji sektörüne ve altyapı projelerine yönelik ilgi­si masaya yatırıldı. Türk şirket­leri, son dönemde Rus Rejimi’nin saldırılarına maruz Ukrayna’da­ki enerji santral ve yatırımlarının yeniden inşasına, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine ve yeni üretim tesislerinin kurulmasına yatırım yapmaya ilgi gösterdi.

Özellikle ulaştırma ve enerji alt­yapı sektörlerinde olmak üzere dünya çapında büyük altyapı pro­jeleri sunma konusunda deneyi­me sahip olan 77 İnşaat ile Rama Enerji’ye UkraineInvest, kapsam­lı destek sağlamaya ve Ukrayna'da proje uygulamak isteyenler için elverişli bir iş ortamı yaratmaya kararlı olduğunu açıkladı.

Rusya artık sivil hedefler vuruyor

Öte yandan Ukrayna’nın Anka­ra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oleksii Chernyshev ile Rusya-Uk­rayna savaşının üçüncü yılı ve Uk­rayna Devlet Başkanı’nın Türkiye ziyareti hakkında konuştuk. Dün­ya Gazetesi’ne açıklamada bulu­nan Chernyshev, Rusya’nın Uk­rayna’ya karşı yürüttüğü saldırgan politikanın yalnızca son üç yıl de­ğil, aslında Kırım’ın işgaliyle baş­layan 11 yıllık bir süreç olduğunu vurguladı.

Bütün zorluklara rağ­men Ukrayna’nın direnişini sür­dürdüğünü belirten Chernyshev, Ukrayna ordusunun sadece sa­vunmada kalmadığını, zaman za­man karşı taarruzlar gerçekleştir­diğini ifade etti. Rus ordusunun ciddi kayıplar verdiğini ve bu ka­yıpların devam ettiğini belirten Chernyshev, Moskova’nın Ukray­na’yı ve müttefiklerini yıldırmaya çalıştığını, ancak bu çabaların ba­şarısız olacağını söyledi.

Ateşkes sürecine değinen Cher­nyshev, savaşın Rusya tarafından başlatıldığını hatırlatarak, Ukray­na’nın en başından beri barışçıl bir çözüm istediğini vurguladı. Ancak Rusya’nın gerçek bir barış niye­tinde olmadığını ve geçici ateşkes yoluyla yalnızca zaman kazanma­ya çalıştığını belirtti. Savaşın so­na ermesi için Moskova’nın da bu yönde bir irade göstermesi gerek­tiğini dile getiren Chernyshev, Uk­rayna’nın kalıcı ve adil bir barıştan yana olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Chernyshev, Rusya’nın savaşta taktik değiş­tirdiğini vurguladı. Moskova’nın artık doğrudan cephe hattındaki askeri hedeflerden çok, sivil yer­leşim yerlerini, altyapıyı ve kri­tik tesisleri vurduğunu belirtti. Elektrik santralleri, su altyapısı ve konutların Rus saldırılarının ana hedefi haline geldiğini söyleyen Chernyshev, bu tür saldırıların Ukrayna halkını korkutmayı ve ül­keyi istikrarsızlaştırmayı amaç­ladığını dile getirdi. Ancak Ukray­na’nın direncinin kırılmayacağını ve halkın her şeye rağmen müca­delesini sürdüreceğini vurguladı.

Onur’un İrpin köprüsü sembol oldu

Ukrayna, Türk şirketleri adına anlamlı bir ödül kazandı. Bilindiği üzere dünyanın en büyük müteahhitleri liginde Türkiye, son yıllarda sahip olduğu ikinciliği kimseye kaptırmıyor. İşte bu araştırmayı yapan Engineering News-Record (ENR) dünyanın dört bir yanından 1.000'den fazla projeyi değerlendirdi.

İnşaatın zorluklarını, sanatını ve etkisini yakalayan görüntülerin yarıştığı bu süreci kazananı ise işgalin sembolü olan İrpin Nehri Köprüsü. Oleksandr Kulyk’un çektiği fotoğraftaki İrpin köprüsü, Kiev bölgesinde yaşayan binlerce sivilin kucaklarında çocuklarıyla haftalar boyunca yol aldığı, Rus ordusunun başkente girmesini önlemek için Ukrayna askerleri tarafından savaşın ilk günlerinde patlatılan İrpin’i Türk inşaat şirketi Onur tekrar hayata kazandırmıştı.

Katliamlara sahne olan İrpin’i tekrar inşa eden Onur, ülkedeki en önemli yabancı şirket olarak biliniyor. Bunun sebeplerinden biri de dünya devlerinin savaş nedeniyle kaçtığı Ukrayna’daki varlığını sürdürmesi, hem Ukrayna’da hem de Türkiye’de savaştan etkilenenlere verdiği destek ülkede Türk şirketlerine olan sempatiyi de artırmış durumda.