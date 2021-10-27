Türk firması teşviki aldı Sırbistan’a tesis kuracak

Ticaret rotalarının kavşak noktasında bulunan Türkiye’nin bu avantajını yeterince kullanabildiğini söylemek zor. Pandemiyle birlikte ortaya çıkan lojistik ve tedarik krizleri, Türkiye’nin bu alandaki önemini bir kez daha net biçimde ortaya koydu. ABD ve Avrupa tedarikte yönünü Türkiye’ye çevirdi. Ancak, bu yönelişin kalıcı hale getirilmesi tartışma konusu… Özellikle yatırım için oluşan bu havanın yarattığı fırsat ne yazık ki yeteri kadar değerlendirilemiyor. Gitme kararı alanları da ikna edemiyoruz. Japon Honda ve ABD’li Whirlpool gibi… Türk firmalarının da yatırım tercihi de çoğunlukla yurtdışı… Afrika’da, Güneydoğu Asya’da, Amerika’da Türk girişimcilerinin kurduğu tesislerle ilgili haberleri okuyoruz bir yandan. Haberlerin çoğunda yatırım fırsatları kadar yerel yönetimlerin sunduğu ilgi ve teşviklerin olduğu da aşikar. İş insanlarıyla yaptığım sohbetlerde enerji maliyetlerindeki artış kadar yatırım için arazi sorununun öncelikli problem olduğunu duyuyorum son dönemde. Bunları neden mi anlattım? Sırbistan’da yapılan bir yatırım bu anlamda oldukça ilgi çekici. Sırbistan’ın Leskovaç kentinde Türk şirketi Erenli, araç sıvı sirkülasyon sistemlerine yönelik bir üretim tesisi kurma kararı aldı. Leskovaç kenti yerel yönetimi 67 bin 649 metrekarelik araziyi Türk şirketine ücretsiz olarak verdi. Sırbistan Devlet Yardımları Kontrol Komisyonu da, Türk firmaya verilen dev arazinin tahsisini onayladı.

TESİSTE EN AZ 338 KİŞİ ÇALIŞACAK

Edindiğim bilgilere göre Türk şirketine bedavaya verilen arazinin bedeli 1.2 milyon Euro. Leskovaç kenti yönetimi ve Türk şirketi arasında imzalanan anlaşmada kurulacak fabrika 16.6 milyon Euro yani 182 milyon liralık yatırımla hayata geçecek ve 338 kişi bu tesiste çalışacak. Sırp makamlarının arazi için istediği şart bu. Diğer maddelerde ise Türk şirketi yatırım projesinin tamamlanmasından sonraki beş yıl içinde çalışan sayısını azaltmamayı taahhüt etmiş. Ayrıca proje bittikten sonraki 5 yıl içinde arsa üçüncü bir kişiye satılmayacak. Sırbistan son dönemde Türkiye’den tekstil, otomotiv, maden ve enerji gibi alanlarda onlarca firmanın yatırımını çekti. Bunlara yenileri de eklenecek gibi görünüyor. Şayet, firmalarımızı Türkiye’de kalmaları için daha fazla teşvik etmezsek eğer.

İzmir'de üretim yapıyor, dünyaya satıyor

Sırbistan’a yatırım kararı alan Erenli adlı firma hakkında da bilgi vermekte fayda var. 1959 yılında İzmir’de kurulan Erenli, otomotiv sektörünün kauçuk parça talepleri üzerine otomotiv yedek parça sektörüne girdi. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 bin metrekarelik alana kurulu tesisi, yıllık 3 bin tonluk üretim kapasitesine sahip. Türk şirketi, İtalya ve Almanya başta olmak üzere ABD., İspanya, Fransa, Finlandiya gibi ülkelere yapıyor.