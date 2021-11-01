Türk gençleri en çok Kanada’ya gitmek istiyor!

Yurtdışı eğitimde altı ülkede üniversitelere danışmanlık yapan Avustralya merkezli IDP’nin Türkiye Ülke Müdürü Seval Sır, pandemi sonrasında talebin patladığını söylüyor. Sır, “Kanada yıllık yüzde 30 büyüyor. ABD yavaşlamıştı yine artacak çünkü fiyatları pandemiden dolayı yüzde 20-30 aşağı çektiler” diyor.

Türkiye’nin Avrupa’ya göçmen işçiler gönderdiği 1960’lar köyden kente birçok ailede milat oldu. Özellikle Almanya’dan gelen hikayeler gençleri etkiliyordu. 1967’nin yazında Kastamonu’nun Cide ilçesindeki işçi bürosuna bu hikayelerden birini yazmak hayaliyle bir Mehmet adında bir genç girdi. Masadaki memura, “Almanya’ya gitmek istiyorum” dedi. Dil bilmiyordu, ilkokul mezunuydu. Memur bir elindeki listeye baktı, bir de karşısındaki pırıl pırıl gence ve şöyle dedi: “Almanya’nın sırası çok uzun oğlum, istersen seni Avustralya’ya göndereyim.”

Mehmet hemen kabul etti. Meşakkatli bir yolculuğun ardından hiç bilmediği bir ülkeye gitti. Melbourne’de restoranlarda çalıştı, eşi Sultan da çocuk bakıcılığı yaptı. Dört çocukları oldu. Dördüncüsü kıvır kıvır saçlı bir kızdı. Birkaç yılda bir yazları tatil için geldiler Türkiye’ye. O gelişlerinden birinde kızları Seval aşık oldu İstanbul’a. Burada yaşamalıyım diye düşündü ve dediğini de yaptı.

Annesinin tüm itirazlarına rağmen 2010 yılında İstanbul’a gelen Seval Sır, aksanlı Türkçesiyle “Ben öğretme aşığıydım, bu nedenle öğretmen oldum. Avustralya’da sınıf öğretmenliği yaptım. Ama bir yanım da babam gibi mücadeleciydi, girişimciydi. İkisini birleştirince şimdiki Seval çıktı karşınıza. Avustralya merkezli eğitim danışmanlık şirketi IDP Education’ın Türkiye Ülke Müdürü olarak Türkiye’de yeni bir yol çizdim kendime” diye anlatıyor 26 yaşında Türkiye’ye taşınma hikayesini.

Yurtdışına giden öğrenciden para alınmaz!

IDP Education, dünya çapında üniversitelere öğrenci yerleştiren bir kurum. Ayrıca Türkiye’de de çok talep gören IELTS sınavlarının yetkilisi olan bir kuruluş. 30 ülkede 120’den fazla ofiste 50 yıldır öğrenci yerleştirme danışmanlığı yaptıklarını belirten Seval Sır, Türkiye’de sektörün sadeleşmesi gerektiğinin altını çiziyor. Hatta, “Türkiye’de 350’den fazla yurtdışı eğitim danışmanlığı ofisi var ve bunların yüzde 95’i sahte” diyerek önemli bir meseleye dikkat çekiyor. Sır’ın anlattıkları ilginç: “Danışmanlık yapan birçok ‘ofis’ yurtdışında bir okulla bağlantılı değil. Okul ücreti diye aldıkları paralar okullara gitmiyor. Öncelikle bu acentelik işinde ödeme, okuldan alınır. Öğrenciden değil. Biz öğrencilerden ücret almıyoruz, sadece okullardan komisyon alıyoruz.”

Eylül 2022 için müthiş bir talep var

IDP, Türkiye’de altı ülkede eğitim olanakları sunmak üzere hizmet veriyor. 500’den fazla üniversite ile yasal anlaşmalı olarak çalıştıklarını belirten Seval Sır, pandemi döneminde talebin doğal olarak durduğunu söylerken, “Şimdi acısı çıkarılıyor” diye ekliyor hemen. Şu anda müthiş bir yoğunlukla çalışan IDP Türkiye ofislerine gelen talepler, Eylül 2022 için müthiş bir hazırlık olduğunun göstergesiymiş. Sır, “Post pandemi dönemi için müthiş bir yoğunluk var. En hızlı büyüyen pazarımız Kanada. Yılda 2 bin 500 Türk öğrenci Kanada’ya gidiyor. Kanada’ya talep yüzde 30 büyüdü” diyor.

ABD pandemide fiyat indirdi

Seval Sır’ın verdiği bilgilere göre yurtdışında üniversite eğitimi denilince İngiltere’nin yeri ayrı. Yılda 2 bin 400 Türk öğrenciyi İngiltere’ye gönderdiklerini söyleyen Sır, dil okulları da buna dahil edilirse sayıyı üçle çarpmak gerektiğini belirtiyor.

Sır’ın pandemi sonrası asıl dikkat çekmek istediği pazar ise Amerika. Diyor ki; “Amerika Türkler için her zaman revaçta. 4 binden fazla öğrenci gidiyor ama son dönemde büyüme hızı yavaşlamıştı. Talep azalmıştı. Şimdi yine o pazar ısınıyor çünkü ABD’de üniversiteler pandemiden çok etkilendi. Şimdi fiyat indiriyorlar. Yüzde 20-30 aşağı çekenler var. Öte yandan Kanada daha uygun geliyor Türklere. Öyle ki artık lise eğitimi için de Kanada’ya gitmek için bize gelenler arttı.”

SES Kadın Sporları’na sponsor

Seval Sır’ın Türkiye’ye geldikten sonra en çok özlediği spor olmuş. “Hayatım sporla geçti, bir yaşam biçimiydi benim için” diyen Sır, İstanbul’da spor yapabileceği sosyal alanları kovalarken SES Kadın Sporları Ligi ile yolunun kesiştiğini söylüyor. Ligin sponsoru olmalarını ise şöyle açıklıyor: “Çalışanları işe alırken kadın istihdamı ve sporcu kimliğini önemsiyorum. Şu anda IDP Türkiye ekibinde basketbol, voleybol, futbol, atletizm, yüzme, boks, vücut geliştirme gibi branşlarda lisanslı sporcular bulunuyor. Ben de kadın sporları liginde voleybol takımında oynuyorum.”

Bilim düşüyor sanat eğitimi yükseliyor

IDP Türkiye Ülke Müdürü Seval Sır’ın verdiği bilgiye göre Türk gençleri önceleri ağırlıklı olarak mühendislik, bilim alanlarında eğitim almak için yurtdışında üniversiteye gitmek isterken, artık bu durum dengelendi. STEM alanlarında eğitim için yurtdışına gidenlerin yüzde 50’lere gerilediğini belirten Sır, “Son dönemde tüm dünyada eğitim trendleri değişiyor. Ünlü okullar yeni bölümler açtı. Gençlerin talepleri farklılaştı. Türkler en çok yüksek lisans için yurtdışına gidiyor hala. Bu da daha çok işletme ve yönetim alanlarında oluyordu, son dönemde psikoloji de buna eklendi. Bunun yanında lisansta önemli değişim var. Sanat eğitimi için yurtdışına gidenler arttı. Ayrıca bilgi teknolojileri, dijital pazarlama Z kuşağının en çok talep ettiği alanlar. Temel bilimler azaldı” diye anlatıyor bu durumu.