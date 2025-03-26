Türk girişimci, AB’de banka, İngiltere’de fintech devi kurdu

5 yıl yaptığı doktorluğun ardından Londra merkezli fintech girişimi OpenPayd’ı kuran Dr. Ozan Özerk, 2018’de bankacılığa adım atarak Litvanya merkezli EMBankı’ı hayata geçirdi. Son olarak Türkiye’de Ozan.com’u faaliyete açan Özerk, Türkiye ve Avrupa arasında fintech köprüsü kurulabileceğini söyledi.

Türk bankacılık sektörü Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar birçok ülkede faaliyet gösteriyor. Önce kamu bankalarının öncülüğünde yurtdışında faaliyetlerine başlayan sektör, artık özel yatırımlarla da kendinden söz ettiriyor.

Avrupa’da Türklerin kurduğu veya sahip olduğu bankalar arasında Litvanya merkezli European Merchant Bank (EMBank) da var. Litvanya’nın önemli finans kuruluşlarından biri olan EMBank, ülkenin en önemli dijital bankası olarak biliniyor. Fintech alanında tüm dünyaya, Avrupa’da ise KOBİ’lere odaklanan EMBank, Kıbrıs doğumlu Dr. Ozan Özerk tarafından 2018 yılında kuruldu. Avrupa Merkez Bankası’ndan bankacılık lisansı alan, 2023 yılı sonu itibarıyla aktiflerinin büyüklüğü 147 milyon euroya ulaşan EMBank’ın kurucusu Özerk ile konuştuk.

Lefkoşa’da doğmasına rağmen, akademisyen ailesinin işleri nedeniyle iki yaşından beri Norveç’te yaşayan, burada lise öğrencisiyken ilk girişimini kurduğunu söyleyen Özerk, “Üniversite yıllarında Norveç’te gençlere yönelik bir sosyal medya platformu olan Biip.no’yu 2005’de kurdum. Biip.no o yıllar Norveç’in Facebook’u olarak bilinirdi. Gündüzleri tıp eğitimi alırken, akşamları ve hafta sonları Biip.no’la geliştirmekle geçiyordu. 2008 yılında hep Biip.no’yu sattım hem de tıptan mezun oldum.

Akabinde beş yıl doktorluk yaptım ancak teknoloji girişimciliği ağır bastı. Doktorluğu bırakarak, fintech alanına tamamen yöneldim. Bugün dünyanın önde gelen fintech şirketlerinden biri olan OpenPayd’i kurdum. EMBank’i kurarak bankacılığa da adım attım” diye söze başlıyor. EMBank’ın hayata geçtiği yıl; yani 2018 yılında Ozan Özerk, Turkiye’de bireylere ve işletmelere finansal çözümler sunan Ozan Elektronik Para’yı (Ozan.com) da kurdu.

Türkiye’de BDDK lisansını alarak 2020’de faaliyetlerine başladıklarını söyleyen Özerk, bugün global ölçekte tanınan bir fintech girişimcisi ve kanaat önderi. Özerk’in kurduğu, dünyada en çok tanınan girişim olan Londra merkezli OpenPayd, yıllık 100 milyar euroluk ödeme hacmi ulaşmış durumda. Birleşik Krallık, ABD, Hollanda, Singapore gibi ülkelerde ofislerinin bulunduğunu söyleyen Özerk, “60’a yakın finansal lisans sahibiyim ve 100 fazla ülkeye hizmet veriyorum” diye devam ediyor.

“Türkiye fintech alanında büyük bir atılım içinde”

Özerk ile sohbetimiz Türkiye’de fintech adımları ve girişimlerine geliyor. ABD’de Donald Trump’ın ikinci dönemiyle birlikte Atlantik’in iki kıyısında gerginliğin başladığını ve ticaret savaşlarına dair sinyallerin göründüğünü belirten Özerk, burada Türkiye’nin önemli bir rol üstlenebileceğini belirtiyor. Özerk, “AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı. Türkiye ve AB ilişkilerinin gelişmesinin Türk bankaları ve fintech şirketleri için önemli fırsatlar yaratacağından eminiz.

Özellikle fintech ekosistemi açısından, AB ile entegrasyon, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırabilecek ve sektörde yenilikçi çözümler için yeni fırsatlar yaratacaktır. Bu dönemle birlikte yabancı sermayeli fintech girişimleri Türkiye’de yatırım yapmaya daha istekli olabilir. AB merkezli fintech şirketleri için Türkiye, Orta Doğu ve Asya’ya açılan bir köprü işlevi görebilir. Türkiye’nin başarılı fintech’leri de AB pazarına açılabilir. Türkiye, bankacılık ve finans teknolojilerinde gelişmiş ülkeleri geride bırakmış durumda” diye konuşuyor.

Türkiye’de dijital bankacılık kullanımının oldukça yüksek olduğunu belirten Özerk, “Bankalar, mobil uygulamalar ve internet bankacılığı aracılığıyla müşterilerine geniş kapsamlı hizmetler sunmakta. Gelişen fintech sektörü, finansal çözümlerin geniş kitlelere yayılmasını kolaylaştırmakta. Gelişmiş ülkelerde bile bu kadar yaygın ve kullanıcı dostu dijital bankacılık ve finans çözümleri bulunmamakta. Fintech alanında Türkiye’de son yıllarda özellikle ödeme çözümlerinde büyük bir atılım içinde”ifadelerini kullanıyor.