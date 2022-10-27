Türk girişimcilerinin başarıları herkese ilham veriyor

AKBANK Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in danışmanı Ali Arıkan aradı:

- American Turkish Society (ATS) Eş Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, sizi bu yıl 25 Ekim 2022’de New York’ta gerçekleşecek gala gecesine davet ediyor.

Arıkan’a, ATS’nin New York buluşmasının geçen yılki ana temasını anımsattım:

- Geçen yılki buluşma, ATS’nin ve Atlantic Records’un kurucusu rahmetli Ahmet Ertegün ile eşi Mica Ertegün anısına-onuruna düzenlenmişti. Bu yılki ana tema nedir?

New York’taki The Plaza Hotel’de gerçekleşen buluşmanın temasını paylaştı:

- Türkiye’de ve ABD’de başarılarıyla öne çıkan Türk girişimciler onuruna bir gala gecesi planlanıyor. ATS’nin amacı başarılı, ülkemizin gurur kaynağı girişimcilerimizi onurlandırmak.

Ertuğrul Özkök ve Mehmet Yakup Yılmaz’la birlikte Suzan Sabancı Dinçer’in davetiyle New York’a gittik. ATS’nin ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’la birlikte düzenlediği “Türkiye’de Girişimcilik” paneli ile The Plaza Hotel’deki gala gecesine katıldık.

Goldman Sachs’ın merkezinde düzenlenen panelde bankanın Türkiye Genel MüdürüZeynep Yenel’in moderatörlüğünde Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya ile Getir’in kurucusu Nazım Salur, girişim öykülerini anlattı.

Goldman Sachs’taki ikinci panelde de Martı’nın kurucusu Cankut Durgun, Btc Türk’ten Tevfik Kınık, Insider’ın CFO’su Yeliz Kalafat da girişimcilik öykülerini paylaştı.

ATS’nin bu yılki galasında Eş Başkanlar Suzan Sabancı Dinçer ile Linda Wachner (ABD’li yatırımcı) ev sahipliği yaptı.

Suzan Sabancı Dinçer, Türk girişimcilerinin başarı öykülerinin herkese ilham verdiğinin altını çizdi:

- ATS’de göreve geldikten sonra 4 temel faaliyet alanı belirledik. Bunlardan birisi de girişimcilik. Türkiye’nin son yıllarda büyük bir sıçrama yapmış ve ABD’de de ilgi gören çok parlak girişimcileri var.

Söz konusu girişimcileri Türkiye ve ABD’nin ekonomilerinin başarısında büyük rol oynayacağını vurguladı:

- Aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirme hedefini daha da ulaşılabilir kılacaklarına inanıyoruz. İz bırakan hikayeleriyle bizi gururlandıran bu girişimciler yeni nesle motivasyon ve ilham kaynağı oluyor.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’deki (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’ün de katıldığı gecenin sunuculuğunu üstlenen Ali Arıkan, galanın ana temasını konuklara anlatırken COVID-19’la geçen iki yılın, dünyanın öngörülemezlik ve belirsizlik üzerine kurulu olduğunu ortaya koyduğunu belirtti:

- Bu dönemde iş hayatında başarılı olmak için öngörülemeyeni tahmin etmek, doğru rotayı çizmek, fırtınalı değişim dalgalarına binmek, hatta onlara hakim olup güvenli sulara ulaşmak çok önemli. Bu gece onurlandırılan girişimciler tam da bunu yaptı.

Söz konusu kuruluşları ve yaptıklarını özetledi:

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The American Turkish Society, 15 yıldır Türk ve ABD’li şirketlerden başarılı işbirlikleri, ortaklıklar ortaya koyan şirketlere ödül veriyor. Böylelikle yeni başarı örnekleri ortaya konmasını teşvik ediyor.

Bu yıl ATS galasında sahneye çıkan şirketler, Türk girişimcilerin geleceğin iş modellerinde iddialı olduklarını ortaya koyuyor.

ATS’den ödül alan Türk girişimciler

AMERICAN Turkish Society’nin (ATS) gala gecesinin sunucusu Ali Arıkan, önce Eş Başkanlar Suzan Sabancı Dinçer ile Linda Wachner’i ödülleri vermek üzere sahneye davet etti.

Ardından onur ödüllerine layık görülenler sahnedeki yerini aldı:

BTC Türk: Özgür Güneri, Tevfik Kınık

Chobani: Hamdi Ulukaya

Insider: Yeliz Kalafat

Martı: Sena Öktem, Cankut Durgun

Getir: Nazım Salur

Sierra Nevada Corporation: Eren ve Fatih Özmen

Trendyol: Erdem İnan

ATS yönetiminde kimler yer alıyor?

AMERICAN Turkish Society’nin (ATS) Suzan Sabancı Dinçer ve Linda Wachner eş başkanlığındaki yönetiminde şu isimler yer alıyor:

Banu Başar (Bank of America Başkan Yardımcısı), Kerem Kamışlı (Esas Holding), Metin Negrin (Lexin Capital LLC), Nadim Ashi (Fort Partners), Nevzat Aydın (Yemeksepeti), Eren Bali (Udemy), Ümran Beba (August Leadership), Andrew Cohen (JP Morgan), Tal Garih (Alarko Holding), Selin Gülçelik (Gülçelik Family Funds LLC), Barbaros Karaahmet (Herrick, Feinstein LLP), Mehmet Kırdar (UBS), Ahmet Okumuş (GRPD Fund Management), Ertem Osmanoğlu (Deloitte & Touche), Pelin Akın Özalp (Akfen Holding), Murat Özyeğin (FİBA Holding), Tamer Seçkin (Park East), Özgür Tanrıkulu (McKinsey & Company), Burak Tansan (Boston Consulting Group), Saad Toma (IBM), Mustafa Tonguç (DHL),Cem Topçuoğlu (TBWA), Cenk Ulu (PWC), Hamdi Ulukaya (Chobani), Arzuhan Doğan Yalçındağ (Doğan Holding), Zeynep Yenel (Goldman Sachs).

ATS galasına kimler katıldı

AMERICAN Turkish Society’nin (ATS) gala gecesine katılanlar arasında görebildiklerim şöyle: