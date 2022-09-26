Türk havacılık sektörü pandemide Avrupa’dan daha dayanıklı çıktı

İSTANBUL Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Europe Genel Müdürü Olivier Jankovec’i tanıştırırken önce ACI ile ilgili özet bilgi verdi:

- 50 ülkeden 550 dolayında havalimanını çatısı altında toplamış bulunuyor. Havalimanı sektöründe standartları belirliyor, prosedürler oluşturuyor. Havalimanlarına standartlara, prosedürlere uyumu doğrultusunda sertifika veriyor.

Jankovec, ekledi:

- “En iyi uygulamalar”ın paylaşılmasını sağlıyor.

Kadri Samsunlu, şu noktanın altını çizdi:

- ACI, bir anlamda havalimanlarına yol gösteriyor…

Olivier Jankovec, şu bilgiyi paylaştı:

- İGA CEO’su Kadri Samsunlu ve TAV CEO’su Serkan Kaptan, yönetim kurulumuzda görev alıyor.

Ardından asıl sohbete geçerken şu mesajı verdi:

- Türk havacılık sektörü ve pazarı bizim için çok önemli. Pandemi sonrası dönem bunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’de sektörde yaşanan büyüme durumu gösteriyor, potansiyelin büyük olduğu görülüyor.

Bu noktada yaptırdıkları son araştırmadan elde edilen verilerden kişi başına yıllık uçuş frekansı tablosunu gösterdi:

Avrupa Birliği: 1.83

1.83 Türkiye: 1.25

1.25 Çin: 0.51

0.51 Brezilya:0.50

Araştırmanın sayfalarını çevirirken sürdürdü:

- Türkiye’deki havalimanlarının, havacılık sektörünün pandemiden çıkışta sergilediği performans, dayanıklılığını, direncini gözler önüne serdi. Türk havalimanı ve havacılık sektörü Avrupa ülkelerinden daha dayanıklı çıktı.

Bunu hükümetin pandemide benimsediği dengeli yol haritasıyla sağlandığını kaydetti:

- Türkiye, tam kapanmalar, karantina süreçleri konusunda mümkün olduğunca sağlık önlemlerinin alınıp işlerin yürütülebilmesinin önünü açık tuttu. Sınırlarını tam kapatmadı. Esnek çalışma desteği, çalışanların işlerini kaybetmesini önledi.

Kadri Samsunlu, devreye girdi:

- Havacılık sektörü personeli, özel eğitimden geçirilir, güvenlik konusu üzerinde titizlikle durulur. Belirli sertifikaları almaları sağlanır, öyle işe başlatılır. Dolayısıyla personel kaybı olduğunda yerini hızlı bir şekilde doldurmak kolay olmaz.

Avrupa ülkelerinde pandemi sırasında havacılık sektöründe de işten çıkarmaların olduğunu anımsattı:

- İşten çıkarılanlar başka alanlara geçti. Şimdi Avrupa’da sektör oluşan personel boşluğunu tamamlamakta zorlanıyor.

Jankovec, yineledi:

- Türkiye’deki havalimanları, havacılık şirketleri pandemide personelini bünyede tutmayı başardı. Bu da pandemi sonrası toparlanmanın hızlı olmasını sağladı.

İstanbul Havalimanı’nın yolcu sayısı liderliğini gösteren tabloya işaret etti:

İstanbul Havalimanı: Ocak-Temmuz 2022 döneminde 34.2 milyon yolcu ile Avrupa’da ilk sırada. 2019’un aynı dönemindeki yolcu sayısının yüzde 11.5 gerisinde.

Ocak-Temmuz 2022 döneminde 34.2 milyon yolcu ile Avrupa’da ilk sırada. 2019’un aynı dönemindeki yolcu sayısının yüzde 11.5 gerisinde. Londra Heathrow Havalimanı: 32.3 milyon yolcu ile Avrupa’da ikinci sırada. 2019’daki yolcu sayısının yüzde 30.4 altında.

32.3 milyon yolcu ile Avrupa’da ikinci sırada. 2019’daki yolcu sayısının yüzde 30.4 altında. Paris Charles de Gaulle Havalimanı: 30.8 milyon yolcu ile Avrupa’da 3’üncü. 2019’daki yolcu sayısının yüzde 29.5 gerisinde.

30.8 milyon yolcu ile Avrupa’da 3’üncü. 2019’daki yolcu sayısının yüzde 29.5 gerisinde. Amsterdam Havalimanı: 28.9 milyon yolcu ile Avrupa’da 4’üncü. 2019’daki yolcu sayısının yüzde 29.8 gerisinde.

28.9 milyon yolcu ile Avrupa’da 4’üncü. 2019’daki yolcu sayısının yüzde 29.8 gerisinde. Madrid Havalimanı:27 milyon yolcu ile Avrupa’da 5’inci. 2019’daki yolcu sayısının yüzde 23.2 altında.

Samsunlu, şu noktaya dikkat çekti:

- Londra Heathrow Havalimanı, hep Avrupa’nın lideri olurdu. Ayrıca Frankfurt Havalimanı’nın artık ilk 5’te bile değil.

Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI) Avrupa’ya dönük araştırmasından çıkan veriler, İstanbul Havalimanı konusunda moral sağlıyor. İstanbul Havalimanı, Hazine’nin yolcu garantisinin üstünde bir tempoda çalışıyor.

Avrupa’daki havalimanlarının çalışma, hizmet temposu tam normale döndüğünde İstanbul Havalimanı ilk sıradaki yerini korumaya devam edebilir mi?

Türkiye havalimanları ‘bağlantı’da da iyi gidiyor

ULUSLARARASI Havalimanları Konseyi (ACI) Europe Genel Müdürü Olivier Jankovec, havalimanlarının performansının genelde yolcu sayısıyla ölçüldüğünü belirtti:

- Amstardam Üniversitesi’ne bir araştırma yaptırdık. Üniversite bizim için bir “Air Connectivity Index” hazırladı.

İGA CEO’su Kadri Samsunlu, endeksin formülünün temeline işaret etti:

- Bir havalimanından uçulan nokta sayısı ile günlük sefer sayısı çarpılıyor. İstanbul Havalimanı’ndan dünyada 300 noktaya sefer yapılıyor.

Olivier Jankovec, Türkiye’nin “Connectivity” (bağlantı) endeksine göre de başarılı noktada olduğunu bildirdi:

- Avrupa Birliği (AB) ülkeleri “Air Connectivity Index”te yüzde – 29 görünüyor. Türkiye yüzde – 3 düzeyinde.

Jankovec’in gösterdiği tabloda Yunanistan’ın endekste “0” görünmesi dikkatimizi çekti, merakımızı Kadri Samsunlu giderdi:

- Pandemi sonrası kurumsal seyahatler henüz eski temposuna dönemedi. Daha çok turistik seyahatler söz konusu. Yunanistan’ı turizm daha iyi noktaya çıkardı. Bizde de turizmin çok olumlu etkisi oldu. Aynı durum İspanya için de geçerli.

‘Low cost’ uçuşlar önemli rol oynuyor

ULUSLARARASI Havalimanları Konseyi (ACI) Europe Genel Müdürü Olivier Jankovec, pandemiden önceki 10 yıl Avrupa ülkeleri havalimanlarından gerçekleşen seferlerin yüzde 80’inin “low cost” (düşük maliyetli) olduğunun altını çizdi:

- “Low cost” taşıyıcılar güçlerini artırıyor. Turistlerin seyahatlerinde bu havayolu şirketleri öne çıkıyor.

İstanbul Havalimanı için de bu uçuşların önemli olduğunu vurguladı:

- İstanbul’a, Türkiye’deki diğer havalimanlarına erişilebilirliği “low cost” taşıyıcılar daha da artırabilir.

IGA CEO’su Kadri Samsunlu araya girdi:

- İnsanlar 1-2 saatlik yolculuklarda koltuk aralıklarının dar olmasına dayanabiliyor. O nedenle“low cost” havayolu şirketleri ilgi görüyor. Bu havayolu şirketleri transfer yolcu almıyor. Noktadan noktaya uçuyor.

Avrupa’daki havalimanları 20 milyar Euro kaybetti borçları 6 milyar Euro arttı

ULUSLARARASI Havalimanları Konseyi (ACI) Europe Genel Müdürü Olivier Jankovec, Avrupa’daki havalimanlarının ekonomik açıdan zayıfladığını belirtti:

- Avrupa’daki havalimanları pandemide, yani 2020-2021’de 20 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Havalimanlarına devlet destekleri de çok sınırlı kaldı.

Bu dönemde Avrupa’daki havalimanı işletmecisi şirketlerin daha çok borçlandığını kaydetti:

- Avrupa’daki havalimanlarının borçlarında 6 milyar Euro’luk artış yaşandı. Gelirleri hâlâ 2019 seviyesinin altında seyrediyor.

Bu durumun havalimanlarının geleceğe dönük yatırım yapmasını zorlaştırdığını vurguladı:

- Avrupa ülkelerindeki havalimanlarında yeni kapasiteler yaratılması için 2040 yılına kadar 240 milyar Euro yatırım gerekiyor. Oysa son 2 yılda yatırımlarda 7 milyar Euro’luk gerileme oldu.

İGA, TAV ve DHMİ ACI’den ‘Carbon Accreditation’ aldı

ULUSLARARASI Havalimanları Konseyi (ACI) Europe Genel Müdürü Olivier Jankovec, önümüzdeki dönemde havalimanlarında karbon azaltıcı yatırımların yapılması gerektiğini anımsattı:

- Biz ACI olarak “Airport Carbon Accreditation” belgesi veriyoruz. Bugüne kadar 214 havalimanına belge verdik. Bunlar arasında İGA, TAV, Antalya Havalimanı ve DHMİ’nin işlettiği 12 havalimanı da var.

Ardından ekledi:

- Türkiye’deki havalimanlarının bu konuda öne çıkması bizi memnun ediyor.

“Sıfır karbon” konusunun hava taşıtlarında problem olduğunu kaydetti:

- Havalimanlarında “sıfır karbon”a doğru yol almak mümkün. Yani, yerde teknoloji var. Uçaklarda sürdürülebilir yakıtlara geçilebilmesi önemli. Avrupa, 2025’ten itibaren uçakların yakıtlarının yüzde 2’sini sürdürülebilir kaynaklı almasını zorunlu kılıyor.