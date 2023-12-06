Türk inşaat şirketleri ABD'de milyar dolarlık işlere imza atıyor

Türkiye’de inşaat sektöründe yaşanan yavaşlama, Türk şirketlerini yurtdışında özel projelere yönlendiriyor. Bu anlamda Türk inşaat şirketlerinin konut projelerinde en gözde pazarı ABD.

Son dönemde New York, Los Angeles, Florida üçgeninde konut projeleri üreten Türk şirketleri arasında ultra lüks gayrimenkul çalışmalarına imza atan da var, iş merkezi kuran da. Sabancı Ailesi’nden Bilgili Grubu’na, Okan Holding’ten Süzer Grubu’na, Doğuş Grubu’ndan Bayraktarlar Holding’e, Ant Yapı’dan Tepe İnşaat’a Türkiye’nin önde gelen şirketleri ABD’de konut geliştiriyor, başta turizm olmak üzere gayrimenkul projelerine imza atıyor.

Özellikle ABD’nin en ünlü turizm destinasyonu Miami, bu alanda en fazla dikkat çeken bölge. Türk jet sosyetesinin ev alımında en cömert davrandığı Miami’de lüks konut projesine imza atan gayrimenkul şirketlerine Aksoy Holding de katılıyor.

Aksoy Holding, ABD’li ortağı Continuum Company ile birlikte, Miami'nin seçkin bölgelerinden North Bay Village'ın en yeni lüks projelerinden biri olmaya hazırlanan Continuum Club & Residences'ı yapmaya hazırlanıyor. ‘Continuum 2.0’ adıyla satışa çıkan projenin temeli ise 2024 yılında atılacak. Projede 198 konut yer alacak. Dairelerin fiyatı yaklaşık 1 milyon dolardan başlayacak.

32 katlı proje Atlantik Okyanusu, Biscayne Körfezi, Indian Creek ve Downtown Miami'nin manzarasında yer alacak. Dairelerin büyüklüğü ise 74 metrekare ile 370 metrekare arasında değişecek. Projenin ortağı olan Continuum Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'suIan Bruce Eichner, "North Bay Village'ı, bir zamanlar South of Fifth'te gördüğümüz gibi, muazzam bir büyüme potansiyeliyle dolu olarak görüyoruz” dedi.

Projenin satış ve pazarlamasını ise ABD’li Douglas Elliman Development Marketing adlı şirketi yapacak. Projenin satışlarını yöneten Douglas Elliman Geliştirme Pazarlama CEO'su Jay Phillip Parker, "North Bay Village, hem bir ada topluluğunun mahremiyetini hem de Miami'nin en popüler yeni restoranlarına ve mahallelerine yakınlığı arayan alıcılar için ideal bir ortam sunuyor" ifadesini kullandı.

İlk adımı Bayraktarlar Holding atmıştı

Miami’de Türk şirketlerinin imza attığı projeler arasında ilk önemli adımı Grand Tarabya Otel’in sahibi olan Bayraktarlar Holding atmıştı. 2000’li yılların başında Miami’de 1 milyar dolarlık Island Gardens Projesi’ni hayata geçirmeye çalışan, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırısından 6 gün sonra ihaleyi kazanan ve büyük bir eforla projeyi geliştiren Türk şirketi, referandum dahil birçok sorunla karşılaşmış ve hukuki yollara başvurarak tazminat kazanmıştı. İçinde mega yat marinası, iki lüks oteli, alışveriş merkezi da olan 11 dönüm arazi üzerine kurulacak bu lüks projedeki kontratını geçtiğimiz aylarda ABD’li Merrimac ve BH3'e devreden Bayraktarlar Holding’in attığı bu ilk adımı takip eden Türk şirketi Okan Holding olmuştu.

Okan, 400 milyon dolara 70 katlı gökdelen kuruyor

İlk kez DÜNYA Gazetesi’nde duyurduğumuz Okan Tower projesinin temeli geçen yıl atıldı. Rezidans, otel ve ofislerden oluşan 70 katlı Okan Tower, 400 milyon dolara mal olacak. Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan temel atma töreninde, dünyaca ünlü otel zinciri Hilton ile iş birliğine gittiğini açıklamıştı. Projede Hilton Oteli’nin olmasının yanı sıra Hilton Grubu, Okan Tower Miami’nin 236 odadan oluşan Condo-hotel’ini de işletecek. Ayrıca Okan Tower Miami’de 153 rezidans olmak üzere 389 ünite yer alacak. Projenin 4 katı da ofislerden oluşacak.

ANT Yapı, 200 milyon dolara kule yapıyor

Miami denilince akla gelen ikinci büyük proje ise Rusya’da yaptığı projelerle tanınan Ant Yapı’ya ait. Miami’nin Edgewater bölgesinde Biscayne Körfezi kıyısında inşa edilen 252 daireli lüks konut projesi ise yaklaşık 200 milyon dolara mal oldu. Ekim 2021’de tamamlanan Missoni Baia adlı proje 58 kattan oluşuyor.

Bilgili, hem rezidans hem otele imza attı

ABD ve gayrimenkul denilince akla gelen ilk Türk şirketi olan Bilgili Group’un da ülkede milyarlarca dolarlık işi bulunuyor. Çoğu tasarımıyla ikonik olarak kabul edilen projelerin önemli kısmı New York’ta bulunurken, Miami’deki projesi ise oldukça önemli.

Miami’nin turizm merkezi olma yolunda atılan ilk adımlardan biri olan 1940 yapımı Raleigh otelini yaklaşık 130 milyon dolara satın alan Bilgili bu projeyi karma bir hale getirdi. Güney Miami Sahili'ndeki ünlü Collins Bulvarı üzerinde yer alan 15 bin 344 metrekarelik alana kurulu Raleigh Hotel, 44 rezidans ve 60 otel süitinden oluşuyor.

Nef, 2.2 milyar dolarlık proje geliştirecek

Öte yandan uzun zamandır New York pazarıyla ilgilenen Nef ’in de Miami’de 2.2 milyar dolarlık proje yapacağı açıklanmıştı. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, geçen yıl yaptığı açıklamada Miami merkezli Workforce Housing Partners LLC ile 5 yılda yaklaşık 10 bin konut, yurt ve daireden oluşan karma bir proje için anlaşma imzaladıklarını dile getirmişti.

Timur, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Nef'in yüzde 90'ına ve Workforce Housing'in geri kalanına sahip olduğu ortaklığın, başlangıçta konut talebinin yüksek olduğu Miami'de daireler ve 800 öğrenci yurdu odası dahil olmak üzere 2 bin 200 bağımsız bölüm içeren bir proje geliştireceğini söyledi. Nef ayrıca, gelecek yıl ABD genelinde 3 bin 800 ev daha inşa etmeyi planlıyor.