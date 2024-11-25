Türk iş dünyasının küresel köprüsü olacağız
Global iş dünyasıyla bütünleşip, doğru projeleri doğru yatırımcılarla buluşturarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulan TÜMGİŞ, iş dünyasının global yatırım ekosisteminde etkinliğini ve diaspora gücünü artırmayı hedefliyor.
Türkiye, son dönemde küresel ekonomide önemli satın almalara, yatırımlara, işbirliklerine imza atıyor. İmzaladığı serbest ticaret anlaşmalarıyla ikili ilişkilerini güçlendiren Türkiye, üçüncü ülkelerde de bu işbirliklerini artırmaya başladı. Afrika’dan Latin Amerika’ya, Asya’nın en uzak köşesinden Avrupa’nın en batısına artık Türk şirketler önemli projeler alıyor, önemli yatırımlara imza atıyor.
Türkiye’ye gelen yabancıların sayısında da bu dönemde artış yaşanırken, birçok Türk şirketi ihracat seferberliğiyle dünyaya açılıyor. İşte bu seferberlikte en önemli güç, kamunun oluşturduğu ihracat birlikleri, özel sektörün kurduğu iş insanları dernekleri oluyor. Artık diplomatik ilişkileri de geliştiren bu köprülere geçtiğimiz yıl bir yenisi daha eklendi. Aralarında Türkiye’nin önemli şirketlerinin veliahtlarının da olduğu bu yeni kuruluşun adı Tüm Global İş Dünyası Derneği (TÜMGİŞ).
Geçtiğimiz hafta TÜMGİŞ’in kurumsal iletişimini yapan Göksun Kuburlu ve derneğin Özel Kalem Müdürü Tuğçe Akbalık’ın davetiyle Ankara’daydım. Henüz 1 yaşında olan ancak önemli iş görüşmelerine imza atan TÜMGİŞ Başkanı Şanser Kadooğlu ve derneğin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı; Anıtkabir’deydik. 10 Kasım nedeniyle gerçekleşen anma etkinliğinin ardından Şanser Kadooğlu ile hem ekonomiyi hem de TÜMGİŞ’in hedeflerini konuştuk.
Ekonomik diasporomızı kurmak zorundayız
Türk iş dünyasının global yatırım ekosisteminde etkin bir şekilde konumlanmasını hedeflediklerini belirten TÜMGİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Kadooğlu, derneğin kuruluş amacını “global iş dünyasıyla bütünleşmek ve doğru projeleri doğru yatırımcılarla buluşturarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak” olarak tanımlıyor.
Küresel ekonomide bu tür oluşumların ikili ilişkileri oldukça olumlu etkilediğini belirten Kadooğlu, “Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında Türk iş insanlarıyla birlikte hareket etmemiz bizim önceliğimiz. Türkiye’n dünyanın hemen hemen her yerinde girişimcileri, yatırımcıları mevcut. Japonya’da da Türk girişimcilerini görüyorsunuz, Brezilya’da da. ABD’de milyarderler listesine giren teknoloji yatırımlarıyla bilinen Fatih Özmen, Chobani’nin patronu Hamdi Ulukaya gibi isimler bu toprakların evlatları. Amacımız iş dünyasındaki diaspora gücünü de artırmak. Küresel ekonominin yeni güçlü oyuncuları Çin, Hindistan gibi ülkeler bu konuda başarılı.
Türkiye’nin de bu gücünü artırması gerekiyor”diyor. Buna bir örnek vermek gerekirse, ABD’de güçlü bir Hint diasporası var. Seçimi kaybetse de ABD’nin Başka Adayı Kamala Harris Hindistan kökenli. World of Statistics şirketinin verdiği verilere göre dünyanın en büyük şirketleri arasında da gösterilebilecek 21 şirketin CEO’larının Hindistan kökenli olduğu biliniyor. Örneğin trilyon dolarlık değerlere ulaşan Alphabet Google’un, Microsoft’un, YouTube’un Adobe’nin, IBM’in Novartis’in, Starbucks’ın, Honeywell’in, Motorola Mobility’nin CEO’ları Hint kökenli. Hatta Dünya Bankası Başkanı da.
İlk resmi temas Katar’la
Geçtiğimiz ay TÜMGİŞ ilk resmi ziyaretini Katar’a gerçekleştirdi. Şanser Kadooğlu, “Körfez Bölgesi ile birlikte Orta Asya bizim itibarımızın yüksek olduğu pazarlar. Türkiye’deki fırsatları ve işbirliği olanaklarını anlattık. Küresel ekonomide yaşanan durgunluk sürecinin Türkiye ve Türk şirketler adına fırsatlar yaratması gerektiğini anlatıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz” diye konuşuyor.
“Dünya ekonomisinde yaşanan yavaşlama, son dönemde dünya ticaretinin büyüme hızını neredeyse durdurdu” diye anlatan Kadooğlu, “Dünya genelinde büyüme oranları son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye’nin küresel ekonomide güçlü bir konum elde etmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Özellikle Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen iş insanlarının, doğru ve güvenilir iş ortaklarına ulaşmakta zorluklar yaşanıyor. Bu eksikliği gidermek için çabalıyoruz” diyor.