Türk iş dünyasının küresel köprüsü olacağız  

Global iş dünyasıyla bütünleşip, doğru projeleri doğru yatırımcılarla buluşturarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulan TÜMGİŞ, iş dünyasının global yatırım ekosisteminde etkinliğini ve diaspora gücünü artırmayı hedefliyor.

Türkiye, son dönem­de küresel ekonomide önemli satın almalara, yatırımlara, işbirliklerine im­za atıyor. İmzaladığı serbest ticaret anlaşmalarıyla ikili ilişkilerini güçlendiren Türki­ye, üçüncü ülkelerde de bu iş­birliklerini artırmaya başladı. Afrika’dan Latin Amerika’ya, Asya’nın en uzak köşesinden Avrupa’nın en batısına artık Türk şirketler önemli proje­ler alıyor, önemli yatırımla­ra imza atıyor.

Türkiye’ye ge­len yabancıların sayısında da bu dönemde artış yaşanırken, birçok Türk şirketi ihracat se­ferberliğiyle dünyaya açılıyor. İşte bu seferberlikte en önem­li güç, kamunun oluşturduğu ihracat birlikleri, özel sektö­rün kurduğu iş insanları der­nekleri oluyor. Artık diploma­tik ilişkileri de geliştiren bu köprülere geçtiğimiz yıl bir yenisi daha eklendi. Araların­da Türkiye’nin önemli şirket­lerinin veliahtlarının da oldu­ğu bu yeni kuruluşun adı Tüm Global İş Dünyası Derneği (TÜMGİŞ).

Geçtiğimiz hafta TÜMGİŞ’in kurumsal iletişi­mini yapan Göksun Kuburlu ve derneğin Özel Kalem Mü­dürü Tuğçe Akbalık’ın dave­tiyle Ankara’daydım. Henüz 1 yaşında olan ancak önem­li iş görüşmelerine imza atan TÜMGİŞ Başkanı Şanser Ka­dooğlu ve derneğin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ül­kemizin kurucusu Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı; Anıtkabir’dey­dik. 10 Kasım nedeniyle ger­çekleşen anma etkinliğinin ardından Şanser Kadooğlu ile hem ekonomiyi hem de TÜM­GİŞ’in hedeflerini konuştuk.

Ekonomik diasporomızı kurmak zorundayız

Türk iş dünyasının global yatırım ekosisteminde et­kin bir şekilde konumlan­masını hedeflediklerini be­lirten TÜMGİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Kado­oğlu, derneğin kuruluş amacı­nı “global iş dünyasıyla bütün­leşmek ve doğru projeleri doğ­ru yatırımcılarla buluşturarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak” olarak tanımlıyor.

Küresel ekonomide bu tür olu­şumların ikili ilişkileri olduk­ça olumlu etkilediğini belirten Kadooğlu, “Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanın­da Türk iş insanlarıyla birlik­te hareket etmemiz bizim ön­celiğimiz. Türkiye’n dünyanın hemen hemen her yerinde gi­rişimcileri, yatırımcıları mev­cut. Japonya’da da Türk giri­şimcilerini görüyorsunuz, Brezilya’da da. ABD’de mil­yarderler listesine giren tek­noloji yatırımlarıyla bilinen Fatih Özmen, Chobani’nin patronu Hamdi Ulukaya gibi isimler bu toprakların evlatla­rı. Amacımız iş dünyasındaki diaspora gücünü de artırmak. Küresel ekonominin yeni güç­lü oyuncuları Çin, Hindistan gibi ülkeler bu konuda başa­rılı.

Türkiye’nin de bu gücünü artırması gerekiyor”diyor. Bu­na bir örnek vermek gerekirse, ABD’de güçlü bir Hint diaspo­rası var. Seçimi kaybetse de ABD’nin Başka Adayı Kama­la Harris Hindistan kökenli. World of Statistics şirketinin verdiği verilere göre dünya­nın en büyük şirketleri arasın­da da gösterilebilecek 21 şirke­tin CEO’larının Hindistan kö­kenli olduğu biliniyor. Örneğin trilyon dolarlık değerlere ula­şan Alphabet Google’un, Mic­rosoft’un, YouTube’un Ado­be’nin, IBM’in Novartis’in, Starbucks’ın, Honeywell’in, Motorola Mobility’nin CE­O’ları Hint kökenli. Hatta Dün­ya Bankası Başkanı da.

İlk resmi temas Katar’la

Geçtiğimiz ay TÜMGİŞ ilk resmi ziyaretini Katar’a gerçekleştirdi. Şanser Kadooğlu, “Körfez Bölgesi ile birlikte Orta Asya bizim itibarımızın yüksek olduğu pazarlar. Türkiye’deki fırsatları ve işbirliği olanaklarını anlattık. Küresel ekonomide yaşanan durgunluk sürecinin Türkiye ve Türk şirketler adına fırsatlar yaratması gerektiğini anlatıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz” diye konuşuyor.

“Dünya ekonomisinde yaşanan yavaşlama, son dönemde dünya ticaretinin büyüme hızını neredeyse durdurdu” diye anlatan Kadooğlu, “Dünya genelinde büyüme oranları son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye’nin küresel ekonomide güçlü bir konum elde etmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Özellikle Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen iş insanlarının, doğru ve güvenilir iş ortaklarına ulaşmakta zorluklar yaşanıyor. Bu eksikliği gidermek için çabalıyoruz” diyor.