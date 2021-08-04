Türk Lirası tahmini

Dolar/TL paritesi için tahmin yapan bir merkez bankası başkanımız vardı. Öngörüsü tutmadı. Çok eleştirildi. Gelişmiş ülkelerde merkez bankası başkanları bu konuda yorum yapmazlar. Bu ülkelerin merkez bankası başkanları kur sorularına, ‘‘Bir hedefimiz yok’’ cevabını verirler. Bizde atış serbesttir. Ekonomisti, fon yöneticisi, tahmin yapmaya doyamaz.

Ben Türk Lirası için tahmin yapmayı mart ayında bıraktım. Yılbaşında, 6,50 seviyesini belirtiyordum. Parite 6,90’ı gördü. Enflasyon beklentileri açısından, döviz kurlarının düşmesi gerekiyordu. O dönemde bana göre uygun bir piyasa ortamı vardı. Naci Ağbal martta görevden alındıktan sonra kur 8’li seviyelere yerleşti. Türkiye, piyasa tahmincilerini yanıltmaya programlıdır. Bu nedenle, merkez bankası başkanı da, akademisyen de olsanız, bu işlere girmeyeceksiniz. Akıl kârı değildir. Finansal varlık fiyatı için yön verilebilir ancak seviye burada verilemez. TL bir aydır iyi performans gösteriyor. Döviz piyasalarında oynaklık (volatilite) seviyeleri düşük seyrediyor. Yaz rehaveti, risk iştahının güçlü olması, Amerikan 10-yıllık tahvil faizinin düşmesi, pozitif faktörlerdir. 14 Temmuz’daki yazımda; ‘‘TL’nin 1-aylık oynaklığı bir yılın, 3-aylık oynaklığı beş ayın en düşük seviyesini gördü. Volatilite göstergesi, beklentiler açısından önemlidir. Bu tarz düşük seviyeler, opsiyonlar üzerinden döviz piyasalarında pozisyon alanların sakinlik öngörüsüdür. TL gibi yüksek faizli para birimleri için sükûnet iyidir. Euro, İsviçre Frangı, Japon Yeni gibi çok düşük faizli para birimlerinden borçlanmayı, iyi getirili para birimlerinde alımları özendirir.’’ ifadelerini kullandım.

Tabii bu yorumları, kısa vadedeki olası hareketler için yazdım. Bu yazıyı yazarken de benzer düşüncelere sahibim. Orta vade için somut görüş oluşturamıyorum. Bir kur politikamız var mıdır? TL’nin değerlenmesini istiyor muyuz? İhracatın çok güçlü olması, ekonomi yönetiminin kafasını karıştırıyor mu? Başkan Kavcıoğlu, ‘‘TL’de istikrar’’ vurgusu yapıyor. Enflasyonun durumu ortadadır. Beklentileri yönetmek açısından önceliğimiz bu olmalıdır. Enflasyonun kontrol altına alınması da, TL’nin güçlenmesinden geçiyor.