Türk Lirası'nda reel değerlenme

Döviz kurlarında spekü­latif yükselişlerin ya­şandığı 2023 ortala­rından bu yana, özellikle yeni ekonomik program döneminde Türk Lirası’nda dövizlere karşı başlayan reel değerlenme, bu yıl eylül ayında da devam etti.

Merkez Bankası’nın açık­ladığı Tüketici Fiyatları (TÜ­FE) bazlı Reel Kur Endeksi’ne göre eylül ayında TL, döviz sepeti karşısında önceki aya göre yüzde 1,3 değer kazan­dı. TL’de gelişmekte olan ülke paralarına karşı aylık reel de­ğer kazanımı yüzde 1,6, dolar, euro gibi gelişmiş ülke parala­rına karşı aylık reel değerlen­me ise yüzde 0,9 oldu.

Türk Lirası’nın satın alma gücündeki değişimleri da­ha gerçekçi olarak ortaya ko­yan bir veri olan, Türkiye ile ticaret yaptığı ülkelerin enf­lasyonlarından arındırılarak her ay düzenli hesaplanan ve 2003 yılı ortalama değeri 100 kabul edilen endeksin artması TL’nin değer kazandığını, düş­mesi ise değer yitirdiğini gös­teriyor. TÜFE bazlı endekse göre TL’nin reel değeri bir yıl önceye göre de yüzde 4,8 da­ha yüksek. Ancak TL’nin döviz sepeti karşısındaki reel değeri, 2024 sonu düzeyinin ise yüzde 2,1 ve baz yılı olan 2003 değe­rinin de yüzde 29,2 altında.

TL “değerli – değil” tartışması

TL’nin reel değeri sadece teknik bir ekonomi tartışmasından öte, ekonomideki aktörlerin yönelimleriyle yakından ilişkili bir politik-ekonomik konu niteliği taşıyor. Bazı kesimler TL’nin reel değerinin aşırı yüksek olduğunu, bazıları ise tersini savunuyor.

İhracatçılar, döviz kazandırıcı sanayiciler, turizmciler ve yurt dışı müteahhitlik firmaları, kalkınmacı–sanayici iktisat çevreleri, üretim ekonomisi yanlısı politik gruplar TL’nin fazla değerlendiğini savunarak devalüasyon talebini dillendirirken, ithalatçı ve tüketim odaklı sektörler, mali kesim ve finans çevreleri, enflasyonla mücadele önceliğini savunan para politikası çevreleri bunun karşısında yer alıyor. TL’nin satın alma gücü paritesine göre diğer para birimlerine karşı “fazla güçlü” olduğu, dolayısıyla ihracatı pahalı, ithalatı ucuz hale getirdiğini öne süren kesim, bundan hareketle devalüasyonun ihracatı ve üretimi teşvik edeceği görüşünü dile getiriyor.

Bu kesimin başında, ihracatçıların ağırlıkta olduğu sanayi odaları, tekstil, otomotiv, makine gibi döviz kazandırıcı sektör birlikleri geliyor. Döviz gelirleri TL’ye çevrildiğinde daha fazla TL elde etmek teme motivasyonu; aşırı değerli TL durumunda üreticinin dövize erişememesi, rekabet gücünün zayıflaması ise temel argümanı oluşturuyor.

Bir kesim ise döviz kurlarının yüksek olmasını yerli üretimi teşvik eden bir koruma kalkanı olarak görüyor. Özellikle gıda, kimya, yapı malzemeleri, elektronik montaj gibi sektörlerde bu eğilim öne çıkıyor. Ancak bu gruplar, ithal girdiye bağımlı olduklarından kontrollü bir devalüasyon istiyorlar; ani kur şoklarından değil, öngörülebilir zayıf TL politikasından yanalar.

Özellikle otelcilik ve ihracata çalışan hizmet üreticileri başta turizm sektörü, yurt dışı dövizli kontratları olan müteahhit ve taşeron firmalar gibi kesimler ise TL’nin zayıf olmasını doğrudan kâr marjını artırıcı bir faktör olarak görüyor.

Para politikasında normalleşme

Kur şoku yaşanan Temmuz 2023’ten bu yana TL’nin reel değerinde yaşanan kayda değer artış dikkati çekiyor. Anılan tarihte 52,29’a kadar indikten sonra yükselişe geçerek yılın sonunda 59,50 olan endeks, devam eden reel değerlenme ile 2024 sonunda 72,36, bu yılın ocak ayı sonunda 75,25’e kadar yükselmişti. İzleyen dönemde mutedil bir gerileme ile bu yıl temmuzda 69,36’ya kadar inen endeks ağustosta yeniden yükselişe geçerek 69,92’ye ve eylülde yeniden 70 değerinin üzerine çıktı.

Aynı zamanda ekonomi yönetiminde değişiklik sonrası hazırlanan parasal sıkılaştırma esaslı programın uygulama süreci ile örtüşen Temmuz 2023’ten bu yana olan dönemde TL, TÜGE bazlı endekse göre reel olarak yüzde 35,5 değerlenmiş bulunuyor. Temmuz 2023-Eylül 2025 döneminde TL, reel olarak gelişmekte olan ülke paralarına karşı yüzde 38,7, gelişmiş ülke paralarına karşı yüzde 31,9 değerlendi.

2023’ün ikinci yarısında faiz artışları ve sıkılaşma adımları ile para politikasında başlayan normalleşme süreci ve Merkez Bankası’nın kur istikrarı yönündeki müdahaleleri, TL’nin reel değerini önemli oranda artırmış bulunuyor. Reel efektif kur endeksinin artışı Türk Lirası’nın değer kazanmasına bağlı olarak Türk mallarının yabancı paralar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.

Nasıl hesaplanıyor?

Nominal döviz kurlarının ülkeler arası nispî fiyat farklarını göstermemesi nedeniyle, Reel Efektif Döviz Kuru, Türk Lirası’nın (TL) reel düzeyinin göstergesi olarak hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası’nın ağırlıklı ortalama değerini veriyor. Ağırlıklar, ikili ticaret akımları kullanılarak belirleniyor.

Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor. Buna göre reel kur endeksi, nominal kur endeksindeki değer değişiminin, ülkeler arasındaki göreli fiyat veya maliyet farkları ile düzeltilmiş hali. Merkez Bankası hem TÜFE hem Yurt İçi ÜFE’ye göre reel efektif döviz kuru endeksleri hesaplıyor. Endeksler, Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Reel efektif döviz kuru, Türk Lirası’nın satın alma gücünde olan değişimleri daha gerçekçi olarak ortaya koyuyor.