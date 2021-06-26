Türk malı kazakla milyarder oldu

Marek Piechocki, 60 yaşında Polonyalı bir girişimci. 2013 yılında ilk kez Forbes listesine 450 milyon Euro’luk servetiyle giren Piechocki’nin hayatı oldukça ilginç. Doğu Avrupa’nın en büyük perakende zincirini yöneten Piechocki, Polonya’nın en önemli eğitim kurumlarından Gdansk Teknik Üniversitesi’nde okudu. 1988 yılında mezun olan Piechocki, 2 yıl eğitimini gördüğü elektrik mühendisliği işini yürüttü. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çökmesi ve Demir Perde Bloku’nun yıkılmasıyla kapitalist sistemle tanışan Polonya’da birçok insan gibi ticarete yoğunlaşan Piechocki, yakın dostu ve okul arkadaşı Jerzy Lubianiec ile kendi şirketi olan Mistral’i kurdu. Ardından bir dönem çalıştığı LLP adlı firmayla birleşen Mistral, yoluna 1995 yılından itibaren LLP S.A olarak devam etti.

İLK ÜRÜNLER İSTANBUL’DAN

Marek Piechocki ve Jerzy Lubianiec’nin ilk işi yurtdışından tekstil ürünü getirmekti. Hedef ülke belirlendi ve Türkiye’den kazak getirilmeye başlandı. Marek Piechocki’in yönettiği LLP’nin ilk kazancı da İstanbul’dan getirilen bu ürünler oldu. LLP’de Yönetim değişti, Piechocki hisseleri üzerinde topladı. Ardından da 2000 yılında şirketi Varşova Borsası’na açtı. 1997’de Şangay’da ofis açarak Çin pazarını tedarikçi olarak gören Piechocki, 1998 yılında ilk markası Reserved’i oluşturdu.

21 BİN ÇALIŞAN, BİN 800 ŞUBE

LLP’nin sadece Polonya’da 600 mağazası bulunuyor. Diğer ülkeleri de katarsak bu sayı bin 856’ya ulaşıyor. 2 milyar Euro ciro elde eden LLP’nin 21 bin çalışanı bulunuyor. Yılda 259 milyon adet tekstil ürünü satan LLP, 25 yılda Avrupa’nın en büyük perakende şirketlerinden biri haline geldi. Patronu Piechocki’nin serveti ise Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 1.1 milyar dolara ulaştı. Marek Piechocki’ye benzer hikayelere yakın zamanda sıkça rastlıyorum artık. ABD’de Gaziantep’ten yerel işçilikle üretilmiş terlikleri Amerika kıtasında satan yatırım fonu yöneticisinin hızla büyümesi batı medyasında kendine yer buluyor. Zira yine ABD’de, hatta Avustralya’da Türk işi havluları markalaştıranların mağaza sayıları yükseliyor. Türkiye’den alınan deri ile ceket yapan ve bunu ünlü yıldızlara giydiren İngiliz girişimcilere sıkça denk geliyoruz. Bunun bir örneğidir Piechocki’nin başarısı. Türkiye’nin ürettiği kazakları alarak satan ve bunun ve benzerlerinin üzerine imparatorluk kuran milyarderlerin sayısı da artacaktır tabii. Bizler pazarlamaya önem vermezsek… Polonyalıların dediği gibi; “Kader, şans hatta yetenek verir ama herkes kullanamıyor.”

40 ülkede mağazası var

Reserved markasıyla mağazalaşan Piechocki, Ukrayna, Rusya, Çekya, Estonya, Litvanya gibi ülkelere yayıldı. Reserved’in ardından House, Mohito, Cropp, Sinsay, Tallinder veya Promostars gibi markaları yaratan ve bunları da farklı şekilde mağazalaştıran Piechocki, yeni zincirlere Almanya, Bulgaristan, Finlandiya, Sırbistan, Katar gibi ülkeleri de ekledi. Kadın, erkek ve çocuk giyimine yönelik ürünler üreten Gdansk merkezli LLP Group’un toplam operasyon yaptığı ülke sayısı 40’ı aştı.