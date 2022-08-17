Türk mühendis, dünya kulüplerine sağlık taraması yapıyor!

Matematik mühendisi Derya Kavarna’nın geliştirdiği sağlık tarama cihazı, PSG gibi dünya çapında kulüplerde kullanılıyor. Türkiye’de de futbol ve basketbol takımlarını tümüyle çalıştıklarını belirten Kavarna, şirketin merkezini İstanbul’dan Chicago’ya taşıyacaklarını söyledi. Tekstil sektöründe fabrika müdürü olan Derya Kavarna, bir müşterisinden dijital vücut ölçülerini çıkarma talebi gelince mühendislik yeteneklerini devreye aldı. Kavarna, 2004’te İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği’nden mezun olmuş ancak tekstil sektöründe kariyerini devam ettirmişti. Dijital vücut ölçülerini geliştirme cihazına kafayı taktı. İş ilerleyince fabrika müdürlüğünü bıraktı, sekiz ay boyunca evine kapandı. Sekiz aylık çalışmanın ürünü olan DigiME bugün, Paris Saint Germain başta olmak üzere dünya çapında pek çok büyük kulübün sağlık koçları tarafından kullanılıyor.

50 saniyede analiz yapıyor

Derya Kavarna’nın vücut ölçüsü alan bir cihazdan sağlık analizleri yapan bir yazılım geliştirmeye uzanan fikir sürecinde üniversitelerin spor bölümlerinin akademisyenleri de yer almış. DigiME adını verdiği ürününü ilk olarak Hill Side’a götürdüğünü belirten Kavarna, “Kırılım noktamız ise Bayer’in Türkiye’deki ilk girişimcilik yarışmasından birinci çıkmak oldu. 60 bin TL’lik ödülle yolumuza devam ettik. Girişimcilik dersleri aldım” diye konuştu.

İstanbul Beylikdüzü’ndeki şirketinden bugün tüm dünyaya 5-8 bin Euro fiyatla satılan DigiME, 3D tarama yapan bir yazılım. Bir iPad ile entegre edilen cihaz, kişileri uzaktan tarıyor ve 50 saniyede tüm ölçümlerinin analizini yapıyor. Kavarna buluşunu şöyle anlattı: “Aslında vücudun kompozisyonunu çıkarıyoruz. Yağ, kas, su, kemik ölçümleri yapılıyor. Metabolizma yaşı, iç yağlanma skoru gibi bilgiler var. Aynı anda cep telefonuna bilgileri gönderiyor. Postür analizi, sağlık sorunlarının aynası niteliğinde. Bu nedenle tüm spor salonları, kulüpler, hastaneler, fizyoterapi klinikleri, diyetisyenler büyük ilgi gösterdi.”

İlk ihracat Fransa’ya

Kavarna’nın “Beni geçindirsin yeter” diye yola çıktığı yapay zeka tabanlı sağlık tarama cihazı, daha birinci yılını doldurmadan Fransa’nın ünlü futbol kulübü PSG’ye satıldı. PSG’nin menajerine Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ürünün sunumunu yaptığını ve ilgisini çekmeyi başardığını anlatan Kavarna, şöyle devam etti: “Bu menajer bize tüm Fransız milli takımlarının ortak alımını yapan kişileri bağladı. Kısa sürede ürün duyuldu. Dünyada tek çünkü. Bir anda 9 ülkeye ürün satmaya başladık.”

Hedef Amerika

Kavarna ve ekibi bugünlerde Amerika’da ofis arayışında. Şikago’da ofis açacaklarını, ülke müdürünü de bulduklarını söyleyen Kavarna, şirketin merkezini de oraya taşıyacaklarını ifade etti. Nedenini ise şöyle anlattı: “Amerika’da çok büyük bir fizyoterapist, alternatif tıp pazarı var. Bu kişiler uyguladıkları tedavinin ölçümlerini bizim cihazla kanıtlıyorlar. Türkiye’nin 50 katı büyüklükte bir pazar söz konusu. Digi- ME tıbbi cihaz olarak geçmediği için regülasyonlara tabi değil. Tanı cihazı olarak geçiyor.”

20 milyon dolar değerlemeyle yatırım turuna çıkacak

DigiME, Bayer’in girişimcilik yarışmasında birinci olduğundan bu yana birkaç kez yatırım almış. Son turda Tarvenn’in liderliğinde 3,8 milyon TL’lik yatırım geldiğini söyleyen Derya Kavarna, birçok ünlü melek yatırımcının katıldığını ifade etti. Kavarna sıradaki yatırım turunun ise Amerika’da olacağını söyledi. Kavarna, “Bir önceki tura 15 milyon TL’lik değerleme ile çıktık. 2023’ün şubat veya mart aylarında ise 20 milyon dolarlık bir değerleme hedefimiz var. Analizleri cep telefonlarına sokabilmek için çalışıyoruz. Estonya’dan bir yazılım şirketiyle çalışıyoruz” diye konuştu.