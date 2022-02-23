Türk müteahhitleri Senegal’de 1.2 milyar dolarlık proje bitirdi

TABANLIOĞLU Mimarlık’ın ortağı Melkan Gürsel, Dakar’ın (Senegal) Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı’ndan konakladığımız Radisson Otel’e doğru giderken imza attıkları projeleri sıraladı:

- Dakar’da ilk mimari tasarım işimiz Summa İnşaat’ın yaptığı Kongre Merkezi oldu. Ardından Dakar Arena, Radisson Otel ve en son Senegal Stadyumu geldi. Bu projelerin hepsini Summa İnşaat gerçekleştirdi.

Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, kardeşleri Fatih Bora, Sinan Bora, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Sunset Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Güneş, Denizbank İcra Kurulu Üyesi Mehmet Aydoğdu ile birlikte “Senegal-Türkiye İş Forumu”nun gerçekleştiği Kral Fahd Oteli’ne doğru giderken Melkan Gürsel’e döndü:

- Melkan Hanım’la 2013 yılında el ele Dakar’a gelmiş, Kongre Merkezi için startı vermiştik. 80 milyon Euro’luk o proje Senegal’deki ilk işimiz olmuştu. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, daha sonraki projelerde bizim önümüzü açtı. Tamamladığımız projeler arka arkaya geldi.

575 milyon Euro’luk Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı’nı Limak Holding ile birlikte yaptıklarını belirtti:

- Havalimanını, Limak ve bizim de ortak olduğumuz LAS adlı şirket 25 yıl süre ile işletecek.

Selim Bora, Senegal’de gerçekleştirdikleri projeleri anlatırken 30 Ocak 2016 gecesini anımsadım:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Güney Amerika’ya giderken TUR uçağı yakıt ikmali için Dakar’a inmişti. Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı’nın yanındaki karşılama ekibinde sen de vardın. Erdoğan, Macky Sall ile görüşmüştü.

Selim Bora, o geceden şu ayrıntıyı aktardı:

- Cumhurbaşkanımız uçağa geçerken, “Sayın Sall’a söyle, Doğanlar Yatırım Holding’in Dakar Hal Binası işi ile de ilgilensin” demişti. Cumhurbaşkanımızın ricasını sayın Sall’a iletmiştim. Doğanlar Yatırım Holding 105.9 milyon dolarlık projeyi o görüşme sonrası üstlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall’ın katıldığı “Senegal-Türkiye İş Forumu”na girerken Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak’a, Türk müteahhitlerinin ülkede imza attığı işlerin toplamını sordum, yanıtladı:

- Yeni dönem Başkanlığını Fuat Tosyalı’nın yürüttüğü Türkiye-Senegal İş Konseyi’nin de desteğiyle yaptığımız derlemeye göre Türk müteahhitlerinin Senegal’de tamamladığı projelerin parasal büyüklüğü 1.2 milyar doları buluyor.

Olpak, Senegal’e ihracatın 2021’de rekor kırdığını bildirdi:

- İhracatımız 2021’de 529 milyon dolarla şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Senegal’den ithalatımız da 11 milyon dolar oldu.

Olpak, forumdaki konuşmasında iş dünyasının beklentisini dile getirdi:

- İki ülkenin vizeleri karşılıklı olarak kaldırmasını bekliyoruz. Vizelerin kalkması mümkün olamıyorsa süreçlerin hızlandırılmasını talep ediyoruz.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, İş Forumu’ndaki konuşmasında şu mesajı verdi:

- Senegal’de fırsatlar mevcut. Türk iş insanları ile Senegalli iş insanları birbirini tanısın, aralarında güvene dayalı işbirliğini geliştirsin. Afrika’daki diğer ülkelere de birlikte gidin.

Türk müteahhitlerinin yaptığı işleri övdü:

- Türk müteahhitlerinin yaptığı işlerin kalitesini ülkemizdeki örneklerden görüyoruz. Summa ile Limak, Dakar Havalimanı’nı yaptı, işletiyor. Senegal Stadyumu söz verildiği gibi hızla tamamlandı. Yapı Merkezi’nin raylı sistemde yeni iş alması gündeme gelecek.

Türk şirketlerinin Senegal’deki işlerinden bazılarını sıralamayı sürdürdü:

- Summa, bir AVM yapacak. Tosyalı’nın demir-çelik yatırımları var. Abdi İbrahim, ilaç üretecek. Çalık Enerji, anahtar teslimi termik santral kuruyor.

Senegal’deki ilk projeyi 2013’te üstlenen Summa İnşaat’ın Senegal Cumhurbaşkanı Sall’ın altını çizdiği “güven”e uygun hareket ettiği anlaşılıyor.

Summa’nın Senegal’de yeni projeler üstlenebilmesi, Doğanlar, Limak, Tosyalı, Çalık Enerji gibi şirketlerin devreye girmesi “güven” algısını perçinliyor…

Dakar’daki Büyükelçilik Kompleksi, Dışişleri’ne Summa-Tosyalı hediyesi

30 OCAK 2016 gecesi Dakar… Güney Amerika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan TUR uçağı yakıt ikmali için Dakar’a indi.

Erdoğan, Dakar Havalimanı’ndaki yakıt ikmali molası sırasında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü. Erdoğan, söz konusu görüşmeden şu bilgiyi paylaştı:

- Dakar’daki büyükelçiliğimiz için kendilerinden 10 dönüm yer istemiştik. Sağ olsunlar, 10 dönümlük yeri verdiler. Denize nazır noktada güzel bir elçilik projesini hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılı şubat ayı sonu-mart ayı başında Dakar’a gittiğinde Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora’ya büyükelçilik projesi konusunda şu mesajı verdi:

- Siz hazır Dakar’da projeler yürütürken büyükelçilik binasını da halletmenizi bekliyorum.

Erdoğan’ın bu mesajı üzerine Summa İnşaat ve Tosyalı Holding kolları sıvadı. Eylül 2020’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temeli attı. COVID-19 krizi inşaata mola verilmesine yol açtı. Daha sonra Türkiye’nin Dakar Büyükelçilik Kompleksi, 7 milyon dolarlık yatırımla 8.5 ayda tamamlandı. Kompleks, Summa ve Tosyalı’nın Dışişleri Bakanlığı’na hediyesi olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün beraberindeki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayi Başkanı Prof. İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile birlikte büyükelçilik kompleksini hizmete açtı. Açılışa Senegal Dışişleri Bakanı Aisata Tall Sall da katıldı.