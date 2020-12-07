Türk mutfağı, şehirler ve lezzetler

Gastronometro 5 yaşında; Sokak lezzetleriyle de tanınan 6 şehir; Sabri Ülker Vakfı’ndan ‘Salgın Hastalıklara Karşı Sağlıklı Yaşam Rehberi’; Sakıp Sabancı Müzesi mağazasında “yılbaşı pazarı” ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

- Gastronometro 5 yaşında

2015 yılında Metro Türkiye tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olan Gastronometro, 5 yıldır eğitim ve Ar-Ge çalışmaları ile ulusal ve uluslararası gastronomi dünyası arasında köprü kurma misyonunu sürdürüyor. Yeni nesil gastronomi anlayışını benimseyerek bu amaç doğrultusunda çalışmalarına devam eden Gastronometro, Türk şefleri uluslararası gastronomi dünyası ile bir araya getirirken sektörün önemli okul ve platformlarıyla da işbirliklerine imza atmaya devam ediyor. 5 yılda 2 bin 500 yeni ürün geliştiren Gastronometro'nun hedefi, Türk mutfağının gelişimine katkıda bulunmak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Gastronomiyi ülkemizde ekonomiden turizme kadar pek çok alana katkı sağlayacak en önemli değerlerden biri olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla, Gastronometro’yu Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olarak yaklaşık 2,4 milyon Euro yatırım bedeli ile 2015 yılında hayata geçirdik. Türk mutfağının ve değerlerinin tüm dünyada hak ettiği noktaya gelebilmesi için çalışmalarımıza şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz” diyor.

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- Sokak lezzetleriyle de tanınan 6 şehir

Bir bölgenin kültürünü ve coğrafyasını en iyi şekilde keşfetmenin yollarından biri, oranın lezzetlerinden geçiyor. Özellikle de şehirlerin sokak yemekleri, toplumun damak zevkinin kültürle birleşmesinin bir ürünü. Ayrıca sokak lezzetlerinin peşine düşmek, şehirdeki yaşam hakkında ipuçları getiriyor. Pandemi sonrası için bugünden not alınabilecek sokak lezzetleriyle de tanınan 6 şehri enuygun.com derledi.

- Sabri Ülker Vakfı’ndan ‘Salgın Hastalıklara Karşı Sağlıklı Yaşam Rehberi’

Toplumda gıda, beslenme ve sağlık konularındaki bilimsel bilgilerin temel alınması amacıyla projeler yürüten Sabri Ülker Vakfı, pandemi döneminde gerçekleştirdiği çalışmaları ‘Salgın Hastalıklara Karşı Sağlıklı Yaşam Rehberi’nde bir araya getirdi. Salgın hastalıklar konusunda bir referans kaynağı olacak bu rehber ile doğru bilinen yanlışlar ve bulaşıcı hastalıklar ile ilgili genel bilgiler ve nasıl korunulacağı öğrenilebilecek.

- Sakıp Sabancı Müzesi mağazasında “yılbaşı pazarı”

Birçok tasarımcının ve markanın ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturan; gerçekleştirdiği uluslararası sergilerdeki eserlerden ilhamla hazırlanmış, kitaptan kırtasiyeye, takıdan seramiğe, çantadan şemsiyeye uzanan zengin yelpazesiyle hem bireysel hem de kurumsal ihtiyaçlara yönelik ürünler sunan Sakıp Sabancı Müzesi Mağazası (SSM Mağaza), yıl sonuna kadar Yılbaşı Pazarı’na ev sahipliği yapıyor.

- Coğrafyamızı yakından ilgilendiren rapor artık Türkçe!

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin ülkemizin de içinde yer aldığı coğrafyayı yakından ilgilendiren “Arazi Özel Raporu”, TEMA Vakfı tarafından Türkçeleştirildi. Doğal varlıkların her geçen gün artan insan baskısı ile karşı karşıya kaldığını ve iklim değişikliğinin bu baskıyı artırdığını ortaya koyan raporu, 52 ülkeden aralarında TEMA Vakfı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş’in de yer aldığı 107 biliminsanı hazırladı. Alanında hazırlanmış en kapsamlı bilimsel çalışma olarak gösterilen rapor, iklim değişikliği etkilerinin en şiddetli hissedileceği Akdeniz kuşağı ile ilgili önemli bulgular sunuyor.

- Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’na başvurular başladı

Albaraka Türk’ün kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlediği “Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’nın 6.’sı için başvurular başladı. Yarışma için eserlerin son kabul tarihi 15 Nisan 2021