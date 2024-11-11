Türk patronlar ABD’yi yeniden keşfediyor
ABD’de ikinci Trump dönemi başlıyor. Koç Holding’den Sabancı Grubu’na, Yıldız Holding’den Doğuş Grubu’na, Borusan Holding’den Ciner Grubu’na Türklerin ülkedeki yatırımları 10 milyar dolara ulaştı. Yenileri de yolda.
Dünyanın gözü kulağı aylardır ABD’deki başkanlık seçimlerindeydi. Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlanan seçimler, Demokrat cephede de şaşkınlık yaratırken, farkın beklenenden yüksek çıkması, senatoda kararların artık daha kolay alınacağını gösteriyor.
Bu da en fazla küresel siyasetten öte, global ekonomiyi ilgilendirecek gibi görünüyor. Zira Trump’a zaferi kazandıran demokrasinin baskılanması değil, dilinden düşürmediği ekonomiydi. Yerel ekonomiyi güçlendirme vaadini sıklıkla belirten Trump’ın çizdiği rotanın ilk durağı Çin olacak. Sadece göçle gündeme gelen güney sınırındaki duvarı değil, ekonomideki korumacılık duvarını politika olarak belirleyen Trump, Çin’i kıskaca alacak adımlar atacak.
Bu da üretim konusunda dünyanın yeniden şekillenmesi anlamına gelecek. Bu da Türkiye başta olmak üzere Batı ile güçlü ilişkileri olan birçok üretici ülkenin daha fazla ilgi göreceğini de gösteriyor. Gelelim seçimin Türkiye’ye olan etkilerine. Trump’ın zaferi Türkiye’yi dünyadan bir nebze ayrıştırdı. Türk lirası varlıklar şimdilik olumlu tepki verdi. Borsada da yükseliş yaşandı. Ekonomist Timothy Ash, yeni sürecin uzun vadede Türkiye lehine olabileceğini düşünürken, çoğunluk ise olumsuz yansıyacağını öngörüyor.
Önce devler gitti
Trump’ın ilk döneminde alüminyum ve diğer metallere bir gece yarısı konulan yüksek vergilerin yarattığı çekince unutulmadı. Sürecin benzer şekilde diğer sektörlere yansıması olasılığı da Türk şirketlerin rotasını ABD’ye çevirmesini tetikleyeceği ihtimali yüksek.
ABD-Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gölgesinde kalan yatırımlarda artış, birçok şirketin ABD’yle ilgili planlarını daha da derinleştirecek. Zaten Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin ABD’de 10 milyar dolara ulaşan bir varlığı söz konusu. Bu yılın başında Ankara’da düzenlenen Türkiye-ABD Greentech Tech Heyeti Çalışma Yemeği’nde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun verdiği rakamlara göre ABD’li şirketlerin Türkiye’de 15 milyar dolarlık yatırımı bulunurken, Türk şirketlerinin de ABD’de 9.7 milyar dolarlık yatırım yapmış durumda. Buna inşaat sektöründeki yatırımları eklediğimizde rakam 13- 14 milyar dolara ulaşıyor.
ABD’de yatırım yapan Türk şirketler arasında ekonomiye yön veren devlerin olması dikkat çekici. Bunlar arasında Koç Holding, Sabancı Grubu, Yıldız Holding, Ciner Holding, Borusan gibi Türkiye’nin en güçlü grupları var. Bir de New Mexico’da 42 milyon dolarlık yatırıma imza atan Abalıoğlu, Kuzey Karolina’da tesis kurmayı planlayan Erdemoğlu, Tennessee’de 20 milyon dolarlık etiket fabrikasına imza atan Korsini, 2009’da Atalanta’da fabrika kuran Sarkuysan, Güney Karolina’da 370 milyon dolarlık batarya fabrikası kuran Pomega-Kontrolmatik gibi yıldızı parlayan şirketleri ekleyin…
Gayrimenkul en fazla ilgi gören sektör
Sabancı Ailesi’nin üyesi Demir Sabancı’ya ait Sedesco ve Ali Sabancı’nın yönettiği Esas Gayrimenkul’ün ABD’de milyonlarca dolarlık yatırımları biliniyor. Bilgili Grubu’ndan, Okan Holding’e Süzer Grubu’ndan, Doğuş Grubu’na Bayraktarlar Holding’den, Ant Yapı’ya kadar birçok Türk gayrimenkul şirketinin ABD’de yatırım yaptığı, 3-4 milyar dolarlık büyüklüğe sahip dev projelere imza attığını geçtiğimiz yıl DÜNYA Gazetesi’nden sizlere duyurmuştuk. Üretimde de son 5 yılda benzer bir açılım söz konusu. Gelin, o yatırımlar arasında en önemli 5’ini inceleyelim.
Florida’nın en köklü tersanesi Koç Holding'in oldu
ABD’de ilk dikkat çeken atılımı Koç Holding yaptı. ABD’nin en eski lüks yat üreticilerinden biri olan Miami’deki mega yat üreticisi Merrill – Stevens’in müşterileri arasında Trump Ailesi’nin de olduğunu hatırlatalım.
Yıldız’dan 130 milyon dolarlık satın alma
2013'te Koç ile ABD’de bir başka önemli Türk yatırımı daha yaşandı. 2008 yılında Godiva’yı alarak çikolata dünyasında büyük bir atılım gerçekleştiren Yıldız Holding, bu alımdan 5 yıl sonra rotasını ABD’ye çevirdi. ABD’de 1898'de kurulan çikolata üreticisi DeMet’s Candy Company, 221 milyon dolara Yıldız Holding bünyesine katıldı. ABD’de Pennslyvania -Mohnton’da ve New York-Big Flats’de bulunan iki fabrikasında üretim yapan DeMet’s’in 2012 yılsonu itibarıyla satışları yaklaşık 130 milyon dolar tutarında gerçekleşen bir dev olarak biliniyor. Ayrıca Yıldız Holding, ABD’de ayrıca Godiva markasını büyütüyor.
Borusan önce yatırım yaptı
2014'te ise ABD’ye o dönemli ortağı Alman Mannessmann ile adım atan Borusan, Houston’a 150 milyon dolarlık yatırım kararı aldı. Burada boru üretimi yapan Borusan, geçen yıl de bu yatırıma Florida ve Alabama’da faaliyet gösteren Berg Pipe’ı ekledi. Borusan’ın Berg alımı da 162 milyon dolarlık bir işlemdi. Gerçekleşen toplam yatırımlarla ABD’deki tesis sayısını 4’e çıkaran Borusan, toplam üretim kapasitesi 1 milyon tona, ABD cirosu ise yaklaşık 1 milyar dolara ulaştırmayı planlıyor.
Ciner, Şişecam’la 4 milyar dolar daha yatıracak
2015'te, dünyanın en büyük soda külü üreticilerinden olan Koreli OCI Company’nin Kuzey Amerika’daki iştiraki olan OCI Resources LP şirketinin yüzde 75 hissesini alarak ABD’ye güçlü adımla giren Ciner Grubu, ülkedeki en büyük Türk yatırımcısı oldu. Yatırımlarını WE Soda şemsiyesi altında toplayan Ciner, bu varlığı da geçmiş yıllarda 5 milyar dolara satmak için yabancılarla masaya oturmuştu. Ciner’in ABD’deki iş ortağı ise Şişecam Grubu. 2019’da ABD’ye giren Şişecam, 2021 yılı ve öncesindeki alımlarla payını yüzde 60’a çıkardı. Her iki ortak, 3 yıl önce yaklaşık 4 milyar dolarlık soda külü yatırımını hayata geçireceklerini açıklamıştı.