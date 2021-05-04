Türk şirket, Baltıkların ilk çelik fabrikasını alıyor

Eski Doğu Avrupa ülkelerinde iflasın eşiğinde olan veya kepenk indiren şirketler, Türk yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son birkaç yıl içinde, bu anlamda ülkelerinin önemli sanayi firmaları, Türk şirketler tarafından satın alındı. Tosyalı Holding’in Karadağ’da, Yıldız Entegre’nin Slovenya’da satın aldığı bu tesislere bir yenisi daha eklendi. Eyüpoğlu Ailesi’ne ait olan Epaş Grubu’na bağlı Türk şirket Aslanlı Metalürji, Letonya’nın en ünlü metal şirketlerinden olan KVV Liepajas Metalurgs Steelworks'ü satın almak istiyor. Letonya’nın batısında yer alan Liepajas kentinde yer alan tesis için Türk firmanın, 3 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu ifade ediliyor. Elektrikli çelik eritme kompleksine sahip olan tesis için alım sözleşmesi imzalandı. Gereken onaylar Letonya Hükümeti tarafından verilirse, Türkiye’nin Letonya’daki en büyük yatırımı da tamamlanmış olacak.

139 YIL ÖNCE KURULDU, 2016’DA İFLAS ETTİ

KVV Liepajas Metalurgs, hem Baltık hem de Slovenya tarihi açısından en önemli şirketlerden biri. Baltıklar ve Slovenya’nın ilk demir-çelik tesisi olan Liepajas Metalurgs, 1882 yılında kuruldu. Slovenya’nın ilk sanayi şirketi olarak da bilinen Liepajas Metalurgs, beton yapıların güçlendirilmesi için çelik haddelenmiş çubuklar üretiyor. Çelik şirketi, Slovenya liginin en ünlü takımlarından olan FK Liepajas Metalurgs’un da sahibi. 2016 yılında krize giren şirket iflas etti. 2018’de Slovenyalı şirketi İngiliz çelik devi British Steel dahil birçok Avrupalı firma istedi ancak Slovenya makamları, sadece satış değil, Liepajas Metalurgs’un tekrar ayağa kaldırılmasını şart koşuyor.

200 MİLYON EURO YATIRIM, 600 MİLYON EURO CİRO HEDEFİ

Türk firma Aslanlı Metalürji ise bu şartı yerine getireceğini taahhüt etti. Türk firma 3-5 yıl içerisinde Liepajas Metalurgs’a 200 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor. Şu anda üretimin durduğu firmada yaklaşık 500 kişi işe alınacak. İleriki dönemde bu rakam bine ulaşacak. Böylece Türk firmanın Liepajas Metalurgs ile yapacağı cironun tam kapasiteye dönmesi halinde 500-600 milyon Euro’ya ulaşması planlanıyor.

LTV'ye göre şirketin önümüzdeki 3-5 yıl içinde planladığı yatırım tutarı 200 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Başlangıçta, şirketin faaliyetlerini yeniden başlatmak için 400 ila 450 çalışana ihtiyaç duyulacak, ancak operasyonu etkinleştirirken, ortalama çalışan sayısı 700 ila bine ulaşacak. Şirketin cirosunun tam kapasite çalışarak 500 ila 600 milyon Euro olması planlanıyor. Slovenyalı Liepajas Metalurgs’ü almak isteyen Epaş Grup ise Dursun Ali Eyüboğlu tarafından kuruldu. 1962 yılında Karabük’te Demir Çelik ticaretine başlayan Eyüboğlu, 1967 yılında Karabük’te ilk haddehanesini, 1977 yılında Gebze’de ikinci haddehanesini devreye aldı.