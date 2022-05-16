Türk şirket, Hindistan’da fabrika kuracak

2030 yılında dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri olacak Hindistan. Satın alma gücü paritesine göre yaklaşık 10 trilyon dolarlık ekonomisi PriceWaterhouseCoopers danışmanlık şirketinin tahminlerine göre 2030'da 19,5 trilyon dolara çıkacak. Üretimin yeni adresi olmaya hazırlanan Hindistan’da Türk şirketleri de elini hızlı tutuyor. Son yıllarda dünyanın en kalabalık ikinci ülkesine yoğunlaşan Türk firmalarının arasında bir yenisi daha ekleniyor. Türk şirketi Makel Elektrik, Hindistan’da fabrika kurmak için resmi kurumlarla temasa geçti. Elektrikli ürün üreticisi Makel, Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde özel olarak kurulan sanayi bölgesi Greater Noida şehrinin yetkilileri ile temasa geçti. Türk şirket, Greater Noida Yönetimi’nden 50 dönümlük arazi talep etti.

Akıllı sayaçlar, LED anahtarlar, minyatür devre kesiciler ve akıllı ev güvenlik otomasyonu üreten Makel Elektrik, arazide 500 milyon Hindistan Rupisi yani günümüz kuruyla 100 milyon liralık yatırımla fabrika kuracak. Şirket yöneticileri, geçtiğimiz hafta Greater Noida Authority’nin CEO'su Surendra Signh ile görüştü. Hintli yerel yönetici yerel medyaya verdiği demeçte, “Şirket temsilcileri bize Hindistan'ın 2025 yılına kadar 250 milyon akıllı sayaca ihtiyacı olacağını söyledi ve bu nedenle buraya yatırım yapmak istedi. Her şey yolunda giderse Makel'in ilk birimi ülkedeki Greater Noida'da kurulacak. Bu sayede binlerce genç burada iş imkanına kavuşacak” dedi. 1976’da Hindistan Yönetimi’nin Sanayi Bölgesi Geliştirme Yasası uyarınca kurduğu yaklaşık 700 bin nüfuslu özel bölge, Hindistan’ın en büyük havalimanı olmaya aday olan Noida Uluslararası Havalimanı'nına da yakın dönemde ev sahipliği yapacak.

550 ÇALIŞANIYLA 70 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR

Hindistan’da yatırım yapmaya hazırlanan Makel Elektrik, 1977 yılında Necati Çalışkan tarafından kuruldu. Elektrik ölçüm, kontrol ve dağıtım sistemleri ile ekipmanları konusunda Asya-Avrupa-Afrika pazarında ciro bazında ilk 10 firma arasına giren Makel, 45 bin metrekarelik alana kurulu üretim tesisinden dünyanın değişik coğrafyalarında 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Makel’in 550’den fazla çalışanı bulunuyor.

KOÇ, OYAK, YILDIZ, ŞİŞECAM GİBİ DEVLER VAR

Son yıllarda Türk firmalarının Hindistan ilgisi oldukça dikkat çekici boyutta. Hindistan’ın en önemli sanayi şirketlerinden Lalbhai Group, Türkiye’nin önde gelen lamine kompozit panel üreticisi üyemiz Polser ile Ahmedabad kentinde fabrika kurmak için çalışma yaptıklarını sizlere daha önce duyurmuştuk. Çelebi Holding, Doğuş Grubu ve Limak Holding gibi şirketlerin inşaat ve hizmet sektöründe yer aldığı ülkedeki en önemli Türk yatırımcısı Koç Grubu. Beko, 2017'de Hindistan'ın en büyük gruplarından Tata ile 100 milyon dolarlık sermayeye sahip Voltas adlı bir şirket kurdu. İki ortak ülkenin en modern beyaz eşya tesislerinden birini hayata geçirdi. Yıldız Holding, Hindistan'da United Biscuits ile alanında en büyük üreticilerinden biri olarak biliniyor. Hindistan'da Şişecam, 2013 yılından bu yana yüzde 50 ortak olduğu düzcam üreticisi iştiraki HNG Float Glass Limited (HNGFL) şirketinin geri kalan yüzde 49.8 payını 2018 yılı haziran ayında 85.4 milyon dolara alarak tek sahibi olmuştu. Erdemir Grubu'nun sahibi olan Oyak Grubu'nun 2015'te yaklaşık 1 milyar dolara satın aldığı Hollandalı Almatis'in Hindistan'da tesisi bulunuyordu. Satın alma sonrası Hindistan yatırımını gözden geçiren Oyak, ikinci tesisini kurmak için adım attığı biliniyor.