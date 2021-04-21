Türk şirket, Katar’a dünyanın ilk yüzer ekolojik otelini yapacak

Türk müteahhitler dünyanın değişik coğrafyalarında 2019 yılında 19 milyar dolarlık iş aldı. Alınan bu işlerle birlikte dünya müteahhitleri arasında ikinci sıradaki yerini güçlendiren Türkiye, bir yandan da tasarımda özel işlere imza atıyor. Özellikle Orta Asya ve Ortadoğu’da ilgi çeken bu tasarımların bir çoğu turizm destinasyonu haline gelen yapılar olmuş durumda. Şimdi, bu işlere bir yenisi daha ekleniyor. Türk mimarlık firması Hayri Atak Mimari Tasarım Stüdyosu’nun (HAADS) Katar’da üstlendiği proje, dünyada örnek gösterilecek bir çalışma. Sürdürülebilir çevre duyarlılığının giderek arttığı günümüzde Türk firması HAADS’ın tasarladığı projenin ismi Eco-Floating Hotel. Yüzer bir otel olarak planlanan Eco-Floating Hotel, kendi elektriğini üretecek. Hatta sadece enerjide değil, su kullanımında da farklılık gösterecek. Otel, yağmur suyunu kullanacak. Hatta yiyeceklerin atıkları bile değerlendirilecek.

152 ODASI VE HELİKOPTER PİSTİ OLACAK

152 odalı otelin sloganı; minimum enerji kaybı ve sıfır atık şeklinde planlandı. Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız çalışmalara başlanan otel, tasarım olarak da fütüristik bir yapıya sahip. Otelde kapalı ve açık havuzlar, spor salonu, mini golf sahası ve farklı mutfaklardan çeşitli restoranlar olacak. Otele ulaşmanın 3 farklı yolu olacak. Ana karadan yani yapıya bağlanacak yüzer bir iskeleden otomobille otele varmak mümkün. Diğer seçenekler helikopter pisti ve deniz yolu, yani teknelerle…

2025 YILINDA AÇILMASI PLANLANIYOR

İlginç bir şekilde, otel bir dinamoya benzeyecek ve gelgit gücü ve rüzgar türbinlerinin yardımıyla su akımından yararlanacak. 5 yıldızlı otel, 35 bin metrekarelik bir yüzeye sahip olacak. Yani otel sabit şekilde kalmayacak, dönecek. Bir gün içinde 360 derecelik dönüş sağlanacak. Dünyada ilk kez denenen Eco-Floating Hotel, 2025 yılına kadar tamamlanacak. Dünyada ilk kez denenecek bu yapı Türk mimarlık ve tasarımı için ginç bir deneyim olacak.