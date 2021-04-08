Türk şirket, Katar’da kuluçkaya giriyor

Türkiye ile Katar arasında hem siyasi hem de ekonomik ilişkiler teknoloji alanında da ilerliyor. Katar ve Türkiye’den kurumların ve şirketlerin karşılıklı ortaklığı ve işbirliği özel sektörde de kendine yer buluyor. Katar’ı finansal teknolojilerin bölgesel üssü yapmak isteyen Doha Yönetimi, bunun için attığı önemli adımda bir Türk şirketine de yer verdi. Bu adım Katar Yatırım Bankası (QDB) tarafından kurulan Qatar FincTech Hub adı altında ve finansal teknoloji şirketlerinin büyümesine olanak sağlıyor. Kuluçka ve Hızlandırıcı Programı adı verilen projede yer almak için 58 ülkeden 500’den fazla firma başvuruda bulundu. 58 ülke arasında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Hindistan, Singapur, Rusya, Hong Kong, İngiltere gibi farklı coğrafyalardan ülkeler de var. 2 program şeklinde başlayan proje, Haziran 2021’de sona erecek.

500 BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLDİ

500’den fazla başvuru, 40 firma olarak kısa listeye düştü. Son olarak Katar Yönetimi, kuluçka merkezine katılım gösterecek firma sayısını 22 olarak açıkladı. Katarlı firmaların ağırlıkta olduğu 22 şirket arasında tek Türk firması Akıllıfon olarak yer aldı. Kuluçka ve Hızlandırıcı Programlar’da, Akıllıfon’un yanı sıra Singapur'dan Cammillion, Hindistan'dan ePaysa, Bangladeş'ten Digitalistic, İngiltere'den Bondsmart ve Finstant gibi şirketler de yer alacak. QDB İcra Kurulu Başkanı Abdulaziz bin Nasser Al Khalifa, Katar’ın e-devlet bilgilendirme uygulaması olan Hukoomi’ye verdiği demeçte; “Bu uygulama Katar'da finansal teknolojinin geleceğini yeniden şekillendirme yolculuğunun başlangıcıdır ve bilgiye dayalı bir ekonomi için sağlam sütunlar oluşturmamıza yardımcı olacak. Katar’ı bir Fintech üssü yapacağız ve bu şirketler için de bir merkez olabilir. Bu şirketlere eğitim ağının yanı sıra mali destek de sağlanacak” dedi.

İLK YATIRIMINI GEÇEN YIL SONUNDA ALDI

Yapay zeka tabanlı bir portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platformu olarak hizmet veren Akıllıfon, 2018 yılında Esra Ulaşan, Ercan Gümüş, Prof. Mehmet Caner ve Prof. Özlem Önder tarafından TÜBİTAK desteği alarak Ege Teknopark’ta kuruldu. Portföy yönetim şirketlerine algoritmalara dayalı fon oluşturma, fon sepeti oluşturma ve yönetme hizmeti de veren Akıllıfon, 29 Aralık 2020’de 600 bin TL değerindeki ilk yatırımını Lima Ventures'tan almıştı.

“Libya ile yeni sürece katkı sağlıyoruz”

Dün sizlerle paylaştığımız Libya ile ilgili dava sürecini yaşayan Çukurova İnşaat’tan bir açıklama geldi. Şirketin üst yöneticilerinden Burak Vardan, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptına istinaden Libya ile olan dava sürecini dondurduklarını söyledi. Vardan, “Biz Libya’ya olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik ve oradaki ofisimizi hiç kapatmadık. Orada 2.5 milyar dolarlık işimiz var. Yeni dönemde Libya ile Türkiye arasında bir mutabakat anlaşması imzalandı, yeni bir çerçeve çizildi. Bu çerçevede Türk firmalarının nasıl hareket edeceği belirlendi ve garanti altına alındı. Biz de bu yeni yapılandırılan sürece destek olmak istedik ve yargı sürecini dondurma kararı aldık, durdurduk” dedi.