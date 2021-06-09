Türk şirket Putin’in dostu Potanin’i Türkiye’ye ‘Getir’di

Rusya’nın en zengin işadamı 32 milyar dolarlık servetiyle Vladimir Potanin. Dünya sıralamasında 44’üncü sırada. Rusya’da bankacılıktan madenciliğe birçok alanda yatırımları olan Potanin’i özel kılan iki nedenden biri Devlet Başkanı Vladimir Putin’e en yakın isimler arasında yer alması. Hatta Putin’in sık sık oynadığı hokey maçlarının da değişmez oyuncusu, takım arkadaşı. ABD Hazinesi, Potanin’in ismini “Putin’in çevresindekiler” listesine almış durumda. Potanin’i özel kılan bir diğer neden ise bir dönem Rusya siyasetinin en tanınan isimlerinden biri olması. SSCB’nin yüksek rütbeli komünist bir ailesinde doğan Potanin, birliğin dağılmasının ardından kurulan Rusya Federasyonu'nun ilk Devlet Başkanı olan Boris Yeltsin kabinesinde önemli bir görev almıştı.

Yeltsin'in Başbakan Yardımcısı'ydı

Potanin, 1996-1997 yılında Yeltsin Hükümeti’nin Birinci Başbakan Yardımcısı oldu. Siyasete eğitimli olsa da ticareti seçen Potanin hakkında Türkiye ile alakalı bir efsane de bulunuyor. Bazı kaynaklar Vladimir Potanin’in babası Oleg Potanin’in SSCB Ankara Büyükelçiliği’nde Ticaret Ataşesi olarak görev yaptığını, Ankara’da eğitim alan Potanin’in Türkiye’ye ilgisinin yüksek olduğunu da iddia ediyor. Bu konu tartışmalı olsa da bilinen gerçek Potanin, Türkiye’yi duygusal anlamda olmasa bile ekonomik anlamda yakından takip ediyor. Potanin’i Türkiye’ye getiren ise Getir.

Hani son yılların en önemli markalarından biri haline gelen Getir’den bahsediyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir, 26 Mart tarihinde aldığı 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar değerine ulaşarak büyük ses getirmişti. Ancak Getir’in büyümesi bununla da sınırlı olmadı ve 2 ay sonra değerini 3’e katlayan Getir, yeni aldığı yatırımla 7.5 milyar dolar değere ulaştı. Türkiye’nin önde gelen sanayi devlerini geride bırakan, Avrupa’nın birçok ülkesinde ağını genişleten Getir, yatırımda da ilginç ülkelerin gözdesi olmuş durumda. Rusya’nın en önemli ekonomi ve siyasi yayınlarından Kommersant’ta yer alan bilgilere göre Getir, Rusya’nın en zengin adamı Vladimir Potanin’in de ilgisini çekmiş durumda. Rus gazete, Potanin’in şirketi Interros’un en büyük yatırımcısı olduğu Winter Capital Partners’ın Getir’e ortak olduğunu yazdı. Winter Capital’in Getir’e yaptığı yatırım ise 35 milyon dolar.

İlk yatırımı Yandex'in sahibi yaptı

Getir’e Rus ilgisi Potanin ile sınırlı değil. Putin’e yakın bir başka isim olan oligark Arkady Volozh’un da Getir’e yatırım yapanlar arasında olduğu biliniyor. 2.6 milyar dolar serveti olan Volozh, Rusya’nın Google’ı olarak bilinen arama motoru Yandex’in de kurucusu ve CEO’su. Her ne kadar Yandex, Türkiye’deki ofisini kapatıp Moskova’ya taşınsa da CEO’su Türkiye’den vazgeçmiş değil. Putin, uçuşları yasaklayarak Rus turistleri Antalya’dan mahrum bıraksa da en yakınlarından olan iki oligark; Potanin ve Volozh hala Türkiye’yi yakından takip ediyor.