Türk şirketi, 500 milyon dolarlık davayı kaybetti

Türk inşaat şirketlerinin yurtdışında iş hacminin en yüksek olduğu ülkelerden biri Türkmenistan. 1972 yılından bu yana alınan 400 milyar dolarlık işin yüzde 12’sini Türkmenistan karşıladı. Bu oranla Türkmenistan, Rusya’nın ardından ikinci sırada bulunuyor. 2 binden fazla proje geliştiren Türk şirketleri 50 milyar dolarlık iş üstlenmiş durumda. Bu şirketler arasında ise en fazla dikkati çekenlerden biri de Sehil İnşaat. Muhammet Çap tarafından 1972 yılında İstanbul’da kurulan Sehil İnşaat’ın patronu Çap, 1993 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri` ne yapılan iş gezisine katılarak bu coğrafyaya açıldı. 1998’de başkent Aşkabat’ta ofis kuran Sehil İnşaat, bu tarihten itibaren değeri milyar dolarlarla ölçülen büyüklükte konut, otel, iş merkezi, alışveriş merkezi, kamu binası, okul, park ve sanayi tesisi gibi farklı alanlarda projeleri tamamladı. Türkmenistan yönetimi ile sıcak ilişkilerde bulunan Sehil İnşaat için 2012 yılı dönüm noktası oldu. Türk şirket Türkmenistan yönetimi ile anlaşamadı ve davalık oldu. Sehil İnşaat'ın, su ve atık su arıtma tesisleri, demir- çelik fabrikaları, okullar ve hükümet binalarının da dahil olduğu 32 inşaat projesinde yaşadığı sorunlar nedeniyle açtığı dava 9 yılın ardından sonuçlandı.

AŞKABAT’IN EN BÜYÜK ZAFERİ OLDU

Dünya Bankası Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), Türkiye’nin Sehil İnşaat şirketinin açtığı 500 milyon dolarlık davanın sonucunu açıkladı. Türk şirket, büyük umut beklediği 500 milyon dolarlık davayı kaybetti. Bu Türkmenistan için şu ana kadar açılan davalar arasında en büyük zafer oldu.

Sehil İnşaat şirketi, sözleşme tarafl arının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini sürekli olarak geciktirdiklerini, düzenleyici işlemler temelinde şirket faaliyetlerinin engellendiğini iddia etmiş ve sözleşme haricinde yapılan işler için ek ödeme alma hakkına sahip olduğunu öne sürmüştü.

20 FİRMA 1 MİLYAR DOLARLIK DAVA AÇTI

Türk şirketi ayrıca, haksız para cezalarına ve sözleşme feshine yönelik mahkeme kararlarına maruz kaldıkları iddiasındaydı. Türkmenistan tarafı ise buna karşılık, Sehil İnşaat şirketinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, sözleşmelerin hatalı çalışma ve tamamlanmamış inşaatlardan ötürü feshedildiğini belirtmişti. Şu anda 20 Türk şirketinin Türkmenistan Hükümeti’ne 1 milyar dolarlık tazminat davası açtığı biliniyor. Bunlar arasında Sehil İnşaat’ın açtığı 500 milyon dolarlık dava, bu tutarın yarısını tek başına karşılıyordu. Sehil İnşaat, Türkmenistan’ın ilk demir-çelik fabrikasını da yapmıştı.