Türk şirketi Afganistan’da çimento fabrikası kuracak

Afganistan’da enerji yatırımları ile dikkat çeken 77 İnşaat, ülkede çimento üretimi için anlaşma imzaladı. 153 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek olan fabrikada, yıllık 1.5 milyon ton çimento üretimi gerçekleştirilecek.

2021 yılında başkent Ka­bil’in düşmesiyle birlik­te Afganistan’da yöneti­mi Taliban Rejimi aldı. Batılı şirketlerin terk ettiği ülkede Türk şirketleri kalmaya de­vam etti. Bu şirketlerden biri de 77 İnşaat. Ülkede faaliyet gösteren ender şirketlerden olan 77 İnşaat’ın başında ise Turkcell’in efsane CEO’ların­dan biri olan Süreyya Ciliv’in kardeşi Süleyman Ciliv bulu­nuyor. Afganistan’da önemli işlere imza atan şirket, ener­jiye yönelik yatırımlarla dik­kat çekti.

Yönetimin değişme­siyle birlikte Aralık 2021’de Ciliv ve Afgan Yönetimi, Hel­mand bölgesinde bulunan Ka­jaki barajındaki 51 megavatlık hidroelektrik santralinin ya­nına 100 megavatlık bir yeni­sini yapmaya başladı. DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurdu­ğu bu 160 milyon dolarlık bu yatırım haberinde önemli bir detaydan bahsetmiştik.

Ha­berimizde 77 İnşaat’ın pat­ronu Süleyman Ciliv’in ma­den ve çimento üretimi için de görüştüğünü belirtmiştik. İlk batılı üretici olacak Dün­yanın hem siyasi hem de fizi­ki anlamda en zor coğrafyala­rından biri olan Afganistan’ın Maden ve Petrol Bakanı Vekili Shahabuddin Delawar, Jawz­jan eyaletinin Yatim Taq böl­gesinde bir çimento fabrikası yatırımı yapılması için Türk şirketi 77 İnşaat yönetimi ile görüştüklerini belirtmişti.

153 milyon dolar ödedi

Ülkede sadece 3 kentte; Kandahar, Parwan ve Herat illerinde özel şirketler tara­fından çimento üretimi ya­pılırken, ilk kez bir Batılı şir­ketin bu işe adım atacağı ko­nuşulmuştu. İşte bu yatırım için anlaşma dün imzalandı. Anlaşma için düzenle­nen törende konuşan Türkiye’nin Kabil Bü­yükelçisi Cenk Ünal, bu proje sözleşmesinin imzalanmasının Af­ganlar için önemli ol­duğunu söyledi.

Jawz­jan eyaletinin Yatim Taq bölgesinde kuru­lacak tesisin 153 mil­yon dolara mal olacağı­nı söyleyen Afganistan Maden ve Petrol Bakanı Vekili Heda­yatullah Badri, tesisin günlük 3 bin ton çimento üretme ka­pasitesine sahip olacağını be­lirtti.

Bugünkü kurla 5.3 milyar TL’ye mal olacak tesiste doğru­dan 1.200’den fazla ki­şiye iş imkanı verile­cek. Afgan Bakan, söz­leşmenin 30 yıllık bir süreyi kapsadığını be­lirtti. 77 İnşaat’ın Yö­netim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv, “Yıl­da 1,5 milyon ton çi­mento üreteceğiz. İlk yıl değer­lendirmelerimizi tamamlaya­cağız ve ikinci yıl Afganlar için saf çimento üretimine başla­yacağız” dedi.

300 dönümlük araziye güneş santrali kuruyor

Ekim ayının ikinci haftasında Türk şirketi 77 İnşaat’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’in Surubi ilçesine bağlı Naglu bölgesinde 300 dönüm arazi üzerine 22,75 megavat kurulu güç kapasiteli güneş enerjisi santralinin temel atma töreni yapılmıştı.

Törene 77 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Ofisi Genel Müdürü Dr. Muhammed Said El- Ayaş, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader gibi isimler katılmıştı. Bir yıl içerisinde faaliyete geçmesi beklenen güneş enerjisi santralinin senelik 43 gigavat saat enerji üretimi ile başkent Kabil de dahil olmak üzere çevre illerde binlerce ailenin ihtiyacını karşılaması bekleniyor. 77 İnşaat, 20 yıl boyunca söz konusu santralin işletmesini üstlenecek.