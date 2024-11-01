Türk şirketi Afganistan’da çimento fabrikası kuracak
Afganistan’da enerji yatırımları ile dikkat çeken 77 İnşaat, ülkede çimento üretimi için anlaşma imzaladı. 153 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek olan fabrikada, yıllık 1.5 milyon ton çimento üretimi gerçekleştirilecek.
2021 yılında başkent Kabil’in düşmesiyle birlikte Afganistan’da yönetimi Taliban Rejimi aldı. Batılı şirketlerin terk ettiği ülkede Türk şirketleri kalmaya devam etti. Bu şirketlerden biri de 77 İnşaat. Ülkede faaliyet gösteren ender şirketlerden olan 77 İnşaat’ın başında ise Turkcell’in efsane CEO’larından biri olan Süreyya Ciliv’in kardeşi Süleyman Ciliv bulunuyor. Afganistan’da önemli işlere imza atan şirket, enerjiye yönelik yatırımlarla dikkat çekti.
Yönetimin değişmesiyle birlikte Aralık 2021’de Ciliv ve Afgan Yönetimi, Helmand bölgesinde bulunan Kajaki barajındaki 51 megavatlık hidroelektrik santralinin yanına 100 megavatlık bir yenisini yapmaya başladı. DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu bu 160 milyon dolarlık bu yatırım haberinde önemli bir detaydan bahsetmiştik.
Haberimizde 77 İnşaat’ın patronu Süleyman Ciliv’in maden ve çimento üretimi için de görüştüğünü belirtmiştik. İlk batılı üretici olacak Dünyanın hem siyasi hem de fiziki anlamda en zor coğrafyalarından biri olan Afganistan’ın Maden ve Petrol Bakanı Vekili Shahabuddin Delawar, Jawzjan eyaletinin Yatim Taq bölgesinde bir çimento fabrikası yatırımı yapılması için Türk şirketi 77 İnşaat yönetimi ile görüştüklerini belirtmişti.
153 milyon dolar ödedi
Ülkede sadece 3 kentte; Kandahar, Parwan ve Herat illerinde özel şirketler tarafından çimento üretimi yapılırken, ilk kez bir Batılı şirketin bu işe adım atacağı konuşulmuştu. İşte bu yatırım için anlaşma dün imzalandı. Anlaşma için düzenlenen törende konuşan Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cenk Ünal, bu proje sözleşmesinin imzalanmasının Afganlar için önemli olduğunu söyledi.
Jawzjan eyaletinin Yatim Taq bölgesinde kurulacak tesisin 153 milyon dolara mal olacağını söyleyen Afganistan Maden ve Petrol Bakanı Vekili Hedayatullah Badri, tesisin günlük 3 bin ton çimento üretme kapasitesine sahip olacağını belirtti.
Bugünkü kurla 5.3 milyar TL’ye mal olacak tesiste doğrudan 1.200’den fazla kişiye iş imkanı verilecek. Afgan Bakan, sözleşmenin 30 yıllık bir süreyi kapsadığını belirtti. 77 İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv, “Yılda 1,5 milyon ton çimento üreteceğiz. İlk yıl değerlendirmelerimizi tamamlayacağız ve ikinci yıl Afganlar için saf çimento üretimine başlayacağız” dedi.
300 dönümlük araziye güneş santrali kuruyor
Ekim ayının ikinci haftasında Türk şirketi 77 İnşaat’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’in Surubi ilçesine bağlı Naglu bölgesinde 300 dönüm arazi üzerine 22,75 megavat kurulu güç kapasiteli güneş enerjisi santralinin temel atma töreni yapılmıştı.
Törene 77 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Ofisi Genel Müdürü Dr. Muhammed Said El- Ayaş, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader gibi isimler katılmıştı. Bir yıl içerisinde faaliyete geçmesi beklenen güneş enerjisi santralinin senelik 43 gigavat saat enerji üretimi ile başkent Kabil de dahil olmak üzere çevre illerde binlerce ailenin ihtiyacını karşılaması bekleniyor. 77 İnşaat, 20 yıl boyunca söz konusu santralin işletmesini üstlenecek.